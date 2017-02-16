Запорожская АЭС вывела один энергоблок в 9-месячный ремонт

Запорожская АЭС 16 февраля 2017 года в 00:01 вывела в плановый средний ремонт энергоблок №3. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ремонт продлится 270 суток — до 24:00 13 ноября 2017 года. На Запорожской АЭС в работе остались 5 энергоблоков установленной мощностью 5000 МВт.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

При этом 15 февраля к сети подключили после планового ремонта энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС. Таким образом, в работе находятся 13 из 15 атомных энергоблоков в Украине.

Справка.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 г., второй — в 1985 г., третий — в 1986 г., четвертый — в 1987 г., пятый — в 1989 г., шестой — в 1995 г.

В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране. По состоянию на 16 февраля 2017 года на площадке СХОЯТ установлены 139 контейнеров с ОЯТ.