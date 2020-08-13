"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Бери своїх, давай до нас!", "1+1"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua
ТОП-15 промокампаний
- "Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");
- "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );
- "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);
- "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);
- "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);
- "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);
- "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);
- "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);
- "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);
- "Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");
- "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");
- "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");
- "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.
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У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс іміджевої кампанії осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019 року: "Бери своїх, давай до нас!"
"Бери своїх, давай до нас!"
Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019 року
Хто розробляв і вів промокампанію: управління маркетингу телеканалу "1+1", PR управління телеканалу "1+1".
Опис проєкту та ідея
Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":
"Осінній сезон 2019 року на "1+1" був побудований виключно на серіалах українського виробництва. В українського глядача тільки формується уявлення про медіаконтент, що проходить повний цикл розробки від ідеї до готового продукту в Україні. Тож основним завданням для себе і для ринку в цілому ми вважаємо передусім формування позитивного іміджу, що відображає якість, високий рівень контенту і команд, що працюють над українськими проєктами.
Звичайно, ми також мали на меті сформувати очікування нового серіального сезону на "1+1", зважаючи на те, що щодня перебуваємо в умовах сильної конкуренції з боку топ-каналів національного ТБ, стрімінгових платформ, діджиталізацією, доступом до зарубіжного контенту — цей список можна продовжувати. Так зародилась ідея крос-іміджевої кампанії, що об'єднає всі наші прем'єри однією комунікацією. Бери своїх, давай до нас!"
На що робили ставку
- Відомі та зрозумілі головні герої (актори Юрій Горбунов, Володимир Горянський, Олександр Суржиков, Дзідзьо, Станіслав Боклан та інші).
- Комедійні образи головних героїв та їх розмаїття.
- Серіали українського виробництва.
- Гумор, дуже багато гумору на "1+1".
Як вели промокампанію
Було побудувано цілісну кампанію з просування серіальної лінійки: першим етапом стала саме іміджева складова, другим — робота на рівні кожного продукту окремо.
Іміджевий ролик став першим етапом кампанії під тегом: "Бери своїх, давай до нас!" — кампанія допомогла нам вибудувати знання та сформувати первинне очікування від лінійки серіалів: "Великі Вуйки", "Сидоренки-Сидоренки", "Папік", "Відморожений".
У креативі був використаний нестандартний підхід, коли об'єднуються всі головні герої та комунікують одне з одним напряму — це ми назвали крос-іміджевою кампанією, адже ми заходимо на територію кожного серіалу окремо, проте зберігаючи одне головне повідомлення, що об'єднує всі серіали.
Аби підсилити в комунікації складову бренду "1+1", був розроблений особливий саунд-дизайн для ролику: ціла низка різних інтерпретацій основного джинглу "1+1" під відомі месенджери та дзвінки, які постійно звучать у ролику.
Результати промокампанії
Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":
"Найкращим результатом для себе ми вважаємо змогу первинно сформувати знання про серіальні прем'єри осені, якісне сприйняття контенту українського виробництва і, звичайно ж, високі показники, з якими кожен серіал заходив у сезон".
Перша серія "Великих Вуйків" — з рейтингом 4,9% та часткою 15,1% по аудиторії віком 18-54 років;
Прем'єра сімейної комедії "Сидоренки Сидоренки" пройшла з рейтингом 5,4% часткою 17,3% по аудиторії 18-54; прем'єрна серія "Папіка" — з рейтингом 5,9% та часткою 17,9% по аудиторії 18-54, прем'єра комедії "Відморожений" - з рейтингом 4,6% та часткою 17,8% по аудиторії 18-54.