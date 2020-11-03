IT и Телеком 50 минут назад

Закрепленные сообщения, трансляция геопозиции, плейлисты: Telegram запустил обновления

В новой версии усовершенствованы закрепленные сообщения и трансляция геопозиции, а также добавлены плейлисты для музыкальных файлов и многое другое

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Разработчики Telegram объявили о появлении сразу нескольких обновлений, которые усовершенствовали работу с мессенджером. Об этом говорится в блоге Telegram.

В частности, теперь в одном чате можно закрепить сразу несколько важных сообщений, быстро переключаться между закрепленными сообщениями или просмотреть весь список на отдельном экране, нажав на новый значок в панели вверху чата.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Закрепление сообщений стало доступно не только в группах и каналах, но и в личной переписке.

В мессенджере также улучшили трансляции геопозиции пользователя.

"Когда друзья транслируют геопозицию в реальном времени, Вы можете настроить оповещения об их приближении — это поможет не разминуться на улице или вовремя выйти навстречу гостю. Кроме того, на карте теперь обозначено направление движения пользователей", — говорится в сообщении.

Читайте также:
В Украине фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram

При отправке нескольких музыкальных файлов их можно сгруппировать в плейлист — так их удобнее прослушивать, пересылать и комментировать.

Подобным образом можно отправлять и файлы любых других форматов. Как и в фотоальбомах, любой из сгруппированных файлов можно выбрать отдельно.

С появлением комментариев в каналах повысилась активность подписчиков, и теперь у администраторов есть еще один инструмент, чтобы отслеживать реакцию аудитории.

В дополнение к общей статистике канала, можно получить подробную статистику для каждой отдельной публикации — включая список публичных каналов, в которые пересылали сообщение.

Тем временем разработчики приложения для Android продолжают дополнять его плавными анимациями. На этот раз изменения коснулись переключения композиций в музыкальном плеере и галочек отправки сообщений.

Еще одно нововведение для пользователей Android: при просмотре фотографии можно быстро отредактировать ее и отправить обратно, без необходимости сохранять и загружать заново.

Для этого нужно просто развернуть фотографию на весь экран и нажать на значок кисти, например, чтобы быстро обвести нужный фрагмент или добавить стикер.

Разработчики также добавили анимированные эмодзи. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо отправить в любой чат один из соответствующих эмодзи отдельным сообщением. Если нажать на соответствующую опцию в чате, анимацию дополнят звуковые эффекты.

Новая версия приложения уже доступна пользователям Telegram для Android в каталоге Google Play и в виде APK. Теперь обновление доступно и пользователям iOS.

Напомним, к семилетию Telegram команда разработчиков подготовила крупное обновление с символичным номером 7.0 и долгожданными видеозвонками. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Налоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре
Налоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре
Slack запускает свой аналог Stories и аудиочат
Slack запускает свой аналог Stories и аудиочат
ПриватБанк на одну ночь остановит работу всех сервисов
ПриватБанк на одну ночь остановит работу всех сервисов
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ

  3. Вернуть электронное декларирование новым законом невозможно — ЦПК

  4. "До 29 гривен/доллар": аналитики дали прогноз курса на ноябрь

  5. Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...