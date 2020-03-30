Жанна Кравчук стала главным ученым фармацевтической компании "Дарница"

Руководитель медицинского департамента фармацевтической компании "Дарница" Жанна Кравчук назначена главным ученым компании. Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что нынешнее время глобальных вызовов требует быстрых решений и создания нового мощного механизма для борьбы с угрозой эпидемии. В связи с этим совет директоров Darnitsa Group принял решение о создании должности Chief Scientist — главный ученый компании "Дарница".

"Каждая из ведущих фармацевтических компаний мира инвестирует в науку, исследования, в разработку, поскольку всегда смотрит в будущее. В условиях кризиса COVID-19 количество возможностей и запросов на нестандартные решения растет с каждым днем. Изучение новых возможностей лекарственных средств, анализ терапий и разработок, изучение передовых патентов мира и формирование собственных, сотрудничество с ведущими учеными и медиками мира — все это ответственность главного ученого, который будет работать над решением задач совета директоров Darnitsa Group и взаимодействовать с оперативной командой "Дарницы", — подчеркнул Дмитрий Шимкив.

Жанна Кравчук — кандидат биологических наук. Имеет 20-летний опыт работы в научно-исследовательской, медицинской и регуляторной сферах. Работала и вела исследования в Институте клеточной биологии и генной инженерии НАН Украины, Университете Нюшатель, Швейцария, Университете Jaime I, Испания. 12 лет она работала на руководящих должностях самых известных национальных фармацевтических компаниях, таких, как "Дарница" и "Артериум", где занималась исследованиями и разработками, осуществляла регуляторную и медицинскую поддержку продвижения препаратов на украинском и международных рынках. Имеет более 50 научных публикаций и является автором 5 патентов.

В течение последних двух лет в "Дарнице" под руководством Жанны Кравчук, вместе с командой медицинского департамента разработаны, исследованы, лицензированы и зарегистрированы 25 новых продуктов в Украине. В процессе регистрации находятся еще 13 препаратов.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.