Для багатьох українських брендів маркетплейс — найшвидший спосіб дістатися покупця. Але разом із трафіком продавець віддає платформі помітну частку виручки і залишається залежним від її правил. Dilo розібралося з чого складаються витрати і чому підприємці дедалі частіше думають про власні канали продажів.

Комісія — головна стаття витрат

За словами Анатолія Маліновського, підприємця, експерта з e-commerce і засновника Асоціації власників інтернет-магазинів, основна витрата продавця на маркетплейсі — комісія за продаж.

"Залежно від того, який маркетплейс і категорія товару, в середньому 20–35% візьме маркетплейс за те, що відбудеться продаж", — пояснив він.

Решту складають внутрішні операційні витрати. Це робота менеджерів і директора, які наповнюють картки товарів, змінюють описи й характеристики та готують пропозиції для покупців. Окремо продавець платить за інтеграцію з обліковими системами.

Торговельна націнка власника бізнесу, за оцінкою Маліновського, становить близько 30%. Вона залежить від категорії. Для власного бренду чи товару, який виробляють на замовлення, націнка може бути значно більшою.

Якщо поєднати ці оцінки, економіка товару за 1000 грн виглядає так. За націнки 30% собівартість становить близько 770 грн, а валовий прибуток до комісії — близько 230 грн. Комісія 20–35% забирає 200–350 грн, тож ще до логістики, реклами й податків запас міцності мінімальний або від'ємний. Тому великі продавці, каже Маліновський, шукають виробників, які працюватимуть під них, щоб мати вищу маржу.

Трафік не береться нізвідки

Маліновський вважає, що зміна ставлення підприємців до маркетплейсів почалася після рішення Prom.ua. Це один із найбільших українських маркетплейсів. Він запровадив плату 10 грн за кожне замовлення з сайту продавця на власному домені. Виняток становлять замовлення з Пром-оплатою та "Оплатити частинами".

За словами експерта, це стало відправною точкою, коли підприємці почали шукати альтернативи. Ухвалення закону про маркетплейси лише посилить цей тренд.

Однак власний сайт не розв'язує проблему автоматично. Маліновський наголошує, що багато продавців не розуміють, звідки береться трафік.

"Маркетплейс має внутрішній трафік, який постійно в них крутиться. У власних інтернет-магазинах треба вкладатися в цей розвиток", — сказав він.

Мінімальний набір, за його словами, включає SEO, розвиток контенту, таргетовану рекламу і соцмережі. Це додатковий бюджет, і розігнати інтернет-магазин зможе не кожен.

Позиція платформи

У Rozetka, одному з найбільших українських маркетплейсів і онлайн-рітейлерів, наголошують на моделі Success Fee, тобто оплаті за результат. Продавець платить комісію лише за фактичні продажі.

Розмір комісії диференціюється залежно від категорії. Платформа враховує маржинальність ніші, середній чек і оборотність товару. Конкретних ставок у компанії не навели.

Крім комісії, продавцю варто закласти витрати на логістику й пакування, зокрема через ROZETKA Delivery. Також потрібні контент для карток товарів, тестові бюджети на внутрішню рекламу та операційна підтримка: актуальні залишки, ціни й обробка повернень.

Для просування бренди можуть користуватися рекламним кабінетом із оплатою за клік, участю в сезонних промокампаніях і програмою підписки Smart з безкоштовною доставкою для покупців. Також є окремі сторінки для брендів "Зроблено в Україні", аналітика переглядів і попиту, брендові сторінки та система відгуків.

Залежність від платформи в Rozetka не вважають проблемою. Там називають маркетплейс не альтернативою власному розвитку, а додатковим каналом масштабування.

У компанії підкреслюють, що найуспішніша стратегія сучасного рітейлу — мультиканальність. Власний сайт дає контроль над даними покупців, але потребує значних витрат на трафік, платіжні шлюзи й логістику. Маркетплейс натомість дає доступ до вже сформованої аудиторії.

Гра вдовгу

Маліновський радить не відмовлятися від маркетплейсів, а розглядати їх як додаткове джерело доходу. Основою, на його думку, має бути власний інтернет-магазин.

"Власний інтернет-магазин — це гра вдовгу, маркетплейси — не завжди вдовгу. Завтра там щось поміняють, післязавтра ще щось поміняють, і це завжди залежність від інших", — сказав він.

Саме за такою схемою, за спостереженням експерта, працюють багато косметичних брендів. Вони мають власний сайт, але водночас представлені на Prom.ua, Rozetka та подібних платформах.

Подібну модель використовують і виробники товарів для дому: наприклад, український бренд DECART поєднує продажі через власний сайт, Instagram та маркетплейси

Перевага власного каналу, за його словами, у накопичувальному ефекті. Що системніше розвивається бренд, то більше покупців повертається на сайт без додаткових комісій.