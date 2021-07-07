Завод "Заря" в 2021 году уплатил в горбюджет Рубежного 175 млн гривен налогов — СМИ

Научно-производственное предприятие "Заря" — один из лидеров химической промышленности Украины, за 9 месяцев 2021 года выплатило в городской бюджет Рубежного более 175,2 млн гривен. Завод также поддерживает несколько важных социальных объектов города, среди которых детско-юношеская школа и местный Дворец культуры.

Об этом говорится в репортаже "Как крупная промышленность меняет восприятие Донбасса", опубликованном на сайте издания "Факты и комментарии".

"Только за последние 9 месяцев этого года наше предприятие внесло в городской бюджет города более 175,2 млн гривен. В прошлом 2020 году "Заря" принесла Рубежному в качестве налогов 175 млн 223 тыс. 400 гривен. 229,3 млн гривен — в 2019-ом. Все эти средства были направлены в бюджет нашего города, за их счет финансируются множество важнейших социальных объектов — школ, больниц и так далее. Именно поэтому в дальнейшем развитии нашего предприятия заинтересованы все жители Рубежного", — добавил нашему изданию генеральный директор НПП "Заря" Александр Чернецов.

По мнению жителей Рубежного, отмечается в публикации, предприятие также выполняет важную социальную функцию. В частности, поддерживает различные общественно-социальные объекты в городе, среди которых спортивный клуб "Зенит", детский летний лагерь "Заря", пляж, парк и база отдыха.

"У нас много социальных программ. Я могу каждый год оздоравливать своего ребенка в детском лагере. Также есть подшефная школа "Зенит", в которой дети бесплатно могут участвовать в спортивных мероприятиях, посещать все секции. Еще у нас есть база отдыха, куда мы с семьями любим ездить отдыхать", — рассказала журналистам жительница Рубежного и сотрудница "Зари" Наталия Клименко.

В 2020 году, пишут "Факты", предприятие также подключилось к минимизации последствий пандемии коронавируса в регионе и активно сотрудничало с представителями местной и областной власти.

"В самом начале у нас не хватало ни медикаментов, ни защитных костюмов. Сейчас мы гораздо лучше подготовлены, но в начале эпидемии нам активно помогали предприятия, которые за свои средства закупали костюмы, аппараты вентиляции легких и так далее. Все это передавали в наши больницы, где уже с их помощью медики спасали жизни. Я хочу отметить, что у нас в этом плане было очень плодотворное сотрудничество, и оно продолжается", — подытожил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.