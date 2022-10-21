Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» склав ренкінг найкращих HR-ініціатив

До фінального списку увійшли компанії з ефективними кейсами з впровадження новітніх технологій по управлінню персоналом.

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Номінантів оцінювали експертне журі, до складу якого увійшли:

Катерина Ковалевська , Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting,

Анна Кузенкова , керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine,

Андрій Кривокоритов, СЕО Brain Source International,

Максим Біроваш, головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Оцінка HR-ініціатив відбувалася за критеріями масштабності (кількість охопленого персоналу), добробуту (створення умов добробуту та безпеки команди), освіти (поліпшення професійного рівня працівників) та інноваційності.

Відбір кейсів та профайлів від кожної компанії, яка потрапила у шорт-лист ренкінгу, відбувався кожним експертом в залежності від його суб’єктивного розуміння критеріїв ренкінгу.

Опорними точками діяльності компаній-переможців ренкінгу стали допомога ЗСУ та волонтерство, забезпечення безпеки працівників, адаптація роботи до віддаленого режиму та турбота про емоційний стан команди.

Ознайомитися з результатами ренкінгу кращих HR-ініціатив можна на сайті Delo.ua. Публікація ренкінгу не передбачає ранжування за спільними параметрами.



Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR та маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Компанія щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких: великий фестиваль для малого та середнього бізнесу Get Business Festival, огляд трендів у PR-галузі PR-марафон, стратегії та досвід змін від лідерів великого бізнесу Business Wisdom Summit, досвід ділових жінок She Congress.

«ТОП-100. Рейтинги найбільших» — діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основа рейтингів — опитування експертів та аналіз фінансових результатів компаній-учасниць. Кожен номер журналу складається з трьох основних блоків, об’єднаних єдиною концепцією.

Це головне видання для тих, хто ухвалює рішення і будує довгострокові стратегії. Придбати свіжий випуск «ТОП-100. Рейтинги найбільших» можна на сайті kniga.biz.ua, у точках «Київпост», а також у готелях.