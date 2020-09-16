На Форуме МСП. Перезагрузка 2020 рассказали, как создавать звездные бизнес-команды

Один в поле не воин. Как из сотрудников и коллег создать по-настоящему дееспособную команду? Ведь успешность компании непосредственно связана с эффективностью команды.

На Форуме МСП. Перезагрузка 2020, организованном Киевским международным экономическим форумом, обсудили, как объединять людей с общими ценностями, создавать атмосферу, которая вдохновляет, правильно ставить цели и делегировать полномочия, распределять роли и обязанности.

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По мнению Гранта Даяна, сооснователя компании OMO Systems, "команда-звезда" куда эффективнее, чем команда звезд, а в любой компании существует эволюция роста — не все сотрудники развиваются одинаково и равномерно. Но если отдельные сотрудники не демонстрируют развития в течение длительного временного промежутка — с ними необходимо прощаться.

Особая роль в команде возложена на лидера. Лидер, считает Даян, должен быть ментором, регулярно общаться с командой, делиться собственным опытом, вдохновлять. В то же время лидер должен учиться у своей команды, перенимая ее лучшие качества. "Команда может кардинально изменить весь проект, вложить в него новые идеи", — уверен Даян.

Петр Синегуб, владелец группы компаний "Мир Весов", сооснователь всеукраинского бизнес-сообщества Board, выразил мнение, что коллективная мотивация лучше индивидуальной, и это необходимо учитывать при формировании команды.

"Почему моя команда со мной? Для кого-то важна защита, для кого-то — продукт, карьера либо зарплата, для кого-то — владелец-лидер. Люди хотят быть рядом, иметь наставника либо ментора", — поделился с аудиторией Синегуб.

Елена Добророднева, директор по организационному развитию холдинговой компании UFuture, руководитель проекта UFuture Talents, считает, что звездная команда — это когда собственник бизнеса прислушивается к мнению коллектива.

Сильную команду способна собрать личность. Руководитель, который сам демонстрирует прогресс, дает возможности и команде. "Если вы уже собрали звездную команду — теперь думайте, как ее мотивировать и предлагать новые смыслы", — отметила Добророднева.

Алексей Долгих, управляющий партнер Boyden Global Executive Search, в свою очередь выразил мнение, что взаимодействие в команде определяет итоговый результат. При этом, по мнению Долгих, необходимо выстроить такую бизнес-систему, которая бы функционировала вне зависимости от личных качеств сотрудников.

Детальная информация о ходе Форума доступна по ссылке.