Zakupki.prom.ua создает открытую базу производителей медтоваров

Торговая площадка Zakupki.Prom.ua создает онлайн-базу импортеров, производителей и официальных дистрибьюторов медицинских и сопутствующих товаров, необходимых в связи с пандемией COVID-19. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе продуктовой IT-компании EVO.

"Сейчас многие больницы и другие госучреждения испытывают острый дефицит всего, что необходимо для борьбы с пандемией. Они не могут быстро найти качественную продукцию по адекватной цене. Многие даже не знают, где искать. И боятся купить по завышенной цене, так как за это предусмотрена ответственность. Поэтому мы хотим стать связующим звеном между спросом и предложением, собрав в одном месте поставщиков масок, перчаток, респираторов, дезинфекторов, защитных костюмов и всего, что необходимо медикам и больным. Все контакты будут в публичном доступе, чтобы любая государственная или коммерческая компания могла легко и быстро закупить необходимый товар", — рассказала Наталия Ковалева, руководитель площадки Zakupki.Prom.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Создание онлайн-базы не только позволит более эффективно и оперативно приобретать товары для врачей и пациентов, но и поможет бизнесу получить новые цифровые каналы продаж. У него будет возможность начать продавать государству — через систему публичных закупок Prozorro или электронный каталог Prozorro Market. А также реализовывать товары крупным коммерческим компаниям на электронных торговых площадках или в розницу через маркетплейсы. Особенно полезно это будет для бизнесов, которые в связи с эпидемией решили перепрофилироваться и ищут новые рынки сбыта.

Указывается, что эксперты площадки будут обучать поставщиков, зарегистрировавшихся в базе, а также консультировать их по вопросам торговли в интернете, связывать с заказчиками. Кроме того, они будут также бесплатно оказывать юридические консультации, в частности, помогать в получении разрешения на продажу товаров медицинским учреждениям от Министерства здравоохранения Украины.

Для того, чтоб стать участником онлайн-базы, необходимо отправить заявку через платформу, ее обработают специалисты Zakupki.Prom.ua и после модерации добавят контакты компании в список.

СПРАВКА

Zakupki.Prom.ua — крупнейшая площадка государственных и коммерческих торгов, проект группы компаний EVO (Prom.ua, Bigl.ua, IZI.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.ua), и официальный участник системы электронных государственных закупок ProZorro.

В 2014 году компания Prom.ua стала соучредителем новой системы прозрачных государственных электронных закупок ProZorro. Как часть этой системы была запущена и аккредитована по всем 4 уровнями торговая площадка Zakupki.Prom.ua.