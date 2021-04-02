Житель Первомайска построил во дворе 40-метровую вышку и раздавал интернет за деньги

В Первомайске Николаевской области разоблачили 37-летнего мужчину, который организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей города интернетом, за что незаконно получал абонентскую плату.

Как сообщает департамент киберполиции, сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями Первомайского райотдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры задокументировали незаконную деятельность мужчины.

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В ходе следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник без получения соответствующих разрешений установил и эксплуатировал на территории райцентра радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникационным сетям местным жителям, за что незаконно получал абонентскую плату.

Коммутационное оборудование для работы незаконного широкополосной связи работало в диапазоне частот, которые на законных основаниях выделены в пользование местным провайдерам телекоммуникаций, чем препятствовало работе их оборудования.

Полицейские провели ряд обысков по месту жительства фигуранта производства и по подконтрольным ему адресам, в ходе которых обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет.

Для размещения радиоэлектронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Открыто производство по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Статья предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Сейчас по делу назначены компьютерно-техническая и телекоммуникационная экспертизы. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним также, что в конце марта в Украине объявили о подозрении создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки.