Криминализация контрабанды подакцизных товаров доказала свою эффективность в мире — СМИ

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5420, которым предусматривается введение уголовной ответственности за контрабанду, в частности, подакцизных товаров. По словам президента Владимира Зеленского, контрабанда оценивается примерно в 300 млрд гривен ежегодных потерь бюджета, при этом в украинском законодательстве она до сих пор считается административным правонарушением, говорится в статье РБК-Украина.

Как отмечает издание, по данным Мирового банка, ежегодные бюджетные потери от контрабанды, контрафакта и прочих незаконных операций на сигаретном рынке составляют около 40-50 миллиардов долларов США.

По данным украинских пограничников, в прошлом году на границе было задержано 11,9 миллиона пачек нелегальных сигарет, из которых 81% составил контрабандный "импорт". Это на треть меньше, чем в 2019 году, но больше, чем в 2018-ом.

А глава фискальной службы Украины Вадим Мельник сообщил, что начиная с января 2021 года было изъято 443 тонны ликероводочных изделий на 108,8 млн грн и более 13 млн пачек табачных изделий почти на 450 млн грн. Но сейчас контрабанда, в том числе сигаретная, может привести только к административной ответственности.

С целью ужесточения ответственности за контрабанду подакцизными товарами 13 июля Верховная рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5420 о криминализации контрабанды.

В целом идеология законопроекта верная, отмечают журналисты. И опыт других стран, криминализировавших контрабанду, доказал эффективность такого подхода.