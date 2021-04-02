IT и Телеком 40 минут назад

Житель Первомайска построил во дворе 40-метровую вышку и раздавал интернет за деньги

Полиция прикрыла нелегальный бизнес предприимчивого жителя Николаевской области

Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция

В Первомайске Николаевской области разоблачили 37-летнего мужчину, который организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей города интернетом, за что незаконно получал абонентскую плату.

Как сообщает департамент киберполиции, сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями Первомайского райотдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры задокументировали незаконную деятельность мужчины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В ходе следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник без получения соответствующих разрешений установил и эксплуатировал на территории райцентра радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникационным сетям местным жителям, за что незаконно получал абонентскую плату.

Коммутационное оборудование для работы незаконного широкополосной связи работало в диапазоне частот, которые на законных основаниях выделены в пользование местным провайдерам телекоммуникаций, чем препятствовало работе их оборудования.

Полицейские провели ряд обысков по месту жительства фигуранта производства и по подконтрольным ему адресам, в ходе которых обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет.

Для размещения радиоэлектронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Открыто производство по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Статья предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Сейчас по делу назначены компьютерно-техническая и телекоммуникационная экспертизы. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним также, что в конце марта в Украине объявили о подозрении создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и такси: трое погибших (ФОТО)
В Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и такси: трое погибших (ФОТО)
Кибермошенники с помощью онлайн-банкинга похитили у граждан Украины 10 млн грн
Кибермошенники с помощью онлайн-банкинга похитили у граждан Украины 10 млн грн
Ассоциация IT Ukraine просит не допустить принуждения IT-компаний к вступлению в Дія City
Ассоциация IT Ukraine просит не допустить принуждения IT-компаний к вступлению в Дія City
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

  3. Вакцинация в Украине: смогут ли получить вторую дозу хотя бы те, кто уже привился и когда?

  4. "Интертелеком" отключил CDMA-услуги в 13 областях и Киеве

  5. МАУ лишат права летать из Львова в Баку и отдадут маршрут SkyUp

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...