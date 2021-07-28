Зеленский выносит на СНБО вопрос стоимости электроэнергии

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем предстоящем заседании будет рассматривать вопрос повышения тарифов на электроэнергию в стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме "Украина 30".

Глава государства считает, что для некоторых категорий населения тариф должен быть меньше 1,68 грн за кВт-час.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил об обществе", — отметил Зеленский.

При этом он пообещал, что украинцев скоро проинформируют о принятых решениях по этому поводу.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет… Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения", — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц — до 1 сентября 2021 года.

Напомним, Кабинет министров постановлением №659 от 29 июня 2021 года продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий — около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

При этом еще в конце апреля Минэнерго заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Кабмин тогда продлил действие этого режима, предполагающего сохранение тарифа на электричество для населения на уровне 1,68 грн/кВт⋅час, до 30 июня.

В то же время экспертное сообщество еще в апреле отмечало, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

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