Как Татьяна Лукинюк помогала закодировать мечту браслетам Morza

Глава RedBull Украина Татьяна Лукинюк пришла в продажи из маркетинга, где отработала до этого 11 лет. 8 из них — в маркетинг-менеджменте, поэтому к обучению коллег Татьяне не привыкать. Когда же она попала в продажи, оказалась скорее в роли менти — пришлось многому обучаться с нуля. Сама Лукинюк довольна экспериментом, хоть sales — это ежедневная работа, тактическая, сфокусированная на ежедневных задачах и победах, а маркетинг — это о будущем, долгосрочном периоде. Такая резкая смена сфер деятельности дала ей новый опыт. Им СЕО RedBull была готова делиться в конкурсе CEO4U проекта Unlimit Ukraine.

Участник конкурса CEO4U Евгений Кузьмин, чья компания занимается производством браслетов, пришел в конкурс осознанно. Он полагает, что ментор поможет ему найти пути выхода на новые рынки, а также даст рекомендации по маркетингу. В бизнесе Евгения есть философский элемент: благодаря сочетанию бусин на его кожано-серебряных браслетах, как в азбуке Морзе, можно закодировать свою мечту и цель и идти с ней дальше.

На встрече Татьяна как маркетолог дала несколько советов Евгению. Например, на каких селебритиз имеет смысл ориентироваться, с кем искать контакта для промо и кто бы смог заинтересоваться Morza и стать адвокатом их бренда. Кроме того, так как Евгений интересуется выходом на внешние рынки, поэтому Татьяна предложила ему обратить внимание на модных блогеров и представителей фэшн-индустрии. В частности, чтобы браслеты Morza могли показаться на модном мероприятии за рубежом, и заинтересовать икон стиля. Во время встречи менти сделал трогательный подарок ментору — браслет с закодированными мечтами и успехом.

Татьяна Лукинюк, генеральный директор Red Bull в Украине и Беларуси

Какие вы увидели отличия при общении с крупным и малым бизнесом?

В малом бизнесе гораздо больше веса и значения имеет личность собственника. В больших компаниях системы и процессы сглаживают или игнорируют личные характеристики. В небольшом бизнесе личность владельца определяет и культуру в компании, и отношения, и развитие.

Стратегические или прикладные задачи ставил перед собой ваш менти?

Большая задача Morza — расширение бизнеса. Из тактических задач — выход на зарубежные рынки Европы и Северной Америки.

Чего, по-вашему, не хватает украинским предпринимателям?

Хочу начать с того, чего хватает: идей, задора, драйва, can-do attitude, готовность к новым возможностям. На мой взгляд, не хватает структурности и понимания, что такое управление людьми. Как раз для этого нужно нанимать менеджеров с соответствующим опытом. Как раз такие "связки" собственника как генератора идей и грамотного менеджера как системного реализатора этих идей приводят к успеху в больших бизнесах.

Что вы почерпнули полезного для себя при общении с МСБ?

Во-первых, я заразилась энтузиазмом Евгения! Во-вторых, у нас сложилась очень конструктивная беседа, в которой я увидела, как Евгений просто на лету хватает возможности и может их развить дальше. В-третьих, теперь у меня, моего мужа и моих подруг есть браслеты Morza с нашими главными словами.

Что необходимо сделать, чтобы в нашей стране было больше успешных предпринимателей?

Если глобально — развитие предпринимательской культуры в семье и школе, поощрение идей и их внедрения. С более тактической точки зрения — легкий "вход" в предпринимательство с точки зрения процедур и документов.

Евгений Кузьмин, основатель Morza

Какие полезные инсайты вы получили в проекте?

Мы получили от авторитетного эксперта положительную обратную связь по свойствам и качествам нашего продукта, и действиям, которые мы совершаем для развития бренда.

Мне трудно сжато выделить инсайты, со встречи осталось несколько страниц разнообразных заметок, с которыми мы плотно работаем.

Есть ли уже какой-то результат в вашем бизнесе? Расскажите об изменениях подробно.

Мы стали больше ориентироваться на икон стиля и коммуницировать с людьми из фэшн-индустрии. Разработали PR-стратегию для выхода на зарубежные издательства для публикаций о нас. Переосмыслили стратегию выхода на зарубежных партнеров. Сформировали команду людей с функциональными задачами по каждому из направлений.

Переосмыслили ли вы свои задачи после встречи с ментором?

Встреча с ментором дала понять, что мы движемся в верном направлении, но были моменты, которым мы не придавали большого значения. После встречи все пробелы заполнены, и мы движемся дальше с большей ясностью и целями

Какой опыт вы хотели бы позаимствовать у крупного бизнеса?

Позитивный опыт развития компании позволяет взглянуть на задачу под другим углом. Казалось бы, трудная задача, ищешь решение, а кто-то уже ее решил, и говорит: "Вот сюда посмотри, может вот так сделать?". Это экономит массу времени, позволяет быстрее расти, что ценно для развивающегося бизнеса.

Какие советы вы можете дать другим предпринимателям?

На ранних этапах — не бояться экспериментировать, разрабатывать гипотезы и сразу тестировать на практике. Важно иметь возможность получить обратную связь или совет от опытных успешных людей.

Расскажите немного о своих впечатлениях от конкурса CEO4U и проекта Unlimit Ukraine. Будете ли вы участвовать в дальнейших активностях?

Благодарен за идею и реализацию проекта. Это уникальная возможность прямого контакта с успешным экспертом, а также оценки собственных действий и гипотез. Подводя свои итоги года, осознал, что встреча с Татьяной — одно из самых значимых событий года для меня как личности и для проекта. И да, я буду принимать участие в дальнейших активностях.