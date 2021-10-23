Зеленский подписал указ о реформе Госспецсвязи до 2025 года

Государственная служба специальной связи и защиты информации будет реформирована в период до 2025 года. Соответствующий указ №544 президент Владимир Зеленский подписал 22 октября.

Им он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о концепции этой реформы от того же 22 октября. Реализация концепции возложена на Кабинет министров.

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Как указывают в самой службе, целью документа является ее реформирование и развитие как современного органа, обеспечивающего качественную защищенную правительственную связь и киберзащиту органов государственной власти и критической инфраструктуры.

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Отмечается, что это предполагает введение унифицированной системы планирования и управления ресурсами "на основе современных европейских и евроатлантических подходов".

Ключевыми результатами реализации концепции определены обеспечение надежной, безопасной и своевременной специальной связи в мирное время, в условиях чрезвычайного положения и в особый период; усиление демократического гражданского контроля за деятельностью Госспецсвязи и повышение уровня доверия общества к ее деятельности.

Также предусмотрено расширение функциональных возможностей Национальной телекоммуникационной сети, что позволит обеспечить интеграцию существующих систем спецсвязи и унификацию защищенных электронных коммуникаций различных госорганов в общем контуре сферы безопасности с использованием современных цифровых технологий.

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Согласно документу, ведомство должно будет расширить направления сотрудничества с НАТО с целью получения полноправного членства Украины и обеспечения выполнения национальных обязательств по обеспечению безопасности национальных коммуникационно-информационных систем с ограниченным доступом, в которых обрабатывается информация НАТО.

В сфере кибербезопасности предусмотрено внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Также в концепции прописано развертывание системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры.

Концепция предполагает реформирование организационной структуры Госспецсвязи, дерегулирование и упрощение отдельных процедур, повышение эффективности выполнения возложенных на службу задач, обеспечение на должном уровне подготовки специалистов по кибербезопасности, надлежащего материального обеспечения личного состава службы и повышения престижа работы в ней.