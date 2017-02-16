Запорожская АЭС вывела один энергоблок в 9-месячный ремонт

16 февраля 2017, 11:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Энергоблок №3 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт на 270 суток. В работе остались 5 энергоблоков

Запорожская АЭС вывела один энергоблок в 9-месячный ремонт | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Запорожская АЭС 16 февраля 2017 года в 00:01 вывела в плановый средний ремонт энергоблок №3. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ремонт продлится 270 суток — до 24:00 13 ноября 2017 года. На Запорожской АЭС в работе остались 5 энергоблоков установленной мощностью 5000 МВт.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

При этом 15 февраля к сети подключили после планового ремонта энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС. Таким образом, в работе находятся 13 из 15 атомных энергоблоков в Украине.

Справка.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 г., второй — в 1985 г., третий — в 1986 г., четвертый — в 1987 г., пятый — в 1989 г., шестой — в 1995 г.

В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране. По состоянию на 16 февраля 2017 года на площадке СХОЯТ установлены 139 контейнеров с ОЯТ.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: энергетика , энергоатом 24584661 , атомная энергетика , запорожье

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Запорожская АЭС вывела один энергоблок в 9-месячный ремонт | Энергетика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.99
EUR EUR - - 28.49
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 12.73
Киевская область 22.64 10.87
Львовская область 22.41 11.83
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.