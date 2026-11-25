Кілька років тому україномовних аудіокниг налічувалося кілька сотень, і вибір майже завжди був, скажімо так, не багатим. Сьогодні книжки слухають у машині, на пробіжці й під час готування вечері, а за цим стоїть цілий ринок зі студіями звукозапису, акторами озвучення, окремими платформами й підписками. Видавці дедалі частіше випускають аудіоверсію одночасно з паперовою, а голос популярного актора став для книжки таким самим аргументом, як обкладинка. Редакція Dilo з'ясувала, скільки коштує створити одну аудіокнигу, хто на цьому заробляє, де її продають і хто саме слухає.

Як формується ринок аудіокниг в Україні

Як змінювався український ринок аудіокниг за останні роки

Пару років тому ринок аудіокниг в Україні тільки почав формуватися. Йому бракувало і контенту, і каналів, якими цей контент доходить до слухача. Але за останні два роки картина докорінно змінилася. Видавництва почали активно викуповувати права на аудіоверсії, а дедалі частіше й самі беруться за виробництво. Ще у 2024 році українських аудіокниг було приблизно 210, а у 2026-му на кожній із двох провідних платформ їх уже близько тисячі.

До повномасштабного вторгнення якісних ліцензійних записів налічувалося лише 100-200. А сьогодні озвучено більшість популярних тайтлів, причому від українських авторів до Стівена Кінга. Аудіокнига українською перестала бути нішею з мізерним вибором і стала повноцінною частиною книжкового ринку.

Які чинники впливають на розвиток аудіокниг в Україні

Головною причиною зростання вважається зміна самого книжкового ринку. Так, з 2022 року російська продукція офіційно зникла з українських полиць, і українська книжка нарешті отримала своє місце. Але це лише початок історії. Аудіокниги українською підживлюють ще кілька обставин.

Війна та вразливість паперу. Лише за один місяць російські обстріли знищили близько третини книжок, які видає Україна. Цифровий формат не залежить ні від складів, ні від логістики, адже його неможливо спалити разом із тиражем.

Офлайн-доступ. Завантажену аудіокнигу можна слухати без стабільного інтернету. В країні, де світло і зв'язок зникають за графіком, це вагомий аргумент.

Діаспора. За оцінками одного з провідних сервісів, до 30% його користувачів – українці за кордоном. Для мільйонів людей, яких війна розкидала по світу, українська аудіокнига стала способом не втратити рідне мовне середовище.

Активність видавців. Вони не лише купують аудіоправа, а й запускають власні застосунки, перетворюючись із постачальників контенту на повноцінних гравців цифрового ринку.

Утім, ці чинники діють нерівномірно, і не всі учасники ринку бачать зростання продажів аудіокниг. А отже, говорити про безумовний бум зарано.

Яке місце аудіокниги посідають на українському книжковому ринку

Утім, сама аудіокнига не витісняє паперову, і це, мабуть, найважливіший висновок із усієї історії. Ринок поки не бачить у ній заміни звичному формату. Просто слухання працює як окремий спосіб сприйняття, який підходить далеко не кожному, хоча аудиторія цього формату велика й невпинно зростає.

Водночас аудіо теж не живе власним життям. Успіх аудіоверсії значною мірою залежить від долі паперового бестселера. Тобто найгучніші назви стають найпопулярнішими й у звуці, а відомий текст сам тягне за собою слухачів. Тож можна сказати, що ці формати і не конкурували між собою. Паперова, електронна й аудіоверсія працюють як одна команда, де кожен новий формат відкриває книжку для читачів, які інакше могли б до неї не дійти.

Хто створює аудіокниги та як організоване виробництво

Яку роль у виробництві аудіокниг відіграють видавництва

Основу пропозиції формують українські видавництва аудіокниг і платформи. За даними Forbes Ukraine за 2025 рік, 40% контенту «Абуку» створюють інші студії або видавництва. «Наш Формат» випускає 2–3 аудіокнижки щомісяця, а Vivat і «Лабораторія» повідомляють про зростання продажів.

Головна перешкода на шляху аудіокниги до слухача лежить не в студії, а в юридичній площині. Видавці часто взагалі не мають аудіоправ на книжку, а якщо мають, то з обмеженнями. Договір може дозволяти озвучення лише одним голосом або забороняти поширення через передплатні сервіси. У підсумку навіть добре відома книжка не завжди може зазвучати так, як хотів би видавець, а часом і взагалі не зазвучати.

Скільки коштує запис і виробництво аудіокниги

Українські аудіокниги з першого погляду здаються простим продуктом. Здавалося б, диктор собі просто сів до мікрофона і прочитав текст. Насправді за кількома годинами звуку стоїть повноцінне виробництво, яке забирає чимало грошей і часу. Бюджет складається з кількох статей, як-то:

робота диктора,

студійний запис і звукорежисура,

монтаж і редактура,

організація процесу,

авторські відрахування правовласникам.

Вартість залежить і від творчих рішень. Звичайне начитування тексту коштує дешевше, ніж багатоголосі постановки зі складним звуковим оформленням. Там потрібно більше учасників і значно більше часу. Розмір авторських відрахувань залежить від умов ліцензійної угоди, способу використання аудіоверсії та домовленостей про розподіл доходу.

Тому єдиного цінника в аудіокниг українською не існує. Економіка виробництва різниться від видавництва до видавництва, від книжки до книжки й від моделі співпраці. А отже, за однією й тією самою обкладинкою можуть ховатися зовсім різні бюджети.

Хто озвучує аудіокниги: диктори, актори та професійні студії

Доречі, до аудіокниги голос обирають не навмання. Так, тембр важливий, але не менше значать темп читання, інтонації та вміння передати атмосферу тексту. Усе залежить від характеру твору, його стилю й настрою, зокрема динаміки сюжету, структури речень, описовості. Для радіопостановок існує навіть окремий критерій, який називають «радійністю», тобто слухабельністю твору. Якщо складний текст важко сприймати на слух, команда може підготувати радіоадаптацію, не чіпаючи ні змісту, ні авторського стилю.

Так само по-різному складається й час виробництва. Радіоадаптації творів Марії Матіос та Артема Чеха створили за один-два місяці, а робота над «Перехресними стежками» Івана Франка тривала майже півроку. Інколи вже готовий проєкт змушений чекати на вихід в ефір, бо актори зайняті в інших постановках.

Окремий напрям становлять українські аудіокниги у виконанні самих авторів. Їх начитують, зокрема, Сергій Жадан, Юрій Андрухович і Тарас Прохасько «Абук» навіть зібрав такі записи в окрему колекцію, цінуючи авторське бачення тексту. Почути книжку голосом того, хто її написав, означає отримати інтонацію, яку не здатен відтворити жоден диктор.

Водночас на ринок дедалі все стрімкіше заходить штучний інтелект. Але синтезований голос піднімає питання не лише якості, а й авторських прав, ліцензування та згоди правовласників. Тому ШІ поки не означає автоматичної заміни професійних дикторів і акторів, тож живий голос ще залишається головним аргументом аудіокниги. І напевно, залишатиметься ще довго.

Скільки коштують аудіокниги та як формується їхня ціна

Скільки коштує аудіокнига в Україні

Тут єдиного прайсу немає, адже вартість аудіокниг визначають платформи й видавці. До прикладу, у застосунку «Абуку» можна купити окрему книжку, перед покупкою безкоштовно прослухати уривок, а також знайти безплатні видання. В описі застосунку зазначено, що вартість передплати може змінюватися через курс долара та регіон, тож порівнювати ціни доцільно напряму на платформах.

Як працюють підписки та платний доступ до аудіокниг

Аудіокниги українською дедалі частіше слухають за підпискою, і ринок пропонує дві основні моделі доступу. Це передплата, яка відкриває каталог за фіксовану плату, і купівля окремих книжок без жодних зобов'язань.

Серед українських сервісів передплатну модель розвиває «Абук». Його підписка абук+ діяла за акційною ціною до 14 лютого 2026 року, після чого вартість планували підвищити.

Паралельно на ринок виходять міжнародні гравці. Ось, Spotify оголосив, що до кінця 2026 року запустить аудіокниги у понад 180 країнах, серед яких і Україна. В українській версії сервісу вже доступне доповнення Audiobooks+:

15 годин прослуховування на місяць;

перший місяць безкоштовно;

далі $5,99 на місяць.

Тим, кому підписка не потрібна, Spotify дозволяє купувати окремі аудіокниги без додаткової передплати. Тож слухач сам обирає, що вигідніше: платити щомісяця за доступ до каталогу чи купувати лише ті книжки, які справді хоче почути.

Для читача вибір стає ширшим, а для українських платформ конкуренція зростає. І тепер їм доведеться боротися за слухача не лише між собою, а й із глобальним гравцем.

Чому ціни на аудіокниги відрізняються

Ціна аудіокниги складається з двох частин. Перше — скільки коштувало її створити, і друге — на яких умовах її дозволили продавати. Багатоголосі постановки з кількома акторами, режисурою та звуковим оформленням потребують значно більше ресурсів, ніж звичайне начитування одним диктором. Має значення і тривалість. Наприклад, «Колонія» Макса Кідрука належить до найдовших аудіокниг у каталозі «Абуку», а отже, і до найбільш трудомістких у виробництві.

Остаточний ціновий і доступний вигляд книжки формують кілька чинників:

формат озвучення та тривалість запису;

розмір роялті й умови співпраці з правовласниками;

ліцензійні обмеження, які можуть не дозволяти включати книжку до передплати;

цінова політика платформ, зокрема акційні тарифи та пробні періоди.

У результаті одна й та сама книжка може продаватися окремо на одній платформі й водночас входити до передплатного каталогу іншої. Для слухача це, що перш ніж платити, варто перевірити, де саме цю історію почути вигідніше.

Де слухають аудіокниги в Україні: основні платформи

Які українські платформи пропонують аудіокниги

Слухати аудіокниги українською можна на кількох платформах, і моделі доступу в них різні: від купівлі окремих книжок до передплати на весь каталог.

«Абук» поєднує аудіокниги, електронні видання та подкасти. У каталозі понад 900 аудіокниг і 5000 електронних. Застосунок підтримує офлайн-прослуховування та Apple CarPlay.

MEGOGO Audio пропонує понад 1000 аудіокниг, подкасти й аудіосеріали. Окремий напрям, «Укрліт» — це безкоштовна бібліотека з понад 250 озвучених творів шкільної програми з української літератури для 5–11 класів.

Yakaboo дозволяє купувати книжки окремо або оформити передплату. У застосунку доступно понад 74 000 електронних та аудіокниг разом, а передплата відкриває понад 12 000 видань.

«Наш Формат» має власний сайт і застосунок, де можна купувати та слухати аудіокниги, як-то художню літературу, нонфікшн, бізнесову, історичну й дитячу.

Окреме місце займає Радіо Культура. Щодня о 20:30 в ефірі виходить передача «Аудіокнижка». А в серпні 2026 року Суспільне запустило подкаст «Укрліт: аудіокниги», першим твором якого став роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Тож українські аудіокниги можна слухати не лише на комерційних платформах, а й безкоштовно, в радіоефірі.

Як платформи заробляють на аудіокнигах

Заробити на аудіокнигах в Україні можна двома шляхами: продавати окремі книжки й пропонувати передплату на каталог. Найкраще це видно на прикладі «Абуку», для якого аудіобібліотека залишається головним джерелом доходу. За даними Forbes Ukraine, у 2025 році вона забезпечувала близько 80% продажів платформи, тобто приблизно 20 млн грн. А загальний виторг компанії за 2020-2024 роки зріс у вісім разів і сягнув 24,9 млн грн.

Масштаб аудіонапряму підтверджує й статистика 2025 року: українці придбали на платформі понад 150 тис. книжок, і 120 тис. із них були аудіоверсіями. Правовласникам «Абук» мав виплатити 15 млн грн роялті. Утім, шлях до прибутку був теж нелегким. Адже операційної прибутковості компанія досягла лише у 2023 році. Тож українські аудіокниги вже стали бізнесом, але таким, що потребував роки, щоб вийти в плюс.

Хто купує та слухає аудіокниги в Україні

Попит на аудіокниги зростає, але хто саме їх слухає, ринок поки майже не розповідає: ні віку аудиторії, ні пристроїв, з яких вмикають записи, учасники не називають. Зате вподобання слухачів читаються доволі чітко. Дев'ять із десяти найпопулярніших книжок минулого року написали українські автори, а серед лідерів Іларіон Павлюк, Павло Дерев'янко, чия трилогія «Аркан вовків» майже рік трималася в топ-5, і Макс Кідрук. Українські аудіокниги дедалі більше слухають саме тоді, коли звучить українське слово.

Слухають переважно в дорозі й там, де немає стабільного інтернету, адже офлайн-доступ тут вирішальний. До цього додалося шкільне навчання: повітряні тривоги та нові умови уроків підштовхнули Megogo Audio до проєкту «Укрліт».

Водночас на шляху формату стоять три бар'єри:

звичка сприймати текст на слух;

обмежений каталог;

піратські записи на YouTube та в Telegram.

Тож аудіокнига вже має свою аудиторію, але боротьба за нового слухача ще триває.

Які перспективи має ринок аудіокниг в Україні

Головним ризиком для ринку залишається піратство, причому штучний інтелект його ще й посилює. Піратам він дозволяє створювати контент швидше й дешевше, а правовласники, які обмежують використання ШІ, програють у швидкості.

Водночас слухачі дедалі частіше обирають легальні сервіси, і це ознака того, що ринок стає більш зрілим. Додатковий виклик для платформ принесе Spotify, де за повідомленням Kyiv Post, до кінця 2026 року сервіс планує запуск в Україні, а отже, конкуренція за слухача посилиться.

Експортом українських аудіокниг поки що фактично виступає діаспора. Відновити доступ до української книжки в цифровому форматі можна практично з будь-якої точки світу, тож слухачі за кордоном стають окремою аудиторією..

Загалом аудіокниги українською вже мають каталог, видавців і платну аудиторію. Але подальший розвиток залежатиме від трьох речей: прав, боротьби з піратством і здатності місцевих платформ конкурувати з глобальними сервісами.