Месяц спустя: что внедрили в бизнесе LMS после менторства в ПУМБ

Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко 20 лет назад начал карьеру в банке на должности специалиста по рискам, а в 2012 был назначен председателем правления Банка. В качестве ментора в конкурс CEO4U в рамках Unlimit Ukraine он пришел потому, что считает этот проект интересным, ведь в его рамках есть возможность встретиться людям, с одной стороны, желающим помочь и поделиться чем-то, с другой — тем, у кого есть потребность в такой помощи, потребность учится, перенимать опыт, развиваться. "Я отталкиваюсь от того, чем я могу быть полезен как управленец и финансист", — говорил он в редакционном интервью. В своем менти Сергей хотел видеть желание учиться, нестандартное мышление и любовь к своей работе.

После тщательных поисков менти был найден. Им стал LMS — украинский носочный бренд исключительно локального производства. В проект СЕО4U предприниматели обратились за помощью ментора по вопросам масштабирования бизнеса, привлечения инвестиций и грамотного ценообразования. Дмитрий Прокопчук, Катерина Мельниченко и Надежда Дрондина уже успели столкнуться с рядом проблем в бизнесе и хотели получить общую оценку от ментора и зарядиться новыми идеями.

Менторская сессия этой пары прошла активно и интересно — Сергей Черненко дал несколько важных советов предпринимателям о важности самоидентификации, правильном управлении деньгами, а также о том, зачем становиться параноиком в бизнесе. Спустя месяц редакция поинтересовалась впечатлениями участников от взаимодействия.

Сергей Черненко, СЕО ПУМБ

Какие вы увидели отличия при общении с крупным и малым бизнесом?

Главное отличие — малый бизнес в общении значительно проще. Меньше дипломатии и политики, больше искренности и конкретных действий. Прежде всего это связано с тем, что малому бизнесу приходится решать совершенно иной спектр проблем, нежели крупному бизнесу. Соответственно, это отражается на темах, которые принято обсуждать в среде предпринимателей и менеджеров крупных компаний.

Например, крупный бизнес склонен обсуждать политику как фактор, который мешает работать. Дефицит законодательной поддержки, непрозрачные правила и высокое налогообложение — это точки боли, сдерживающие факторы для развития всех сегментов бизнеса. И если крупный бизнес не может игнорировать эти проблемы, то малый бизнес на данном этапе эти проблемы попросту обходит, работая "в тени". Предприниматели в основном озабочены тем, как делать свой бизнес, и заточены на конкретные действия.

Стратегические или прикладные задачи ставил перед собой менти во время менторской сессии?

Спектр вопросов был очень широк — как стратегической направленности, так и прикладного характера, начиная от стратегии развития и заканчивая тем, как правильно считать прибыль и как переделать сайт. В целом из своего опыта могу сказать, что малый бизнес в основном сосредоточен на прикладных вещах. Другое дело, что предприниматели не всегда, даже на уровне бизнес-планирования, разграничивают стратегический и тактический уровни. Хотя такой подход я нередко встречаю и в среднем, и даже крупном бизнесе. Компании живут бюджетом. Другими словами, их основной вопрос — как заработать в следующем году, а не как сделать так, чтобы через 5 лет мой бизнес был успешным.

В чем вы видите причину такого подхода?

Причина в ограниченном горизонте планирования. Это следствие антикризисного управления, на которое бизнес перешел в результате событий 2014 года. Произошло резкое ухудшение экономического роста, что привело к сужению прогнозирования и, так сказать, "заземлению" интересов бизнеса.

Чего, по вашему мнению, не хватает украинским предпринимателям?

Такая постановка вопроса не совсем верна. Если человек уже стал предпринимателем, то ему всего хватает. Сам по себе переход из статуса наемного работника в статус предпринимателя — это серьезный шаг в психологическом и мировоззренческом смысле. С этой минуты человек полностью несет ответственность за свои поступки, понимает, что ничего не гарантировано, в том числе его доходы, и при этом берет на себя все эти риски.

А как насчет знаний? Далеко не все имеют необходимую образовательную базу…

Да, но это не помешало многим создать успешные бизнесы. У многих предпринимателей могут отсутствовать необходимые знания на начальном этапе. Однако сегодня существует масса возможностей заполнить свои образовательные пробелы, причем бесплатно. Начиная с образовательных онлайн-курсов типа Coursera и заканчивая всевозможными школами и программами для МСБ. Главное, чтобы у человека было желание учиться и понимание, что образование — это бесконечный процесс. Мир стремительно меняется, знания очень быстро устаревают, при этом появляются новые знания. Поэтому учиться придется всю жизнь. Это новая реальность, которую нам всем важно принять.

Что вы почерпнули полезного для себя при общении с МСБ?

Для меня общение с предпринимателями — это всегда возможность прикоснуться к иному опыту и иному мышлению. Как представителю крупного бизнеса, который работает с МСБ, мне важна возможность посмотреть на бизнес глазами самих предпринимателей. Как человеку мне импонируют люди, которые не боятся брать ответственность за свою жизнь и достаточно сильны психологически, чтобы противостоять вызовам внешней среды.

Катерина Мельниченко, сооснователь LoveMySocks

Какие полезные инсайты вы получили в проекте?

Если под инсайтом понимать сложное интеллектуальное явление, суть которого состоит в неожиданном, отчасти интуитивном прорыве к пониманию поставленной проблемы и "внезапном" нахождении ее решения, тогда никаких.

Если же под инсайтом понимать просто лишь понимание или осознание какой-либо проблемы, тогда осознание, что самоидентификация бизнеса через понимание его индивидуальности очень важна.

Есть ли уже какой-то результат в бизнесе? Расскажите об изменениях немного подробнее.

После общения с Сергеем появилось понимание, что цели бизнеса были достаточно размытыми, что привело к понимаю и осознанию необходимости постоянного процесса формализации целей, который, как показала практика, ведет к повышению эффективности бизнеса.

Также Сергей помог осознать, что роли в бизнесе необходимо четко распределить, обозначив конкретные зоны ответственности каждого из участников проекта.

Полезным был совет от Сергея учиться на ошибках конкурентов путем более подробного анализа успехов и поражений конкурентов на рынке. Получать обратную связь от лучших дистрибьюторов для понимания их успеха.

Переосмыслили ли вы свои задачи после встречи с ментором?

Безусловно.

Какой опыт хотели бы позаимствовать у крупного бизнеса?

Опыт внедрения и работы с ERP-системами для последующей аналитики продаж и бюджетирования.

Какие советы вы можете дать другим предпринимателям?

Ставьте конкретные цели и достигайте их! Все время самосовершенствуйтесь.

Понравился ли вам проект в целом и как часть Unlimit Ukraine?

Да, понравился: проект был интересным и развивающим — как в целом, так и как часть Unlimit Ukraine.