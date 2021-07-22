Трубіцин: "Київрада відмовилася від нових правил щодо МАФів через протести малого бізнесу"

Київрада не внесла у порядок денний скандальний проект рішення Дмитра Білоцерковця, який встановлював нові правила для МАФів.

Про це учасникам акції протесту під стінами Київради заявив депутат Київради від "Слуги народу", лідер міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

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За його словами, станом на сьогоднішній день проект рішення "відправлений у смітник". "Сьогодні є дуже гарна новина. Ми перемогли. Цей ганебний проект рішення на сьогоднішній день пішов у смітник", — заявив Трубіцин.

В той же час він наголосив, що сьогодні підприємці "виграли бій, але не виграли війну". "Війна буде продовжуватися, і я впевнений, що разом ми дійдемо до перемоги і разом напрацюємо проект рішення, який нарешті дасть спокій чесним підприємцям, дасть можливість працювати чесно, заробляти на хліб для себе і своїх родин. Ми для цього тут і зібралися з вами сьогодні", — заявив Трубіцин.

"Запевняю, що депутатський корпус, мої колеги, ми і надалі будемо підтримувати малий бізнес, підтримувати усіх киян, тому що це і є наша місія. Я гадаю, що ми ще зустрінемося під цими стінами, але ми будемо святкувати перемогу", — додав Трубіцин.

"Сьогоднішній бій ми перемогли стовідсотково, вони програли в суху", — констатував лідер "Успішного Києва".

Нагадаємо, сьогодні під будівлею Київської міської ради відбулася чергова акція протесту київських підприємців, які вимагають не допустити винесення на голосування проекту нових правил розміщення МАФів, які лобіює радник Кличка Дмитро Білоцерковець

Під Київрадою зібралося кілька тисяч представників малого бізнесу. Паралельно кілька сотень підприємців на авто влаштували автопробіг по Хрещатику. Протестувальники тримають плакати: "Кличко та Білоцерковець знищують Київ", "Малий бізнес проти МАФії Кличка", "Кличко та Білоцерковець відбирають бізнес у малих", "Не продавайте наші робочі місця на торгах", "Кличко, не відбирай у мене останнє", "Мій МАФ годує дві сім'ї і платить в казну міста. Аукціон годує корупціонерів" та інші.

Попередня аналогічна багатотисячна акція протесту відбулася під час попередньої сесії Київради — 8 липня.

Йдеться про проєкт рішення Київської міської ради "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві" та проєкт рішення "Про затвердження зон розміщення на території міста Києва тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів торгівлі", проти яких активно виступають представники малого бізнесу, оскільки прийняття цих документів зробить тисячі київських МАФів поза законом.