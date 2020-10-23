Недвижимость 60 минут назад

Застарілий житловий фонд Києва має буде модернізований, — Кучеренко

У Києві застарілий житловий фонд становить 8500 будинків

Фото: Хвыля.уа Фото: Хвыля.уа
Фото: Хвыля.уа

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що зареєстрував постанову Верховної Ради про розробку урядом державної програми ремонту і модернізації застарілого житла у Києві.

Про це повідомляє прес-служба партіі "Батьківщина".

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"Як кандидат в мери Києва я зареєстрував проект постанови Верховної Ради, в якій ми пропонуємо комплексно приступити до вирішення цієї проблеми. Ми вимагаємо від уряду розробки державної програми ремонту і модернізації застарілого житла. Інакше рано чи пізно мешканцям будинків скажуть, що у їхній тариф не буде закладено кошти на капітальний ремонт будинків", — заявив Кучеренко.

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У Києві застарілий житловий фонд становить 8500 будинків. Мешканці таких будинків під час зустрічей із кандидатом на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексієм Кучеренком зверталися із проханням розпочати ремонт таких будинків.

"Одним із головних наших пріоритетів є міська програма капітального ремонту житла. На всіх зустрічах кияни піднімають проблему — це проживання в застарілому житловому фонді. Таких будинків є 8500, і в них живуть кияни", — повідомив Кучеренко.

Також уряд повинен вирішити складне питання власності на земельні ділянки, які знаходиться під будинками, що впливає на тарифи по оплаті за житло.

 "Ми вимагаємо від уряду вирішення проблеми власності на земельні ділянки, які знаходяться під будинками і так звані прибудинкові території. Це допоможе чітко визначити, за що повинні платити мешканці будинків", — заявив Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, перший тур виборів мера Киева відбудеться 25 жовтня.

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