"Я подумал, что это шутка": киевский предприниматель выиграл 30 тысяч грн от ПриватБанка

В Киеве наградили победителя акции для украинских предпринимателей, организованной ПриватБанком и компанией Visa — ему вручили главный приз в размере 30 тысяч грн на развитие его бизнеса.

Конкурс выиграл 32-летний киевлянин Александр Осипов, основатель коктейль-бара We:Vinyl с кофе и виниловыми пластинками на улице Саксаганского. Как рассказал корреспонденту Delo.ua предприниматель, в акции он зарегистрировался почти случайно.

"Я обычно не участвую в подобном, но еще летом зашел в Приват24, а там это предложение, на которое я отреагировал. Я прочитал условия, но бегло, особо не вчитываясь — на тот момент помню, что был чем-то занят. В последствии необходимые для участия платежи делал из необходимости, а не ради конкурса, просто потому, что всегда пользуюсь картой "Ключ к счету", а результаты акции не отслеживал, — поделился с нами Александр.

Александр Осипов, основатель коктейль-бара We:Vinyl

Напомним, акция от банка проходила с середины июля по середину октября 2020 года в четыре этапа. Чтобы поучаствовать в ней, предприниматели-держатели карт Visa Business (корпоративной карты или "Ключ к счету") должны были зарегистрироваться на странице конкурса и совершить не меньше трех оплат на сумму минимум 300 грн каждая.

Во время первых трех этапов каждый месяц организаторы конкурса из всех участников выбирали случайным образом с помощью сервиса random.org 30 человек. Победителям доставались "бизнес-боксы" — специальные наборы с бизнес-книгой, ежедневником, внешним аккумулятором на 14 тысяч мА/ч, растущим карандашом и антистресс-мячиком.

Предприниматели, которые прошли все три этапа, автоматически получили возможность поучаствовать в розыгрыше главного поощрения от банка — 30 тысяч грн. Победителя тоже выбрали с помощью сервиса random.org. При этом при уведомлении Александра о выигрыше произошел курьез — тот сначала не поверил в свою удачу.

Слева направо: Игорь Заворотный, первый замдиректора Киевского регионального управления ПриватБанка; Александр Осипов, основатель коктейль-бара We:Vinyl; и Евгений Швыдкий, руководитель направления по реализации услуг клиентам среднего бизнеса Киевского регионального управления ПриватБанка

"Дело в том, что во время эпидемии многие заведения не открылись вообще, а мы держались целое лето — еще весной построили летнюю площадку, она и давала нам какую-то прибыль. Так мы работали до поздней осени, пока не начались дожди и гостей стало на порядок меньше. Поэтому я устроился на другую работу, стажируюсь сейчас на новом месте, параллельно веду свой бизнес. И вот мне звонит женщина, представилась сотрудником ПриватБанка, говорит, что я выиграл приз. Я подумал, что это шутка, и начал шутить с нею, а она настаивает на полном серьезе. Позднее я перезвонил на горячую линию банка, чтобы подтвердить информацию, а там рассказали, что я был участником, но что делать дальше они не знают и вообще, возможно, звонили аферисты", — рассказал основатель бара.

Коктейль-бар Александра Осипова. Фото: We:Vinyl

По его словам, из-за работы на новом месте и в своем заведении, ему было сложно найти свободное время, чтобы приехать и проверить, правда ли это, но все же Александр решил посмотреть, что из этого выйдет, и не ошибся.

Выигранные деньги предприниматель собирается потратить на аренду помещения заведения — со всеми дополнительными тратами она обходится ему примерно в 23 тысячи грн в месяц, а клиентам ПриватБанка он желает всегда и все пробовать. "Потому что пока ты не попробуешь, ты никогда не узнаешь, получится ли у тебя что-то или нет", — уверен основатель бара.

После того, как будут заполнены все необходимые документы, призовые деньги поступят на расчетный счет Александра. При этом он получит полную сумму выигрыша, а все налоги заплатит банк. В самом же ПриватБанке поясняют, что хотели подбодрить бизнесменов в непростое для них время.

Евгений Швыдкий, руководитель направления по реализации услуг клиентам среднего бизнеса Киевского регионального управления ПриватБанка

"Это совместная акция ПриватБанка и Visa, которая направлена на поддержание духа предпринимателей в столь нелегкой ситуации. В период карантина мы таким образом вносим нотку позитива для поддержания бизнеса", — подчеркнул Евгений Швыдкий, руководитель направления по реализации услуг клиентам среднего бизнеса Киевского отделения ПриватБанка.

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По его словам, бизнес — это постоянная гонка со стрессом, а банк создает в том числе и те продукты, которые упрощают жизнь предпринимателю. В дальнейшем ПриватБанк продолжит проводить такого рода акции.