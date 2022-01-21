Жеваго за копейки скупает свои бывшие активы — СМИ

Бизнесмен Константин Жеваго, владевший обанкротившимся банком "Финансы и кредит", сейчас скупает у государства активы, которые ранее контролировала его группа. При этом от аукционов по продаже отстраняются потенциальные конкуренты и активы продаются по относительно низким ценам.

Об этом говорится в статье "За копейки без конкуренции. Как олигархи скупают свои бывшие активы" издания "Бизнес.Цензор".

В качестве примера издание приводит историю с покупкой олигархом активов предприятия "Киевмедпрепарат" фармацевтической корпорации "Артериум".

Исполнительная служба Министерства юстиции в течение последних лет на отдельных аукционах продала пять корпусов "Киевмедпрепарата". Но к торгам, по данным "Бизнес.Цензора", были допущены лишь компании, связанные с Константином Жеваго: победителем было признано ООО "СКН" ("Современная коммерческая недвижимость"), а второе место заняла компания "ЗВ Риэлти".

Как поясняют в издании, это дает Жеваго возможность стать обладателем и главного корпуса "Киевмедпрепарата" площадью 10,2 тысячи квадратных метров, которое было выставлено на аукцион 10 декабря 2021 года. Но аукцион был заблокирован на основании постановления следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от того же дня.

В статье раскрывается схема продажи зданий "Киевмедпрепарата", которая позволила Жеваго сконцентрировать свою бывшую собственность: объекты продавались на отдельных аукционах, хотя все они связаны общими коммуникациями. То есть главный корпус "Киевмедпрепарата" будет интересен лишь тому инвестору, который уже владеет недвижимостью на этом предприятии.

Ограничение круга покупателей приводит также к тому, что активы продаются по очень низкой цене. В целом, по данным "Бизнес.Цензора", за пять корпусов "Киевмедпрепарата" было получено 85 млн грн, что в среднем составляет $680 за один квадратный метр. Стартовая цена главного корпуса "Киевмедпрепарата" еще меньше – $480 за один квадратный метр.

Следует заметить, что предприятие "Киевмедпрепарат" расположено в центральной части города. "Для сравнения: цены на недвижимость на начальном этапе строительства в 40 километрах от центра Киева сегодня начинаются от $650 за квадратный метр", – отмечает "Бизнес.Цензор".

В издании указывают, что случай, когда компании, прямо или косвенно связанные с Константином Жеваго, участвуют в торгах, где продаются либо права требования к компаниям из состава финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", либо имущество, которое является обеспечением по этим кредитам, не единичен. При этом НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) имеют возможность проследить связи владельцев этих компаний-покупателей с экс-акционером банка "Финансы и кредит".

Автор статьи считает, что возможным решением этой проблемы мог бы быть запрет собственникам банков-банкротов принимать участие в торгах, на которых продают их бывшие активы.

"И Украина уже пообещала МВФ разработать этот механизм. Это может положить конец случаям, когда бывшие собственники, такие, как Жеваго, выкупают свои активы за бесценок через посредников или на подставные компании", – резюмирует автор статьи.

Напомним, Константина Жеваго украинские правоохранительные органы еще в 2019 году заподозрили в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит". Сейчас он находится в розыске.