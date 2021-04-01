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Запрошення на міжнародну конференцію InvestPro Ukraine Kyiv 2021

Захід збере 100-150 делегатів з 20 країн світу

Запрошення на міжнародну конференцію InvestPro Ukraine Kyiv 2021 Запрошення на міжнародну конференцію InvestPro Ukraine Kyiv 2021

21 квітня 2021 року в Hilton Kyiv відбудеться щорічна міжнародна B2C конференція і виставка InvestPro Ukraine Kyiv 2021, яка є головною платформою для зустрічі професіоналів і топ-менеджерів, що працюють на міжнародних ринках.

РЕЄСТРАЦІЯ

Кратко и по делу в Telegram

У програмі конференції:

  1. Як успішно подати заяву на отримання громадянства Співдружності Домініки і посвідки на проживання в Греції. VARDIKOS & VARDIKOS (Греція)
  2. Імміграція, захист капіталу та можливості отримання громадянства в Болгарії. New Wealth Capital (Болгарія)
  3. Розподіл акцій і секторів з використанням штучного інтелекту / Оптимізація капіталу за допомогою алгоритмів глибокого навчання. Amber Lion Partners (Швейцарія)
  4. ПМЖ на Кіпрі та в Греції через інвестиції в нерухомість. Leptos Estates (Кіпр)
  5. Інвестування в високоприбутковий забезпечений приватний борг. Capital Systeme Investissements (Швейцарія)
  6. Фінансовий моніторинг і AML — комплаєнс в умовах податкової амністії та легалізації іноземних активів в Україні. Поради податкового адвоката. KAC Group (Україна)
  7. Швейцарія і ЄС. Нові закони за часів COVID. Zugimpex (Швейцарія)
  8. Польща — вікно в Європу / Переваги польських компаній для масштабування бізнесу та інвестування. Legal House (Польша)
  9. Важливість і вплив стабільності ринку нерухомості та безпека в інвестиційній імміграційній програмі Кіпру. Aristo Developers (Кіпр)
  10. Іноземні компанії українських бенефіціарів: наскільки важка ноша? INTEGRITES (Україна)
  11. КІК через призму податкової амністії. Saivena Group (Україна)
  12. Банківські тренди 2021: як стати "своїм" клієнтом для банку. Eterna Law (Україна)
  13. Вихід на ринок ЄС через "Словацьке вікно".EU (Україна)

Повна програма і більш детальна інформація про конференцію

Захід збере 100-150 делегатів (дозволена кількість учасників одночасно в залі під час карантину) з 20 країн світу з метою обміну професійним досвідом та інсайдерською інформацією, пошуку нових можливостей, а також налагодження ділових зв'язків.

Аудиторія: власники великого і середнього бізнесу, генеральні та фінансові директори, корпоративні юристи, керуючі партнери юридичних фірм, приватні інвестори, посередники з надання корпоративних послуг, податкові консультанти, банкіри, фінансові консультанти, фахівці з управління активами.

Що Вас чекає на InvestPro Ukraine Kyiv 2021?

- 13+ доповідей від кращих світових експертів.

- 15+ експонентів на виставці та можливість отримати безкоштовну консультацію.

- 150+ потенційних партнерів і клієнтів з понад 20 країн.

- 8+ годин практичного матеріалу і інсайдерської інформації.

- Ефективний нетворкінг під час кава-брейків, ланчу та вечірнього коктейлю.

- Розкішне місце проведення, відмінна організація і високий рівень аудиторії.

Вартість та умови участі

 Для українських компаній

Вартість участі для компаній, зареєстрованих в Україні — UAH 3400 за 1 делегата.

 Для іноземних компаній

Вартість участі для компаній, зареєстрованих НЕ в Україні — EUR 250 за 1 делегата.

РЕЄСТРАЦІЯ

Приєднуйтесь до професіоналів вже сьогодні, кількість місць обмежена!

Організатор — Bosco Conference

Контакти:

Телефон: +38 044 501 78 87

E-mail: bc@bosco-conference.com

Web: www.bosco-conference.com

 

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