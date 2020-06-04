Законы о платных дорогах приведут к потере средств на их ремонт, — Владимир Поперешнюк

В случае принятия законопроектов о введении платы за пользование дорогами общего назначения для операторов рынка грузоперевозок крупному бизнесу придется заложить соответствующие расходы в себестоимость услуг. Можно ожидать стремительное подорожание всех без исключения товаров, снижения покупательной способности гривны и значительного ухудшения качества жизни украинцев.

Такое мнение порталу "НВ Бизнес" высказал совладелец компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк, анализируя зарегистрированные в Верховной раде Украины два законопроекта: № 3544 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования" и № 3545 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования".

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Документы предусматривают введение с 1 января 2021 года платы за проезд автомобильными дорогами Украины с иностранных компаний, владеющих грузовиками с максимальной разрешенной общей массой 12 т и более. Через 3 года, с 1 января 2024-го, действие закона будет распространяться и на украинских грузоперевозчиков.

По мнению Владимира Поперешнюка, законодательные нововведения повлекут за собой необратимые последствия. В первую очередь, начнется массовый передел рынка.

"Все мы были свидетелями недавней массовой стрельбы в Броварах между официальными и теневыми маршрутными перевозчиками. Можете себе представить, что будет, когда 1 января 2024 начнет действовать плата за пользование дорогами для отечественных грузоперевозчиков? Многие официальные перевозчики, среди которых есть небольшие компании, будут вынуждены сходить с дистанции. Ведь в условиях дополнительных финансовых нагрузок они не смогут конкурировать в ценовом сегменте с большими и более мощными игроками. Их место будут пытаться занять другие, в том числе представители теневого сектора", — предупреждает Поперешнюк.

Еще одним неблагоприятным последствием станут социальные бунты, к которым украинцев подтолкнет рост цен на все без исключения товары и услуги.

"Крупному бизнесу придется заложить плату за пользование дорогами и штрафные санкции в себестоимость услуг грузовых перевозок. Таким образом, можно ожидать стремительное подорожание всех без исключения товаров и транспортно-логистических услуг. А это повлечет за собой уменьшение покупательной способности гривны и еще значительно ухудшит качество жизни украинцев. Стоит ли прогнозировать при таких условиях новую мощную волну социальных протестов? Вопрос опять-таки риторический", — говорит совладелец "Новой почты".

Наконец, приняв непродуманные законы, Украина рискует дискриминировать иностранных перевозчиков и потерять остатки и без того мизерного объема международного транзита.

"Экономические выгоды, на которые рассчитывают авторы законопроектов, крайне сомнительны. Скорее всего, оптимистичные ожидания не оправдаются, а наоборот — эти действия приведут к существенным потерям государственного и местного бюджетов. Сопроводительные документы к законопроектам не содержат ни понятных расчетов по суммам поступлений, ни официальной статистики по количеству иностранных перевозчиков и грузовиков, осуществляющих транзитные перевозки по территории Украины. Однако если иностранные транзитеры прекратят транспортировать грузы по нашей стране, потери будут измеряться десятками миллионов гривен. Следовательно, ремонтировать и строить автодороги, что планируется делать за счет пока иностранных перевозчиков, не за что", — резюмировал Владимир Поперешнюк.