1000 кілометрів із технологіями: як Андрій Худо надихав харківських меблярів

Кав"ярні Андрія Худо і його компаньйонів невідомі, мабуть, тільки тому, хто ніколи не куштував шоколаду із "Львівської майстерні" чи сирник у "Львівських пляцках" — заклади львівської компанії !FEST відкрилися уже у багатьох містах України. Втім, більшу частину часу Андрій тепер присвячує різноманітним мистецько-підприємницьким ініціативам та розвитку підприємницького середовища. Тому тема менторства виявилася близькою і цікавою для Андрія, який залюбки погодився на роль наставника для підприємця у конкурсі CEO4U проекту Unlimit Ukraine.

Менті для Андрія підбирали ретельно — хотілося, щоби могла вийти цікава та креативна співпраця. Тому вибір в результаті впав на Майстерню Нестор — харківський сімейний бізнес із виробництва дитячих меблів, де чоловік — мебляр, а дружина — художник. Марія Борисова, співзасновник майстерні, цікавилась питаннями подальшого просування бізнесу та розширення асортименту і ринку присутності.

Однак часті відрядження ментора та відстань у 1000 кілометрів між Львовом і Харковом все ж були перешкодою, тому наставник і учениця довго не могли зустрітись. Врешті-решт одного дня Андрій запропонував не тягнути із сесією та провести зустріч скайпом за кілька годин від пропозиції. Марія швидко погодилась, і того ж дня вони незчулися, як провели дві години за цікавою розмовою, попри те, що у ментора навіть зникло світло під час дзвінка. Андрій залюбки ділився власним досвідом виводу різноманітних арт-продуктів на ринок, а також поставив кілька амбітних цілей для харківського подружжя підприємців. За кілька місяців ми розпитали обидвох про їх враження від співпраці.

Андрій Худо, співвласник !FEST

Які цілі перед собою ставили менті — стратегічні чи прикладні?

Під час розмови з менті було більше прикладних питань, до прикладу, бюджетування на рік. Тобто, підприємець налагодив виробництво, проте ще не знає, як потім помножитись і вирости. Я спробував пояснити, що не варто шкодувати грошей на певні сервісні ланки бізнесу. Умовно, для сімейного бізнесу, коли чоловік залучений до виробництва, варто взяти бухгалтера ззовні за невеликі гроші, натомість далі нарощувати виробництво замість витрачання часу на ведення паперів. В свій час ми теж, маючи лише один діючий ресторан, вже тоді зібрались і поїхали на стратегічну сесію з тим, щоб вималювати чіткі плани на відкриття наступних закладів, сформувати спільні цілі, набрати команду, яка буде допомагати з втіленням.

Яку пораду ви можете виділити як найбільш придатну для різних типів бізнесу?

Ми мали розмову про соцмережі — це є на сьогодні один з найдинамічніших каналів та досить ефективний спосіб популяризації продукту з відносно невеликими інвестиціями. Якщо люди роблять гарний продукт, кохаються в ньому, то передати в соцмережах всі переваги зможуть дуже легко. Ще одна з порад — робити синергію в продукції, наприклад, меблі тематичні "Гаррі Поттер" — для дітей це було б цікаво, а виробник отримає результати репутаційні та фінансові.

Що ви отримали для себе в проекті? Чим надихнулися?

Насправді цікаво було поспілкуватись. Розмови з меншим бізнесом надихають, роблять таке собі повернення до часу, коли і ми починали. А тут ще й зовсім нова для мене галузь — виробництво меблів — це змушує побрейнштормити ситуацію. Цікаво доторкнутись до нового ринку, до мрії людей, та й, зрештою, чимось допомогти. Це додає драйву.

Що ви порадите малому бізнесу?

Основна порада для малого бізнесу — вірити. Ставити мету і йти до неї. Інформаційне середовище довкола нас часто сіє зневіру. Завжди будуть складності і перепони для бізнесу, але не треба боятись, висиджувати ідею і нічого не робити. Так, наша економіка ще слабка, нам бракує бізнесів з великою доданою вартістю, але чим більше ми експортуємо, тим більше валютної виручки тут, і це дає можливість масштабуватись і виводити цікавий український продукт на світові ринки. Український бізнес повинен думати глобальніше, виходити на суміжні, на зовнішні ринки з класним продуктом. Якщо є попит, то треба розширювати ринок. Більше амбіцій!

Марія Борисова, Майстерня Нестор

Чи змінилося щось у вашому бізнесі від часу, як ви мали менторську сесію?

Змін у нас відбулося ще не так багато, як хотілося б. Але Андрій дав нам кілька поштовхів, які відразу дали результат. Наприклад, порада про те, щоб брати в компанію студентів. Ми відразу провели низку співбесід і набрали кілька хороших працівників. До цього ж пошук співробітників був дуже важким. Зараз ми навчаємо цих хлопців і задоволені результатом, але на цьому не зупинятимемося, збираємося в найближчому майбутньому набирати ще працівників.

Також ми хочемо провести низку заходів для згуртування нашої команди, озвучити нашу місію і прописати цілі на рік.

Чи ви переглянули свої цілі після зустрічі з Андрієм?

Мені дуже сподобалося завдання, яке озвучив Андрій, що нам потрібно стати першими в нашій галузі в Україні. Бути не в десятці, не в трійці, а першими! Мені подобається такий підхід з відвагою, адже великі цілі дають великі успіхи.

Чого би ви хотіли повчитися у великого бізнесу?

Різним бізнес-інструментам. Практиці, яку можна застосувати до свого бізнесу, систематизувати його і зробити більш ефективним.

Що ви порадите іншим підприємцям?

Можу порадити не боятися, вірити в себе і в успіх бізнесу в Україні, починати свій бізнес з мрії, улюбленої справи і натхнення, а решта все докладеться!

Які ваші враження від участі у CEO4U та Unlimit Ukraine?

Всі ініціативи Unlimit Ukraine дуже потрібні і корисні. Адже ми всі віримо, що в нашій країні, в нашому спільному домі є місце і успішному бізнесу, і якісній продукції, і професіоналам у всіх областях. Але часто малому бізнесу потрібна підтримка, щоб встати на ноги і повірити в себе, і Unlimit Ukraine багато для цього робить.