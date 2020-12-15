Предприниматель 40 минут назад

В Украине прошла первая премия интернет-предпринимателей "Ecommerce.Кращі 2020"

Победители показали лучшие результаты в сервисных направлениях — бесплатная доставка заказов, обслуживание покупателей, работа с безопасными сервисами онлайн-оплат

Фото здесь и далее: Prom.ua Фото здесь и далее: Prom.ua
Фото здесь и далее: Prom.ua

Крупнейший маркетплейс страны Prom.ua 4 декабря 2020 года провел онлайн награждение 16 победителей из 60 тысяч продавцов со всей страны. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Победители показали лучшие результаты в сервисных направлениях — бесплатная доставка заказов, лучшее обслуживание покупателей, работа с безопасными сервисами онлайн-оплат, лучшие в работе с покупателями или в В2В-направлении.

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"Prom появился 12 лет назад с идеи трех друзей — меня, Дениса и Тараса (Денис Горовой — директор по развитию EVO, Тарас Мурашко — технический директор EVO, сооснователи Prom.ua — Delo.ua) — и маленького офиса. Сейчас Prom — это 400 специалистов и 60 тысяч предпринимателей, которые продают по всей Украине. Предприниматели — это важная часть экосистемы, развивающая рынок электронной коммерции", — говорит Николай Палиенко, сооснователь Prom.ua и генеральный директор EVO.

Николай Палиенко, сооснователь Prom.ua и генеральный директор EVO

Премию получили и предприниматели-эксперты — те, кто помогает и обучает других интернет-продавцов в сфере интернет-маркетинга и сервиса.

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Отдельно продавцы могли выдвигать себя или голосовать за других в трех номинациях: "Коллега года", "Вдохновитель года" и " Лидер сообщества". Это — те люди, которые регулярно делятся советами, идеями и развивают сообщества интернет-предпринимателей.

Александр Каламацкий

"Уже много лет мы ездим по всей Украине с семинарами и лекциями о том как вести и развивать интернет-коммерцию. Мы очень надеемся, что скоро вернемся к этой практике, когда пандемия закончится. Круто, что среди предпринимателей есть те, кто помогают друг другу и делятся опытом, являются лидерами и кураторами локальных сообществ — в Киеве, Харькове, Львове", — комментирует Николай Палиенко.

Плавнева Диана

Дополнительно, в рамках премии создали рейтинг топ-500. Это предприниматели, которые за 2020 год получили не менее 90% положительных отзывов покупателей и показали высокие результаты в номинациях. На их странице продавца появился премиальный баннер от "Ecommerce.Кращі 2020", чтобы покупатели могли увидеть, что они покупают у лучших.

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