Транспорт 50 минут назад

Жителям киевской Оболони почти на два месяца усложнят проезд в центр

На проспекте Героев Сталинграда в рамках реконструкции должны появиться велодорожки

Проспект Героев Сталинграда. Фото: Киевская городская прокуратура Проспект Героев Сталинграда. Фото: Киевская городская прокуратура
Проспект Героев Сталинграда. Фото: Киевская городская прокуратура

С 7 августа по 26 сентября на проспекте Героев Сталинграда в Киеве будет частично ограничено движение из-за капитальной реконструкции этой магистрали. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

На первом этапе дорожники будут работать на участке от улицы Приозерной до улицы Архипенко (бывшая Мате Залки) в направлении станции метро "Оболонь".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В рамках работ на магистрали будет обновлена система дождевой канализации, уложена новая основа проезжей части и асфальтовое покрытие. Обещают на проспекте и велодорожки и обновленные тротуары.

Читайте также:
В развитие инфраструктуры киевской Оболони предлагают вложить около 60 млн грн

Сообщается, что во время работ движение будет ограничено частично. В "Киевавтодоре" просят у горожан прощения за причиняемые неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца лета будут ремонтировать очередную часть проспекта Степана Бандеры (Московского) — от развязки в его начале (у улицы Новоконстантиновской) до Оболонского проспекта (метро "Почайна").

Отметим также, что в "Киевавтодоре" в июле проходили обыски. Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины искали документы в рамках дела о закупке машин для внесения хлоридов.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания "Петр Великий" Аллы Ландар имеет сверхприбыли с погребений умерших от COVID — СМИ
Компания "Петр Великий" Аллы Ландар имеет сверхприбыли с погребений умерших от COVID — СМИ
Из-за репетиций парада ко Дню независимости в центре Киева перекроют множество улиц
Из-за репетиций парада ко Дню независимости в центре Киева перекроют множество улиц
Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса
Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена на газ в Европе бьет рекорды из-за пожара на заводе "Газпрома"

  3. Греция в огне: лесные пожары вышли из-под контроля (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В визовом тендере посольства Польши есть признаки недобросовестной конкуренции — адвокат

  5. ДТП в Турции: автобус врезался в грузовик, погибли девять человек (ФОТО)

Ивент
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
Загрузка...