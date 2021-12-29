Зеленский передал гостиницу "Украина" на Майдане на реконструкцию катарскими инвесторами под "Университет гостеприимства"

Президент Владимир Зеленский передал гостиницу "Украина" на улице Институтской, 4 в центре Киева из сферы управления Государственного управления делами в управление Министерства инфраструктуры.

Как говорится в указе главы государства №677 от 28 декабря, он согласился с соответствующим предложением самого Мининфраструктуры и поручил Кабинету министров и ГУД обеспечить передачу указанного госпредприятия.

Напомним, что 13 декабря Мининфраструктуры подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L. Целью документа называлось привлечение инвестиций, развитие туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь шла об инвестициях в проведение строительных работ и переоборудование гостиницы "Украина".

Кроме того, с катарцами было договорено о создании Университета гостеприимства, который должен стать частью "Президентского университета", инициированного Зеленским летом этого года. Планируемый старт работы учебного заведения — сентябрь 2023 года.

Здание гостиницы "Украина", возвышающееся над Майданом Независимости, было построено в 1958-1961 годах. До него на этом месте стояла другая доминанта столицы — многоэтажный дом Гинзбурга, бывший самым высоким зданием в Украине до 1928 года и взорванный при отступлении советских войск из Киева в сентябре 1941 года.

По архитектурному стилю здание напоминает упрощенные в деталях московские "сталинские высотки" и было возведено без изначально задуманных башни и шпиля. В течение 40 лет до 2001 года отель назывался "Москва", но по случаю 10-летия независимости Украины получил нынешнее название.

Отметим также, что в 2021 году Украину массово стали посещать туристы из стран Аравийского полуострова, для которых был отменен визовый режим и расширена сеть прямых авиарейсов в Украину.