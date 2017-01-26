Малий бізнес вирізняється щирістю задумів — СЕО IDS Borjomi Ukraine

IDS Borjomi Ukraine — частина великого міжнародного водного холдингу IDS Borjomi International, що входить в десятку найбільших виробників вод в Європі. Компанія — один із лідерів українського ринку природних мінеральних та питних вод. Марко Ткачук очолює IDS Borjomi Ukraine 12 років. До цього 7 років працював національним менеджером в Gallina Blanca Ukraine. Випускник Бізнес-школи ЛІМу, у 2013 році посів перше місце в рейтингу "25 найкращих СЕО країни" за версією Forbes. Чим же один із найкращих СЕО зацікавився у конкурсі CEO4U проекту Unlimit Ukraine?

Чим для вас є цей проект?

Хочу інвестувати свій час і досвід у цікаві та змістовні дискусії. Я дійсно прагну, щоб у країни було бізнес-майбутнє. А створити його можуть лише молоді люди з сяючими очима, з правильними амбіціями, з бажанням вчитися і чути. Крім того, хочу поділитися своїми знаннями і досвідом, напрацьованими роками, адже не все у світі вимірюється грошима.

Менторство корисне для своєрідної селекції, таким чином можна підготувати для себе чудових фахівців.

Чи є у вас досвід менторства?

Так, є. Упевнений, що менторство буде успішним лише тоді, коли перетвориться на рівноцінний діалог. Це дорога з двобічним рухом. Є можливість дізнатися щось нове у молоді, яка ще не зіпсована стереотипами. Головне — не заважати розвитку і, як у Гіппократа, не нашкодити.

Яким досвідом можуть обмінюватися МСБ та великий бізнес?

Великий бізнес може дати досвід стратегічного системного мислення — дивитися глобальніше і мислити ширше. Він уміє працювати з людьми, знаходити їх, а це та точка, де у малого бізнесу виникають проблеми. Вони можуть розвінчати міфи одне для одного.

А великим гравцям варто повчитися майстерності не обмежувати себе, не бути залежними від цифр і надмірного негативного досвіду. І, звісно, щирості задумів.

Як можна адаптувати методи та моделі, які використовує великий бізнес, для малого і середнього?

Насправді немає різниці у методах і моделях. Це той випадок, коли масштаб не має значення.

Чому так важливо розвивати малий і середній бізнес?

Це основа економіки. Чим міцнішим буде МСБ, тим стійкішою буде економіка країни і вищим рівень життя. Тобто, і перед нами, великими корпораціями, відкриваються нові можливості.

Чи кожен малий і середній бізнес повинен стати великим?

Ні, не обов'язково. Все залежить від специфіки бізнесу та амбіцій людини.

Я переконаний, що МСБ може конкурувати з великим бізнесом, приміром, своїм індивідуальним підходом щодо надання послуг, персоніфікацією продукції. До того ж у малого і середнього бізнесу є важлива перевага — швидкість ухвалення рішень і гнучкість. Цього часто не вистачає великим гравцям.

За якими критеріями ви б відбирали для себе учнів-підприємців? Намалюйте портрет ідеального підприємця.

Молодий, проактивний і охочий до перемог. Той, хто знає, чого хоче, ставить перед собою конкретну мету і йде до неї, хто не боїться перешкод. І щоб з почуттям гумору було все гаразд. Це завжди допомагає.

Чим крім своєї експертизи ви хотіли б поділитися з учасниками?

Мабуть, своїм ставленням до життя, до суспільства. Не секрет, що спочатку було слово. У нашому випадку варто говорити про рекомендації. Мій досвід свідчить, що вони потрібні у бізнесі не менше, ніж гроші.