Жителям киевской Оболони почти на два месяца усложнят проезд в центр

С 7 августа по 26 сентября на проспекте Героев Сталинграда в Киеве будет частично ограничено движение из-за капитальной реконструкции этой магистрали. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

На первом этапе дорожники будут работать на участке от улицы Приозерной до улицы Архипенко (бывшая Мате Залки) в направлении станции метро "Оболонь".

В рамках работ на магистрали будет обновлена система дождевой канализации, уложена новая основа проезжей части и асфальтовое покрытие. Обещают на проспекте и велодорожки и обновленные тротуары.

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Сообщается, что во время работ движение будет ограничено частично. В "Киевавтодоре" просят у горожан прощения за причиняемые неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца лета будут ремонтировать очередную часть проспекта Степана Бандеры (Московского) — от развязки в его начале (у улицы Новоконстантиновской) до Оболонского проспекта (метро "Почайна").

Отметим также, что в "Киевавтодоре" в июле проходили обыски. Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины искали документы в рамках дела о закупке машин для внесения хлоридов.

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