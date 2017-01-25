Пионеры CEO4U: как СЕО Novus изменил бизнес производителя соусов

У Игоря Ланды, СЕО "Novus Ukraine", немалый опыт и на руководящих позициях, и как у ментора. Игорь длительное время, с 1998 года, работал в компании "Сандора" до момента ее продажи бренду PepsiCo. Но вот уже шесть лет он — СЕО "Novus Ukraine" и возглавляет сеть в 40 супермаркетов, а это более 5000 сотрудников и оборот сверх 5 миллиардов гривень.

Игорь Ланда сразу согласился стать наставником для предпринимателей в проекте CEO4U. В юности он и сам был учеником, поэтому формат менторства ему знаком. Топ-менеджер готов отдавать новым бизнесам самое ценное — время, знания и связи — взамен на новый опыт, горящие глаза и, возможно, на нового партнера.

Менти стал Роман Мартынов, сооснователь бренда острых соусов Mr.Caramba. Роман хотел получить совет о выборе стратегии — либо расширяться и ставить "на поток" производство острых и ягодных соусов, покоряя сети супермаркетов, либо занимать нишевый сегмент, сотрудничая с мясными лавками.

Менторская сессия CEO Novus стала первой в проекте, поэтому именно на ней оттачивался весь формат работы. В ходе нее предприниматель и его наставник обсудили проблемы, на которые указывал в своем интервью и в анкете Роман Мартынов. Роман пришел с готовой презентацией продуктов, а также со списком интересующих вопросов. Игорь Ланда вначале уточнил ряд моментов касательно технологии производства, текущих рынков сбыта соусов, а также дизайна и нейминга продуктов. В целом ментор и предприниматель обсудили несколько возможных путей дальнейшего развития Mr.Caramba, а также проработали направление улучшения продуктовой линейки.

Участники сессии остались довольны результатом, предприниматель же приступил к внедрению изменений, разработанных в ходе общения.

Игорь Ланда, CEO Novus:

Какие вы видите различия между малым и крупным бизнесом?

У малого бизнеса цель — заработать хоть какие-то деньги. Часто у малого бизнеса нет стратегии развития. Нет маркетинговой стратегии, нет бюджета.

Стратегические или прикладные задачи ставил перед собой ваш подопечный?

Только прикладные. Притом довольно простые.

Как вам кажется, чего не хватает украинским предпринимателям?

Стратегии, финансовых и маркетинговых знаний, планирования.

Что полезного вы почерпнули для себя при общении с МСБ?

Увидел потенциал в идеях.

Что необходимо сделать, чтобы в нашей стране было больше успешных предпринимателей?

В первую очередь, должны появится школы для предпринимателей. Как некое подобие МВА, только для малого и среднего бизнеса, с очень простым набором предметов на 30-50 часов. Такие школы должны быть очень дешевыми по цене. Они смогут дать знания, которые нужны на том уровне и этапе развития.



Роман Мартынов, Mr.Caramba

Какие полезные инсайты вы получили в проекте?

Наш разговор был наполнен множеством примеров из практической деятельности.

Есть ли уже какой-то результат в вашем бизнесе?

Как результат, идет работа по ребрендингу. Принято решение по корректировке ассортимента с нового сезона.

Переосмыслили ли вы свои задачи после встречи с ментором?

Встреча с ментором помогла мне понять, нужно ли выполнять те задачи, которые стояли раннее. И мы уже их выполняем.

Какой опыт вы хотели бы позаимствовать у крупного бизнеса?

Осмысление позитивного опыта успешной компании генерирует массу идей и, как следствие, решений. Хочется перенять креативный поход и эффективность.

Какие советы вы можете дать другим предпринимателям?

В первую очередь, посоветую окружить себя опытными и успешными людьми.

Расскажите немного о своих впечатлениях от конкурса CEO4U и проекта Unlimit Ukraine.

Мы рады, что благодаря проекту CEO4U получили возможность личного знакомства с опытным менеджером. Особенно это важно в вопросе мотивации к действию. Проект появился в нашей жизни в нужное время — на этом этапе слишком страшна вероятность выбора неправильного пути развития. А Unlimit Ukraine дал чувство поддержки и значимости.