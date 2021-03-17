Засіб для очищення судин

Нажаль, в нашому житті присутні велика кількість хвороб, одна з них це атеросклероз. Можна сказати що це хронічне запалення середніх та великих артерій що порушує обмін жирів. Зважаючи на ступінь прогресу атеросклерозу в судинах з'являються так звані бляшки, які саме і стають причиною хвороби.

Ця форма хвороби формується не відразу, вона з часом посилюється, спочатку безсимптомно, але потім людина стає інвалідом, що призводить до фатальних ускладнень, а потім і смерті. Статистика смертності від цієї хвороби дає про себе знати, а це близько 800 випадків на сто тисяч населення. Атеросклероз та ще деякі хвороби є особливими причинами інсультів та інфарктів. Як від цього позбавитись?

Просто вести здоровий спосіб життя та частіше робити візити до лікаря, для завчасного виявлення хвороби. На нашому сайті ви можете знайти більш детальну інформацію.

Внутрішнє середовище організму людини визначають різноманітні кровоносні судини. Серцево-судинна система є дуже складним і витонченим механізмом, можна сказати навіть живим організмом, який може самовідтворюватись та самовідновлюватись, але водночас вимагає великої уваги і турботи, особливо в сучасному світі.

Нажаль, на сьогоднішній день серцеві і судинні захворювання дуже популярні, тому що дуже багато людей різного віку страждають такими хворобами. Якщо будуть проблеми з кровоносними судинами, кров до деяких частин тіла буде погано надходити. Така проблема може призвести до різних серйозних хвороб і завадити нормальному перебігу життєвих процесів.

За судинами рекомендовано доглядати якомога раніше через те, що різні порушення і хвороби серцево-судинної системи можуть початись ще в молодому віці, і ви можете навіть не знати цього.

Перелік симптомів, які можуть натякати на порушення в серцево-судинній системі:

поганий сон;

часто болить голова;

запаморочення;

часто чуєте дзвін у вухах;

швидке втомлення, відчуття загальної слабкості;

нездужаєте без причин;

темніє в очах, стрибають "мушки";

погіршення самопочуття при зміні погоди;

бувають напади серцебиття;

задишка навіть від найменшого фізичного навантаження;

відчуваєте важкість в області серця;

холонуть руки та ноги;

протягом дня постійне відчуття сонливості, навіть якщо нормально спали;

німіють пальці рук і ніг;

ввечері відчуваєте тяжкість і біль у ногах;

судоми.

Якщо ви знайшли будь-які симптоми у себе — краще почати обстеження і вжити необхідних заходів.

Засіб для очищення судин завжди позитивно буде впливати на організм, коли вимиваються так звані бляшки, судини стають більш еластичними та гнучкими. В такому випадку значно зменшуються прояви атеросклерозу та знижуються ймовірність інфаркту, інсульту та зникають головні болі.

Що ж робити при атеросклерозі?

Найголовніше не панікувати. Так як це все залежить на 80% від вашого способу життя. Якщо ви випиваєте а також палите цигарки, вам терміново потрібно кинути це робити та зайнятись собою, це впливає на ваше здоров'я. Обов'язково потрібно змінити свій раціон, якщо вже це не допомагає, то потрібно починати користуватись лікарськими засобами. Але все ж не рекомендовано вживати шкідливу їду такі як фаст-фуд, жарена картопля, тобто уникати жарені продукти, так як це впливає на судини та серце.

Обмін речовин — це комплексна річ для нашого організму. У вашому раціоні кожного дня повинні бути варена картопля, горіхи, різноманітні салати з зелені, страви з різної риби та інші корисні страви.

Важливу роль також грає і фізичні навантаження на ваш організм. Дієта плюс фізкультура дає відмінний результат для вашої ваги.