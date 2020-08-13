"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Бери своїх, давай до нас!", "1+1"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");

(ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2"); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс іміджевої кампанії осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019 року: "Бери своїх, давай до нас!"

"Бери своїх, давай до нас!"

Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019 року

Хто розробляв і вів промокампанію: управління маркетингу телеканалу "1+1", PR управління телеканалу "1+1".

Опис проєкту та ідея

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Осінній сезон 2019 року на "1+1" був побудований виключно на серіалах українського виробництва. В українського глядача тільки формується уявлення про медіаконтент, що проходить повний цикл розробки від ідеї до готового продукту в Україні. Тож основним завданням для себе і для ринку в цілому ми вважаємо передусім формування позитивного іміджу, що відображає якість, високий рівень контенту і команд, що працюють над українськими проєктами.

Звичайно, ми також мали на меті сформувати очікування нового серіального сезону на "1+1", зважаючи на те, що щодня перебуваємо в умовах сильної конкуренції з боку топ-каналів національного ТБ, стрімінгових платформ, діджиталізацією, доступом до зарубіжного контенту — цей список можна продовжувати. Так зародилась ідея крос-іміджевої кампанії, що об'єднає всі наші прем'єри однією комунікацією. Бери своїх, давай до нас!"

На що робили ставку

Відомі та зрозумілі головні герої (актори Юрій Горбунов, Володимир Горянський, Олександр Суржиков, Дзідзьо, Станіслав Боклан та інші).

Комедійні образи головних героїв та їх розмаїття.

Серіали українського виробництва.

Гумор, дуже багато гумору на "1+1".

Як вели промокампанію

Було побудувано цілісну кампанію з просування серіальної лінійки: першим етапом стала саме іміджева складова, другим — робота на рівні кожного продукту окремо.

Іміджевий ролик став першим етапом кампанії під тегом: "Бери своїх, давай до нас!" — кампанія допомогла нам вибудувати знання та сформувати первинне очікування від лінійки серіалів: "Великі Вуйки", "Сидоренки-Сидоренки", "Папік", "Відморожений".

У креативі був використаний нестандартний підхід, коли об'єднуються всі головні герої та комунікують одне з одним напряму — це ми назвали крос-іміджевою кампанією, адже ми заходимо на територію кожного серіалу окремо, проте зберігаючи одне головне повідомлення, що об'єднує всі серіали.

Аби підсилити в комунікації складову бренду "1+1", був розроблений особливий саунд-дизайн для ролику: ціла низка різних інтерпретацій основного джинглу "1+1" під відомі месенджери та дзвінки, які постійно звучать у ролику.

Результати промокампанії

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Найкращим результатом для себе ми вважаємо змогу первинно сформувати знання про серіальні прем'єри осені, якісне сприйняття контенту українського виробництва і, звичайно ж, високі показники, з якими кожен серіал заходив у сезон".

Перша серія "Великих Вуйків" — з рейтингом 4,9% та часткою 15,1% по аудиторії віком 18-54 років;

Прем'єра сімейної комедії "Сидоренки Сидоренки" пройшла з рейтингом 5,4% часткою 17,3% по аудиторії 18-54; прем'єрна серія "Папіка" — з рейтингом 5,9% та часткою 17,9% по аудиторії 18-54, прем'єра комедії "Відморожений" - з рейтингом 4,6% та часткою 17,8% по аудиторії 18-54.