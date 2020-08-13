"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Відморожений" і "Папік", "1+1"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");

(ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2"); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейси двох промокампаній серіалів "Відморожений" та "Папік", які розробляв і вів телеканал "1+1".

Комедія, 16 серій

Виробництво: 1+1 Production

Показ: 16 грудня 2019 року, на телеканалі "1+1"

Хто розробляв і вів промокампанію: управління маркетингу телеканалу "1+1", PR управління телеканалу "1+1"

Опис проєкту та ідея

Бізнесмен-підприємець Михайло Дзідзюк у 1996 році перейшов дорогу кримінальному авторитету Павуку. Порятунок Дзідзюк знаходить в кріокамері. Через 23 роки Михайло виходить з кріокоми в своєму старому будинку, де вже багато років живе його брат з сім'єю. За цей час світ сильно змінився: з'явилися смартфони, інтернет і торгові центри. Але дещо лишилося незмінним — невдаха-брат Коля, його дружина Оксана і старий батьківський дім. Міша намагається пристосуватися до життя в новому світі, роблячи все тільки з добрих намірів. Він намагається продати кріокамеру, влаштовується в МЛМ, таксує, робить ремонти, але всі його бізнес-починання терплять фіаско. Часто це навіть влітає в копієчку і без того небагатій братовій родині.

Основною комедійною складовою такої футуристичної комедії є основне питання, яке ми ставимо впродовж усієї кампанії: "Чи зможе вижити людина з 90-х у 2019 році і чи знайдуть спільну мову люди з 1996 і 2019 років?"

На що робили ставку

Дзідзьо, який виконав головну роль у серіалі.

Несподіваний сюжет.

Романтика 90-х (не ностальгія, а веселі, круті спогади).

Гумор, як завжди, багато гумору.

Як вели промокампанію

Промокампанія комедійної осені на "1+1" розпочалася з іміджевої комунікації. Таким чином ми познайомили головних героїв та глядачів, сформували очікування аудиторії не тільки на знайомі формати, але й нові серіали у тому числі.

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Нестандартна комедія з таким незвичним сюжетом заслуговує особливої уваги. Співак і зірка Дзідзьо, що виконав головну роль, звичайно, був задіяний у всіх матеріалах, використаних для просування серіалу".

Окрім уже класичних методів просування на ТБ у форматі промокампанії через ролики та ефірну графіку, ми також задіяли соціальні мережі, які підхоплювали наші активності, особливий інтерес аудиторії викликала активність — улюблений предмет з 90-х, сленгові активності та умовна романтика 90-х.

Найважливішою і надзвичайно важливою для нас подією, що пов'язана з прем'єрою цього серіалу, стало те, що це перший в Україні серіал, доступний для показу незрячим людям. Серіал має формат зі звукоописом — додатковою звуковою доріжкою з описом візуальної частини фільму у мобільному додатку Earcatch.

Першими глядачами стрічки стали вихованці київської Спеціальної школи-інтернату №5 імені Я.Батюка, а також члени Українського товариства сліпих (УТОС). На допрем'єрний показ серіалу завітав український співак та актор Дзідзьо.

Подивитися комедію та зустрітися з улюбленим артистом діти зібралися заздалегідь. Перед початком показу вони засипали зірку питаннями про зйомки, творчий шлях, кар'єру та навіть заспівали разом кілька найулюбленіших пісень Дзідзьо.

"Я дуже пишаюсь тим, що "Відморожений" став першим в Україні серіалом, доступним для показу людям з порушенням зору. Мені хочеться, щоб така опція була більш популярною в Україні , і я радий, що завдяки трансляції на каналі "1+1" вона доступна більш широкій аудиторії. Філософія моєї творчості — чисте серце. Є люди, які не можуть бачити, не можуть чути, але вони відчувають серцем. Особливо діти. У них серце надзвичайно щире і добре, у них відчуття інакші, набагато глибші. Нам треба вчитися у них", — зворушливо прокоментував Михайло.

Звукоопис до фільму створила агенція "Доступне Кіно" за підтримки Українського культурного фонду, сприяння каналу "1+1" та команди DZIDZIOFILM.

Результати промокампанії

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Остання передноворічна прем'єра телеканалу "1+1" стала для нас особливо теплою, адже вдалося зробити вагомий подарунок для маленьких глядачів, які також кожного року чекають чуда. Ми безмежно вдячні нашим партнерам за таку можливість — стати частиною чуда.

Прем'єра комедійного серіалу "Відморожений" на "1+1" пройшла з високими показниками телеперегляду. Загальна телевізійна аудиторія проєкту склала 3,8 млн глядачів. В середньому прем'єра пройшла з рейтингом 4,6% та часткою 17,8% за аудиторією віком 18-54 роки. Це найкращий старт україномовного серіалу 2019 року та найкращий старт серіалу власного виробництва телеканалу".

Лірична комедія, 16 серій

Виробництво: студія "Квартал 95" на замовлення телеканалу "1+1".

Показ: 02 грудня 2019 року, на телеканалі "1+1".

Хто розробляв і вів промокампанію: управління маркетингу телеканалу "1+1", PR управління телеканалу "1+1".

Опис проєкту та ідея

Папік — ліричний комедійний серіал українського виробництва на основі оригінальної ідеї.

Комедійний серіал про взаємини людей різних поколінь, у якому головні герої представляють два абсолютно різні прошарки суспільства. Це історія самотнього бідного діда Олександра Миколайовича Меркулова, який живе в старому будинку в передмісті Києва. Колись він був популярним актором кіно, який несподівано для себе занурюється в життя багатих людей після знайомства з мисливицею на "папіків", двадцятивосьмирічною красунею Лізою.

Головні герої починають доповнювати одне одного: Ліза знайомить діда із сучасним мінливим світом, а дід її — зі світом, який проходить повз сучасну молодь (книжки, театри тощо). В Олександра Миколайовича з Лізою складаються теплі стосунки, як між онукою і дідусем, вони обростають знайомствами, потрапляють у химерні ситуації, з яких, допомагаючи одне одному, завжди знаходять вихід.

На що робили ставку

Акторський склад: Стас Боклан, Михайло Кукуюк , Олеся Жураківська та ін.

Виробництво студії Квартал 95.

Класичні образи: дівчинка, яка шукає легких шляхів у житті, та забутого зневіреного актора.

Контрасти різних поколінь.

Яскравий гумор.

Як вели промокампанію

Промокампанія комедійної осені на "1+1" розпочалася з іміджевої комунікації, де так само був задіяний яскравий персонаж Стаса Боклана. Таким чином ми познайомили головного героя та глядачів, сформували очікування аудиторії не тільки на знайомі формати, але й нові серіали у тому числі.

В цілому кампанія виглядала досить класично вибудуваною, з поетапним розкриттям історії та знайомством з головними героями, але за рахунок образів та ситуацій основних героїв, на яких було зроблено акцент, нам вдалось успішно заявити цей серіал.

Акторський склад та несподіваний образ Стаса Боклана дали змогу активно розвивати запуск серіалу в соціальних мережах та ЗМІ: репортажі зі знімального майданчика, обкладинки та інтерв`ю з акторами у друкованих виданнях (Теленеделя, Телескоп, Телегид, ТВ-парк), сюжети у "Сніданку з 1+1".

Подробиці зі знімального майданчика, цікаві деталі та коментарі акторів розміщали в онлайн-ЗМІ: ТСН, Телекритика, сайт "1+1", ХОЧУ, РБК, Единственная, IVONA, tochka.net, Clutch, Обозреватель, Знай.юа, Люкс ФМ, Tv.ua, Детектор медіа, Media Business Reports тощо.

У соціальних мережах візитки акторів серіалу зібрали охоплення 195 142 особи, привертала увагу актуальна гра, напряму пов'язана з контрастами сюжету, різниця сленгу молодшого покоління та старшого і маса інших активностей, що супроводжували промокампанію та формували знання й очікування на серіали.

Особливість кампанії полягає у використанні традиційних засобів просування, але при цьому дуже якісна робота з незвичними образами героїв, що підкреслювалось упродовж усієї кампанії у всіх засобах комунікації.

Результати промокампанії

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Серіал очікувано став проривом, але саме завдяки яскравим та цікавим образам головних героїв, які вдало були обіграні у промокампанії у тизерах, трейлерах тощо. Той випадок, коли над цікавим оригінальним проєктом сміливо та легко працювалось усій команді".

Прем'єрна серія пройшла з часткою 17,9% та рейтингом 5,9%, тоді як вже друга серія зібрала частку 21,9% з рейтингом 6,1% по аудиторії 18-54. Таким чином "Папік" став найкращим серіалом 2019 року на українському ТБ, отримавши середню частку за період показу всіх прем'єрних серій 20,1% по аудиторії 18-54.