Український книжковий ринок об'єднує сотні видавців – від великих компаній із мільйонними накладами до невеликих видавництв, які працюють з окремими жанрами. Найбільші видавництва України представлені в художній, дитячій, навчальній та діловій літературі. Dilo у цьому матеріалі розповідає, як розвиваються видавництва України, які компанії лідирують за фінансовими показниками та тиражами і на яких книжкових напрямах спеціалізуються. Видання Forbes Ukraine підрахувало , що десять найбільших видавництв за підсумками 2025 року отримали понад 4,2 млрд грн виторгу – це на 19% більше, ніж роком раніше. Водночас зростання виторгу не завжди свідчить про збільшення кількості проданих книжок: на фінансові показники впливають ціни, обсяги продажів і структура асортименту.

Як розвивається книжковий ринок України

Українське книговидання поступово відновлюється після різкого скорочення виробництва у перші роки повномасштабної війни. Проте зростання виторгу компаній супроводжується підвищенням витрат на друк, оплату праці, логістику та енергозабезпечення.

За даними Українського інституту книги (УІК), сукупний дохід видавців у 2025 році становив 8,9 млрд грн проти 8,2 млрд грн у 2024-му. Номінальне зростання досягло 8,5%, але з урахуванням річної інфляції 9,2% реальний дохід галузі практично не збільшився.

Як змінювалися доходи та тиражі від початку повномасштабного вторгнення. Інфографіка: Український інститут книги з посиланням на статистику Книжкової палати України та YouControl.

Згідно з інформацією Книжкової палати України (КПУ), у 2025 році вийшло 15 069 назв книг і брошур тиражем понад 33 млн примірників, образотворчих видань – 1156 назв накладом майже 3,5 млн примірників. Водночас за оцінкою УІК, у 2025-му на ринку було приблизно 400 активних видавців – за рік їх побільшало на 40.

Основні тенденції українського книговидання

Одна з головних тенденцій – збільшення кількості назв книжок за одночасного скорочення сукупного тиражу. За даними Українського інституту книги, торік кількість назв зросла приблизно на 4%, а загальний наклад зменшився на 1,75%.

Це означає, що українські видавництва книжок розширюють асортимент, але обережніше визначають обсяги друку. Такий підхід дозволяє тестувати читацький попит і не накопичувати надлишкові запаси.

Інша тенденція – концентрація доходів у великих гравців. За дослідженням УІК, 22 найбільші видавці забезпечують близько 70% сукупного виторгу галузі. Натомість невеликі компанії працюють у нішах сучасної української літератури, коміксів, історичних досліджень, поезії та спеціалізованого нонфікшну.

Змінюються й канали продажів. Поряд із книгарнями видавці використовують власні інтернет-магазини, маркетплейси, книжкові фестивалі та прямі продажі. Електронні й аудіокнижки доповнюють друкований асортимент, хоча їхня частка залежить від конкретного сегмента.

Як змінилася видавнича галузь після 2022 року

Повномасштабна війна призвела до пошкодження видавничих і поліграфічних потужностей, переміщення працівників та перебудови логістики. Особливо відчутними стали ці проблеми для Харкова – одного з ключових центрів українського книговидання.

Водночас українські видавництва активніше розвивають україномовні каталоги, купують права на переклади іноземних бестселерів і співпрацюють із вітчизняними авторами. Помітну роль у розвитку асортименту відіграють сучасна проза, історія України, література про війну та видання для дітей.

Відновлення залишається нерівномірним. За статистикою Книжкової палати України, у 2025 році загальний наклад книжок і брошур становив 33,21 млн примірників проти 44,75 млн у довоєнному 2021 році. Отже, попри збільшення кількості нових назв, обсяги книговидання залишаються приблизно на 26% нижчими за довоєнний рівень.

Найбільші видавництва України: рейтинг провідних компаній

Оцінювати найбільші видавництва України можна за низкою критеріїв, зокрема річним виторгом, кількістю випущених назв, загальним накладом, прибутком і присутністю в роздрібній торгівлі. Рейтинг за доходами не обов'язково збігається з рейтингом за кількістю надрукованих книжок.

За вищезгаданим дослідженням Forbes Ukraine, лідерами за виторгом у 2025 році були КСД ("Клуб сімейного дозвілля"), "Ранок", Vivat, BookChef і ВСЛ ("Видавництво Старого Лева").

КСД – виторг: 1461 млн грн (+32%); кількість надрукованих книг: 3034 тис. примірників (+1%). "Ранок" – виторг: 842 млн грн (+12%); кількість надрукованих книг: 4768 тис. примірників (-5%). Vivat – виторг: 333 млн грн (+19%); кількість надрукованих книг: 1670 тис. примірників (-5%). BookChef – виторг: 281 млн грн (+34%); кількість надрукованих книг: 1768 тис. примірників (+40%). ВСЛ – виторг: 280 млн грн (+14%); кількість надрукованих книг: 1277 тис. примірників (-4%). "Фоліо" – виторг: 256 млн грн (-21%); кількість надрукованих книг: 502 тис. примірників (-8%). РМ – виторг: 224 млн грн (+64%); кількість надрукованих книг: 1112 тис. примірників (+69%). "А-ба-ба-га-ла-ма-га" – виторг: 206 млн грн (+2%); кількість надрукованих книг: 710 тис. примірників (-5%). "Наш Формат" – виторг: 179 млн грн (+4%); кількість надрукованих книг: 378 тис. примірників (-19%). Artbooks – виторг: 146 млн грн (+32%); кількість надрукованих книг: дані відсутні.

В основі дослідження – дані компаній та їхня фінансова звітність, опубліковані на YouControl.

За кількістю назв лідером також стало КСД. За даними Книжкової палати, отриманими "Читомо", видавництво випустило 743 назви загальним накладом 3,1 млн примірників. Далі за кількістю назв ідуть "Фоліо" (639), "Ранок" (469), Vivat (413) та "Навчальна книга – Богдан" (381).

Окрім фінансових показників, українські видавництва оцінюють за асортиментом, впізнаваністю бренду, відгуками читачів та експертними оцінками. Зокрема, у рейтингу Ukrainian Business Award за 2026 рік перше місце посів КСД, друге – "Ранок", третє – ВСЛ. До п'ятірки також увійшли Vivat та "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

КСД – середня оцінка від журі: 10,0; бали у відсотках: 100%. "Ранок" – середня оцінка від журі: 10,0; бали у відсотках: 85%. ВСЛ – середня оцінка від журі: 10,0; бали у відсотках: 58,28%. Vivat – середня оцінка від журі: 9,3; бали у відсотках: 52,82%. "А-ба-ба-га-ла-ма-га" – середня оцінка від журі: 9,3; бали у відсотках: 49,83%. "Фоліо" – середня оцінка від журі: 9,0; бали у відсотках: 45,34%. "Наш Формат" – середня оцінка від журі: 9,0; бали у відсотках: 33,46%. BookChef – середня оцінка від журі: 9,3; бали у відсотках: 32,36%. Artbooks – середня оцінка від журі: 8,0; бали у відсотках: 30,97%. РМ – середня оцінка від журі: 8,3; бали у відсотках: 29,42%.

На відміну від рейтингу, який ґрунтується на фінансових результатах, UBA враховує також жанрове різноманіття, цифрову присутність і репутацію видавництв. Тому його результати відображають комплексну оцінку компаній, а не лише масштаби їхнього бізнесу.

Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026 Рейтинг кращих видавництв України від Ukrainian Business Award 2026

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД)

Спеціалізація: художня література, світові бестселери, сучасна проза, фентезі, детективи та нонфікшн.

Це найбільше українське видавництво за виторгом. Головний офіс компанії знаходиться у Харкові. Торік виторг становив 1,46 млрд грн, а чистий прибуток – 292,6 млн грн. За даними Книжкової палати України, видавництво також посіло перше місце за кількістю випущених назв і сукупним накладом. Протягом року компанія видала 743 назви книжок загальним накладом близько 3,1 млн примірників. Крім того, КСД очолив рейтинг Ukrainian Business Award 2026, отримавши 19,23 бала зі 100% відносного рейтингового показника та найвищу середню оцінку журі – 10 балів.

КСД спеціалізується на популярній художній літературі, зокрема детективах, трилерах, романах, фентезі та перекладних бестселерах. Водночас у каталозі представлені твори українських письменників, історична література, біографії, книжки з психології та інші видання у жанрі нонфікшн.

Масштаб діяльності компанії забезпечується широким асортиментом, регулярним випуском новинок і поєднанням різних каналів продажу. Власна мережа книгарень та онлайн-торгівля доповнюють співпрацю з іншими продавцями книжок, що дає змогу охоплювати широку читацьку аудиторію.

Приклад КСД показує, що для великих видавництв важливими складовими бізнесу є не лише окремі бестселери, а й широкий каталог, розвиток книжкових серій та повторні наклади популярних творів.

Видавництво "Ранок"

Спеціалізація: навчальна, дитяча, пізнавальна та художня література.

Харківський "Ранок" – один із найбільших українських видавців навчальної літератури. Компанія випускає підручники, робочі зошити, посібники для педагогів, дитячі книжки, художні твори та матеріали для розвитку й навчання.

За підсумками 2025 року видавництво посіло друге місце в рейтингу за виторгом, який становив 842,2 млн грн. За даними Книжкової палати України, "Ранок" посів третє місце за кількістю випущених назв – 469 видань сукупним накладом близько 2,8 млн примірників. За загальним накладом компанія посіла друге місце.

Крім того, видавництво посіло друге місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 16,35 бала, або 85% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 10 балів.

Особливість бізнес-моделі компанії – поєднання комерційного книжкового асортименту з освітньою літературою. Попит на навчальні видання залежить не лише від роздрібних покупців, а й від освітніх програм і закупівель.

"Ранок" також розвиває електронні навчальні матеріали та цифрові ресурси, які доповнюють друковані підручники.

Видавництво Vivat

Спеціалізація: сучасна художня література, перекладні бестселери, нонфікшн, дитячі книги.

Vivat – одне з найбільших українських видавництв художньої та популярної літератури. У його каталозі представлені сучасна українська проза, переклади іноземних авторів, трилери, романтична література, книжки для дітей і підлітків, а також видання з психології та саморозвитку.

За підсумками 2025 року харківський Vivat посів третє місце в рейтингу за виторгом, який досяг 333,3 млн грн. За даними Книжкової палати України, видавництво опинилося на четвертому місці за кількістю випущених назв – 413 видань загальним накладом близько 1,6 млн примірників. За сукупним накладом Vivat посіло п'яте місце серед видавництв, представлених у статистиці.

Крім того, Vivat посіло четверте місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 10,16 бала, або 52,82% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 9,3 бала.

Компанія працює з різними читацькими аудиторіями. Це дозволяє поєднувати продажі масової художньої літератури з виданням українських авторів і книжок на суспільно важливі теми.

Vivat також має власну онлайн-книгарню. Такий канал продажів дозволяє видавництву працювати безпосередньо з покупцями, а не лише через книжкові мережі.

"Видавництво Старого Лева" (ВСЛ)

Спеціалізація: дитяча й підліткова література, сучасна проза, поезія, ілюстровані видання та нонфікшн.

ВСЛ – львівська компанія, яка розпочинала роботу з дитячої літератури, а згодом розширила каталог книжками для дорослих. Сьогодні видавництво випускає українську та перекладну прозу, поезію, книжки для дітей і підлітків, пізнавальні видання та альбоми. Окреме місце займають ілюстровані книжки, створені у співпраці з українськими художниками.

За підсумками 2025 року компанія посіла п'яте місце в рейтингу за виторгом, який становив близько 280 млн грн. За даними Книжкової палати України, видавництво отримало шосте місце за кількістю випущених назв – 374 видання загальним накладом близько 1 млн примірників. За сукупним накладом ВСЛ опинилося на восьмому місці.

Крім того, "Видавництво Старого Лева" посіло третє місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 11,21 бала, або 58,28% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 10 балів.

Важливою частиною діяльності видавництва є міжнародна співпраця. Компанія бере участь у книжкових виставках, працює з іноземними правовласниками та представляє українських авторів за кордоном. Крім того, ВСЛ розвиває власні книгарні, що дозволяє поєднувати видавничу діяльність із прямими продажами.

Видавництво BookChef

Спеціалізація: сучасна художня література, світові бестселери, фентезі, Young Adult та нонфікшн.

Видавництво засноване у 2017 році в Києві. Компанія спеціалізується на перекладі та виданні світових бестселерів, сучасної художньої літератури, фентезі, книжок для молоді, а також видань із психології, бізнесу та саморозвитку.

За підсумками 2025 року BookChef посіло четверте місце в рейтингу за виторгом, який становив 281 млн грн, збільшившись на 34% порівняно з попереднім роком. Сукупний наклад видавництва досяг 1,77 млн примірників, що на 40% більше, ніж у 2024 році.

Водночас у статистиці Книжкової палати України за 2025 рік BookChef посіло 17-те місце за сукупним накладом із показником 524,7 тис. примірників. За кількістю випущених назв видавництво не увійшло до двадцятки найбільших. Показники Forbes і Книжкової палати відрізняються, тому їх варто розглядати окремо.

Крім того, BookChef посіло восьме місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 6,22 бала, або 32,36% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 9,3 бала.

Компанія поєднує видавничу діяльність із розвитком власного інтернет-магазину, де представлені як книжки BookChef, так і видання інших компаній. Значну частину асортименту становлять перекладна література та популярні книжкові серії.

Видавництво "Фоліо"

Спеціалізація: українська та світова класика, сучасна проза, історія, публіцистика.

Харківське видавництво працює з 1991 року. Його каталог охоплює художню літературу, історичні дослідження, біографії, мемуари, публіцистику та перекладні видання. За інформацією компанії, за час діяльності видавництво випустило понад 14 тисяч найменувань книжок загальним накладом понад 16 млн примірників.

За підсумками 2025 року "Фоліо" посіло шосте місце в рейтингу за виторгом, який становив 256,2 млн грн, скоротившись на 21% порівняно з 2024 роком. Водночас, згідно з даними Книжкової палати, воно посіло друге місце за кількістю випущених назв – 639 видань загальним накладом 577,8 тис. примірників. За сукупним накладом видавництво опинилося на 16-му місці.

Крім того, "Фоліо" посіло шосте місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 8,72 бала, або 45,34% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 9 балів.

Різниця між великою кількістю назв і порівняно скромнішим сукупним накладом демонструє особливість видавничої моделі "Фоліо": широкий каталог, у якому представлені як популярні книжки, так і видання для вужчої читацької аудиторії.

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Спеціалізація: дитяча література, ілюстровані видання, художня класика та подарункові книжки.

Київське видавництво Івана Малковича "А-ба-ба-га-ла-ма-га", засноване у 1992 році, відоме насамперед дитячими та ілюстрованими книжками. Значну увагу компанія приділяє оформленню видань, роботі художників і поліграфічній якості. Серед найвідоміших напрямів – казки, українська та світова класика, дитячі твори й подарункові видання. Видавництво також випускає українські переклади книжок про Гаррі Поттера.

За підсумками 2025 року "А-ба-ба-га-ла-ма-га" посіло восьме місце в рейтингу за виторгом, який становив 206,3 млн грн. Чистий прибуток компанії сягнув 78,6 млн грн.

За даними Книжкової палати України, видавництво не увійшло до двадцятки найбільших за кількістю випущених назв і сукупним накладом у 2025 році. Це відрізняє його від видавців, орієнтованих на випуск великої кількості найменувань книжкової продукції.

Водночас "А-ба-ба-га-ла-ма-га" посіло п'яте місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 9,58 бала, або 49,83% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 9,3 бала.

На відміну від компаній, орієнтованих на максимальну кількість новинок, "А-ба-ба-га-ла-ма-га" значну увагу приділяє довготривалому попиту на окремі видання. Книжки з її каталогу можуть перевидаватися протягом багатьох років.

Видавництво "Наш Формат"

Спеціалізація: бізнес-література, економіка, історія, суспільство, психологія та саморозвиток.

Київське видавництво займає помітне місце серед українських видавництв нонфікшну. Компанія спеціалізується на перекладі й виданні книжок про підприємництво, менеджмент, економіку, лідерство, історію та суспільні процеси.

За підсумками 2025 року "Наш Формат" посів дев'яте місце в рейтингу за виторгом, який становив 178,9 млн грн. Це приблизно на 4% більше, ніж у 2024 році.

За даними Книжкової палати України, видавництво посіло 13-те місце за кількістю випущених назв – 181 видання. За сукупним накладом воно не увійшло до двадцятки найбільших видавництв.

Крім того, "Наш Формат" посів сьоме місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 6,44 бала, або 33,46% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 9 балів.

На відміну від великих універсальних видавців, "Наш Формат" має виразну спеціалізацію. Його книжки орієнтовані, зокрема, на підприємців, керівників компаній, фахівців і читачів, які цікавляться економікою та суспільними науками.

Компанія також розвиває продажі електронних і аудіокнижок, що доповнюють її друкований каталог.

Видавництво РМ ("Рідна мова")

Спеціалізація: художня література, фентезі, романтична проза, комікси, дитячі та підліткові книжки.

Київське видавництво розпочало самостійну діяльність у 2022 році. Його каталог охоплює сучасну українську та перекладну прозу, фентезі, романтичну літературу, детективи, комікси, книжки для дітей і підлітків.

За підсумками 2025 року РМ посіло сьоме місце в рейтингу за виторгом, який становив близько 224 млн грн, збільшившись на 64% порівняно з 2024 роком. За даними Forbes, сукупний наклад видавництва досяг 1,11 млн примірників – на 69% більше, ніж роком раніше.

За інформацією Книжкової палати України, видавництво посіло десяте місце за кількістю випущених назв – 227 видань. За сукупним накладом РМ також опинилося на десятому місці з показником 929,9 тис. примірників. Показники накладу видання і Книжкової палати відрізняються, тому їх варто розглядати окремо.

Крім того, РМ посіло десяте місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 5,66 бала, або 29,42% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 8,3 бала.

Особливістю видавництва є робота з різними віковими категоріями читачів. Для дітей компанія випускає казки, пізнавальні та пригодницькі книжки, для підлітків – сучасні романи, а для дорослих – художню прозу різних жанрів. Окремими напрямами залишаються фантастика, фентезі та перекладні книжкові серії.

Видавництво Artbooks

Спеціалізація: дитяча література, сучасна художня проза, фентезі, манґа та ілюстровані видання.

Київське видавництво працює з 2015 року. Воно випускає книжки для дітей і дорослих, перекладну художню літературу, графічні видання та манґу. Серед напрямів – популярні міжнародні книжкові серії, сучасна проза й ілюстровані видання.

За підсумками минулого року Artbooks посіло десяте місце в рейтингу за виторгом, який становив 146 млн грн, збільшившись на 32% порівняно з 2024 роком.

За даними Книжкової палати України, Artbooks не увійшло до двадцятки найбільших видавництв ані за кількістю випущених назв, ані за сукупним накладом у 2025 році.

Водночас Artbooks посіло дев'яте місце в рейтингу Ukrainian Business Award 2026, отримавши 5,96 бала, або 30,97% від результату лідера рейтингу. Середня оцінка журі становила 8 балів.

Одним із напрямів розвитку Artbooks є видання манґи українською мовою. Паралельно видавництво розширює асортимент сучасної перекладної літератури та розвиває міжнародну діяльність.

Видавництво "Навчальна книга – Богдан"

Спеціалізація: навчальна та методична література, дитячі книжки, українська й зарубіжна проза, фантастика та класика.

Тернопільське видавництво засноване у 1997 році. Спочатку одним із головних напрямів його діяльності був випуск підручників і навчальних посібників. Згодом асортимент розширився художніми творами українських і зарубіжних авторів, дитячими книжками та перекладною літературою.

За підсумками 2025 року видавництво посіло п'яте місце за кількістю випущених назв у статистиці Книжкової палати України. Протягом року компанія випустила 381 назву книжкової продукції загальним накладом 780,6 тис. примірників. Водночас "НК – Богдан" не увійшло до топ-10 рейтингу за виторгом та до десятки Ukrainian Business Award 2026.

Важливим напрямом видавництва є перекладна художня література, зокрема наукова фантастика та фентезі. Компанія також випускає дитячі книжки українських письменників.

За якими напрямами працюють найбільші видавництва України

Український книжковий ринок охоплює кілька основних сегментів: художню, дитячу, навчальну та ділову літературу, а також нонфікшн. Великі видавництва часто працюють одразу в кількох категоріях, тоді як менші компанії можуть зосереджуватися на окремих жанрах або читацьких аудиторіях.

Спеціалізація впливає не лише на асортимент, а й на бізнес-модель видавництва. Наприклад, продажі підручників залежать від навчальних програм і державних закупівель, тоді як попит на художню літературу значною мірою визначають популярність авторів, книжкових серій та читацькі вподобання.

Художня література та українські автори

Художня література – один із ключових напрямів українського книговидання. У цьому сегменті працюють КСД, Vivat, "Фоліо", "Видавництво Старого Лева", BookChef, РМ та інші компанії.

Значну частину їхнього асортименту становлять перекладні бестселери, детективи, трилери, романтична проза та фентезі. Водночас видавництва розширюють співпрацю з українськими письменниками, випускаючи сучасну прозу, історичні романи та твори про війну.

Окремий напрям – перевидання класики та розвиток книжкових серій. На відміну від окремих новинок, які можуть мати короткостроковий сплеск продажів, популярні серії та відомі твори здатні забезпечувати попит протягом багатьох років. Для видавництв це можливість підтримувати продажі вже сформованого каталогу поряд із випуском нових книжок.

Дитяча та підліткова література

Серед помітних учасників цього сегмента – "Ранок", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Видавництво Старого Лева", Vivat, Artbooks і "НК – Богдан".

Асортимент охоплює ілюстровані казки, книжки для дошкільнят, пізнавальні видання, пригодницьку літературу, підліткові романи та фентезі. Окрему нішу займають комікси, графічні романи й манґа, які, зокрема, розвивають Artbooks та РМ.

Особливістю дитячого книговидання є підвищені вимоги до ілюстрацій, поліграфії та відповідності змісту віковій аудиторії. Крім того, видавництва працюють із різними категоріями покупців: книжки для наймолодших переважно обирають батьки, тоді як підлітки дедалі більше впливають на вибір літератури самостійно.

Важливу роль відіграють популярні персонажі, книжкові серії та повторні наклади. Вони дають змогу видавництвам підтримувати продажі без постійного розширення кількості нових назв.

Бізнес-книги, нонфікшн та саморозвиток

Нонфікшн охоплює бізнес-літературу, економіку, історію, психологію, біографії, науково-популярні та суспільно-політичні видання. Ці книжки орієнтовані як на професійну аудиторію, так і на читачів, які цікавляться окремими темами.

Одним із найбільш спеціалізованих видавництв у цьому сегменті є "Наш Формат". У його каталозі представлені переклади праць авторів, які досліджують економіку, управління, психологію й суспільні процеси.

Окремий напрям – література із саморозвитку. До нього належать книжки про особисту ефективність, формування звичок, тайм-менеджмент, комунікацію, емоційний інтелект і розвиток професійних навичок. Такі видання випускають КСД, Vivat, "Наш Формат" та Yakaboo Publishing. Вони орієнтовані на читачів, які прагнуть застосовувати отримані знання в повсякденному житті та роботі.

Попит на нонфікшн часто пов'язаний з актуальністю теми та репутацією автора. Зокрема, книжки про технології, управління бізнесом і фінанси можуть потребувати оновлення через зміни в галузі. Натомість історичні дослідження, біографії та праці з фундаментальних дисциплін здатні залишатися актуальними протягом тривалого часу.

Навчальна та освітня література

Навчальна література залишається одним із найбільших сегментів українського книговидання за кількістю надрукованих примірників. Тут працюють "Ранок", "Генеза", "Оріон", "Стем освіта", "НК – Богдан" та інші видавництва.

Основу асортименту становлять підручники, робочі зошити, навчальні посібники, дидактичні матеріали та методична література для педагогів. Частина компаній також розвиває електронні підручники, інтерактивні завдання й цифрові освітні платформи.

На відміну від художньої літератури, попит у цьому сегменті значною мірою залежить від державних освітніх програм, навчальних стандартів і бюджетних закупівель. Це впливає на строки підготовки видань, обсяги друку та сезонність виробництва.

За даними Книжкової палати України, у 2025 році "Ранок" випустив близько 2,8 млн примірників книжкової продукції. Водночас "Стем освіта" та "Генеза" надрукували приблизно по 2,7 млн примірників кожна. Це свідчить про значні масштаби освітнього книговидання, навіть якщо окремі компанії не потрапляють до десятки лідерів за виторгом.

Отже, найбільші видавництва України мають різні бізнес-моделі та спеціалізації. КСД очолює рейтинг за виторгом, "Ранок" посідає провідні позиції за накладами, "Наш Формат" зосереджується на нонфікшні, а "А-ба-ба-га-ла-ма-га" спеціалізується на дитячих та ілюстрованих виданнях.

Тому під час оцінювання видавництв варто враховувати не лише фінансові результати, а й кількість випущених книжок, жанрову спеціалізацію, якість видань і читацький попит. Ці критерії відображають різні аспекти діяльності компаній і не завжди збігаються в рейтингах.