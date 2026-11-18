Чорна п’ятниця цього року припадає на 27 листопада, а частина мереж запустить акції ще раніше. Для fashion-ринку це один із головних тестів сезону. Покупці чекають на знижки, але не завжди їм вірять . Бренди розходяться в оцінках: одні роками принципово не беруть участі в розпродажі, інші вважають його робочим інструментом. Dilo розібралося у яких випадках глибокий дисконт окуплюється, а в яких з’їдає прибуток.

Покупці планують, але знижкам не довіряють

За даними українського підрозділа міжнародної компанії з маркетингових даних та досліджень споживачів Kantar проведеного в жовтні 2026 року, 41% українців планують робити покупки на цьогорічній Чорній п’ятниці, ще 23% поки не визначилися. Серед потенційних покупців 26% збираються купувати одяг, а 20% — взуття. Серед жінок намір купувати одяг вищий — 34% проти 18% серед чоловіків.

Розпродаж впливає і на час покупок. Майже четверо з десяти українців свідомо відкладають одну чи кілька покупок до Чорної п’ятниці. Ще 35% спеціально не чекають, але можуть купити, якщо побачать справді вигідну пропозицію.

Довіри до самих знижок небагато. Їм довіряють лише 14% опитаних, 36% ставляться з недовірою, а половина займає нейтральну позицію. Водночас 53% вважають вигідними лише пропозиції зі знижкою понад 40%. Покупці перевіряють заявлену вигоду: 46% порівнюють акційну ціну з попередньою, 40% — з цінами в інших магазинах, 37% починають стежити за вартістю потрібного товару ще до розпродажу.

"Глибина знижки залишається суттєвим чинником привабливості пропозиції, але не менш важливо, щоб покупець міг переконатися в її реальності", — зазначає клієнт-партнерка Kantar Україна Анастасія Ямелинець.

За її словами, прозоре ціноутворення, конкурентна вартість і зрозуміла комунікація вигоди можуть стати важливими аргументами на користь покупки.

Знижка не зменшує собівартість

Для невеликих виробників головна проблема — арифметика. Так вважає керівниця відділу маркетингу київського бренду взуття та сумок HVÓYA Євгенія Горбенко. Вироби роблять в Україні вручну, з італійських матеріалів.

"Важливо розуміти, що знижка застосовується до роздрібної ціни, але не зменшує собівартість виробу. Вартість шкіри, фурнітури, роботи майстрів, пакування та інших виробничих процесів залишається незмінною", — каже Горбенко.

За її оцінкою, навіть помірна знижка за незмінної собівартості вдвічі скорочує суму, з якої бізнес покриває операційні витрати й формує прибуток. У період масових розпродажів додатково зростають рекламні витрати, навантаження на команду, кількість логістичних операцій і потреба в оборотних коштах. Фінансових показників бренд не розкриває.

Схожу логіку описують і незалежні від брендів експерти. Кирило Кузнецов керує відділом розвитку продажів на маркетплейсах у Netpeak — українській маркетинговій компанії, заснованій у 2006 році в Одесі. У колонці для Mind він називає Чорну п’ятницю обміном частини маржі на додатковий обсяг продажів і увагу покупців. Нових клієнтів у цій схемі він вважає можливими, але не гарантованими.

За розрахунками Кузнецова, усе залежить від глибини знижки. Він бере умовний товар на маркетплейсі: ціна — $100, собівартість — $45, комісія майданчика — 15%, фулфілмент і доставка — $8. Реклама в звичайні дні коштує $7 за продаж, під час акції — $9.

У цьому розрахунку за знижки 15% з одиниці залишається $10,25. За знижки 30% виходить мінус $2,50. Точка беззбитковості, за оцінкою Кузнецова, — приблизно 27%. Він застерігає, що розрахунок не враховує податки й повернення, тож реальна межа може бути нижчою.

Кузнецов також зауважує, що бренди нерідко переоцінюють приплив нових покупців. Частина акційних замовлень — це люди, які вже знали бренд і могли б купити товар пізніше за повну ціну. З цим узгоджуються дані eSputnik. Це платформа клієнтських даних, яка аналізує 946 інтернет-магазинів. За її даними, у Чорну п’ятницю основу аудиторії й надалі становлять постійні клієнти. У 2025 році їхня частка становила близько 60% проти приблизно 68% роком раніше.

Частина українських брендів принципово не бере участі в розпродажі. HVÓYA відмовилася від Чорної п'ятниці понад п'ять років тому, а сезонні сейли прив'язує до оновлення колекцій.

Де розпродаж працює

Горбенко не заперечує, що знижки бувають доречними.

"Якщо бренд працює з великими товарними запасами, розпродаж може бути економічно обґрунтованим способом вивільнити оборотні кошти", — каже вона.

Але для виробництва, яке свідомо обмежує обсяги, така механіка не завжди раціональна.

Для великих мультибрендових ритейлерів Чорна п’ятниця залишається піком сезону. Intertop — мережа магазинів одягу та взуття. У 2023 році динаміка її продажів у розпродажний період зросла на 43,5% порівняно з аналогічним періодом 2022-го. Порівняно з неакційними днями 10–13 листопада зростання становило 115%. Про це розповіла Forbes директорка з маркетингу Intertop Марія Самплавська.

У 2025 році перед розпродажем директор з маркетингу Intertop Антон Бокий очікував результатів на рівні 2024-го або кращих. За його словами, частка омніканальних замовлень у жовтні зросла на 30%.

Водночас заповнюваність торговельних центрів сягає 90%, а бренди повертаються до офлайну.

Оборот і маржа при цьому — різні речі. Зростання продажів на 115% до неакційних днів саме по собі не показує, скільки бізнес заробив після знижок.

Ширший контекст — онлайн-ритейл загалом. За даними дослідження маркетингової агенції Promodo та платформи eSputnik, Чорна п’ятниця 2025 року збільшила трафік онлайн-ритейлерів на 42%, а доходи в доларах — на 33%. Проте категорія одягу та аксесуарів конвертує гірше за інші. На неї припадає 26,9% трафіку інтернет-магазинів, але лише 19,5% покупців. Відвідувачі цієї категорії купують рідше, ніж у середньому.

Чим замінюють великий дисконт

Замість масового дисконту бренди пробують вужчі механіки. Сумський бренд білизни та одягу для жінок Lola Bra пояснив в Instagram, що більшість покупок у Чорну п'ятницю викликані штучним ажіотажем, а не свідомим бажанням. Тому торік бренд зробив однаковий відсоток знижки на всі товари — 15%.

HVÓYA тестує співпрацю з амбасадорами бренду. У межах таких партнерств вона пропонує невеликі персоналізовані знижки для обмеженої аудиторії на визначений термін. За словами Горбенко, такі механіки вже позитивно впливають на продажі завдяки довірі всередині ком'юніті. Цифр бренд не наводить.

Кузнецов радить розглядати набір, додатковий продукт до замовлення або купон на наступну покупку. Проте кожну з цих механік потрібно прорахувати. Подарунок має собівартість, набір впливає на маржу, а купон — це майбутня знижка.

Інтерес до акцій не скасовує повну ціну

Покупці не відмовляються від повної ціни, наголошує Ямелинець із Kantar Україна.

"Наші дані показують, що розпродажі впливають на планування покупок і створюють можливості для додаткового попиту, але не свідчать про те, що українці загалом відмовляються від покупок за звичайними цінами", — підсумовує Ямелинець.

Отже, чи вигідна Чорна п'ятниця, залежить від того, що бренд має на складі і скільки маржі готовий віддати. Для ритейлерів із великими запасами розпродаж — спосіб вивільнити оборотні кошти й отримати пік сезону. Для виробництв з обмеженими обсягами собівартість не знижується разом із ціною, тож дисконт швидко з'їдає прибуток. Приплив нових покупців при цьому не гарантований: основу акційної аудиторії й надалі становлять постійні клієнти.

Тому малі бренди дедалі частіше шукають вужчі інструменти: персональні знижки для лояльної аудиторії, набори, подарунки до замовлення. Покупці ж знижкам вірять мало, перевіряють ціни й чекають суттєвої вигоди. Для бренду, який не може дозволити собі дисконт понад 40%, аргументом можуть бути прозорі ціни та зрозуміла комунікація, а не глибина знижки.