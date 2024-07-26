«Запали у собі світло»: жінки-лідерки поділилися секретами успіху на другій зустрічі Womo

24 липня 2024 року на другій зустрічі ком’юніті «Майстерня сенсів» від Womo зібралися амбітні жінки, що прагнуть розвитку, натхнення та цікавих знайомств.

Захід став платформою для обміну досвідом та пошуку нових ідей.

«Запали у собі світло» – першочергово про внутрішній ресурс, на який кожна з нас може вплинути. Цей захід для жінок – з тих, які відкривають внутрішній ресурс, надають натхнення, силу та підтримку для особистого розвитку. Всім учасницям була надана можливість познайомитись з новими цікавими жінками професіоналами своєї справи.

Ключові інсайти від спікерок:

● Людмила Богуш поділилася потужним інструментом подолання криз. Її аналогія з капітаном корабля, який запропонував своїм підлеглим кидати картоплею в літаки, яскраво демонструє, що активна позиція перед обличчям труднощів – це ключ до менших страждань та швидшого відновлення.

● Наталія Кравець переконала, що затишок вдома – це не про дорогі речі, а про вміння сервірувати стіл та створювати атмосферу. Її поради щодо поєднання посуду та використання текстилю допоможуть кожній жінці зробити свій дім більш комфортним. Заразом вона дала майстер клас по сервіровці –чим відрізняється сервірування сніданку, обіду та вечері», а також розповіла про постільну білизну. В чому різниця між сатином та перкалю. Чим відрізняється постільна білизна преміум сегменту.

● Ніна Домбровська на власному прикладі показала, як перетворити захоплення на успішний бізнес. Історія створення Beehive Cosmetics – це натхнення для всіх, хто мріє реалізувати свою ідею, попри сумніви оточуючих.

● Ольга Низенко нагадала про важливість клієнтоорієнтованості в бізнесі. За її словами, саме якісний сервіс є основою довгострокових партнерств.

● Юлія Ярмоленко поділилася своїм баченням щастя в непрості часи. Її слова стали для багатьох учасниць джерелом сили та оптимізму.

Головна редакторка Womo, Анастасія Ніколаєнко, зазначила, що якщо позитивні емоції передаються від людини до людини та впливають на загальний стан оточуючих, то це можна використовувати як інструмент самопідтримки та натхнення. Адже головне у складні часи триматися разом та допомогати одна одній.

«Майстерня сенсів» – це більше ніж просто зустріч. Це простір, де жінки можуть знайти підтримку, натхнення та нові знання. Найбільший скарб – це українська жінка! Сильна, розумна, мотивована!», – зазначила організатор Вікторія Штейнберг.

Крім натхненних виступів спікерок на гостей чекали приємні сюрпризи: фото та відеозйомка, смачний фуршет від ресторану BOHO з італійським ігристим San Mare Prosecco, а також круті подарунки від партнерів заходу. Зірковий ведучий В’ячеслав Матюхін додав заходу не тільки шарму, а й теплої атмосфери.

Генеральний партнер:

Monet home collection – мультибрендові бутики преміального домашнього текстилю, посуду та декору всесвітньо відомих фабрик, які займають провідні позиції на світовому ринку: Blumarine home, Brinkhaus, Fazzini, Aquanova, Michael Aram, Wolf1834, Deshoulieres, Robert Welch, Arthur Price.

Партнери заходу: Компанія BogushTime, Бренд ювелірних подарунків LOVE YOU, Компанія AB InBev Efes. Ми мріємо про більше, наповнюючи майбутнє радісними моментами!, BOHO. Культ Задоволення — ресторан паназійської кухні та оригінальних коктейлів, Beehive Cosmetics — твоя золота есенція впевненості, Бутік Colette Fashion Group, Бренд головних уборів та аксесуарів SemaHats, Італійське ігристе San Mare Prosecco. Живи в стилі Італія. Живи в стилі San Mare, Водний партнер – «Моршинська», Солодкий партнер – Київський БКК – барвуємо життя солодким щастям!

Інформаційні партнери: 33 канал, Перший Бізнесовий , Ділова столиця , MMR , Delo.ua , Постфактум , STAR BROTHERS , Best People Club , FEMIDA.UA , Studio of my Dreams , TrueUa info , Cabinet Boss

Womo регулярно проводитиме зустрічі ком’юніті «Майстерня сенсів», аби об’єднати активних та цілеспрямованих жінок, дати їм можливості зростання та підтримку. Вже зовсім скоро ми анонсуємо деталі нового заходу, тож підписуйтеся на наш канал в Телеграм , аби не пропустити початок реєстрації.

«Майстерня сенсів» – це більше ніж просто зустріч. Це простір, де жінки можуть знайти підтримку, натхнення та нові знання. Найбільший скарб – це українська жінка! Сильна, розумна, мотивована!