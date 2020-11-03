Закрепленные сообщения, трансляция геопозиции, плейлисты: Telegram запустил обновления

Разработчики Telegram объявили о появлении сразу нескольких обновлений, которые усовершенствовали работу с мессенджером. Об этом говорится в блоге Telegram.

В частности, теперь в одном чате можно закрепить сразу несколько важных сообщений, быстро переключаться между закрепленными сообщениями или просмотреть весь список на отдельном экране, нажав на новый значок в панели вверху чата.

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Закрепление сообщений стало доступно не только в группах и каналах, но и в личной переписке.

В мессенджере также улучшили трансляции геопозиции пользователя.

"Когда друзья транслируют геопозицию в реальном времени, Вы можете настроить оповещения об их приближении — это поможет не разминуться на улице или вовремя выйти навстречу гостю. Кроме того, на карте теперь обозначено направление движения пользователей", — говорится в сообщении.

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При отправке нескольких музыкальных файлов их можно сгруппировать в плейлист — так их удобнее прослушивать, пересылать и комментировать.

Подобным образом можно отправлять и файлы любых других форматов. Как и в фотоальбомах, любой из сгруппированных файлов можно выбрать отдельно.

С появлением комментариев в каналах повысилась активность подписчиков, и теперь у администраторов есть еще один инструмент, чтобы отслеживать реакцию аудитории.

В дополнение к общей статистике канала, можно получить подробную статистику для каждой отдельной публикации — включая список публичных каналов, в которые пересылали сообщение.

Тем временем разработчики приложения для Android продолжают дополнять его плавными анимациями. На этот раз изменения коснулись переключения композиций в музыкальном плеере и галочек отправки сообщений.

Еще одно нововведение для пользователей Android: при просмотре фотографии можно быстро отредактировать ее и отправить обратно, без необходимости сохранять и загружать заново.

Для этого нужно просто развернуть фотографию на весь экран и нажать на значок кисти, например, чтобы быстро обвести нужный фрагмент или добавить стикер.

Разработчики также добавили анимированные эмодзи. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо отправить в любой чат один из соответствующих эмодзи отдельным сообщением. Если нажать на соответствующую опцию в чате, анимацию дополнят звуковые эффекты.

Новая версия приложения уже доступна пользователям Telegram для Android в каталоге Google Play и в виде APK. Теперь обновление доступно и пользователям iOS.

Напомним, к семилетию Telegram команда разработчиков подготовила крупное обновление с символичным номером 7.0 и долгожданными видеозвонками.