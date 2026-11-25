Українська аудіокнига не користувалася особливою популярність кілька років тому, а сьогодні це вже окремий ринок, де працюють студії, актори озвучення, видавці й платформи. Причому слухач платить за голос так само охоче, як за паперову сторінку. Так, ринок поки невеликий. Але саме тому на ньому добре видно весь ланцюжок: від прав на твір до гривні, яку слухач залишає на платформі. Редакція Dilo розбирається, хто створює аудіокниги, з чого складається їхній дохід і скільки коштує один запис. Єдиної офіційної статистики по сегменту немає, тож частину цифр варто сприймати як орієнтири, а не як середні показники ринку.

Як працює ринок аудіокниг?

Хто створює аудіокниги: автори, видавництва та продакшн-студії

Шлях аудіокниги починається навіть не в студії, а з прав на твір. Без дозволу правовласника аудіоверсію не можна ані виробляти, ані продавати. До того ж видавництво, яке випустило паперову книжку, не обов'язково володіє аудіо правами. Навіть наявна ліцензія часом обмежує спосіб озвучення чи канали дистрибуції. Тому права стають першою і головною розвилкою всього ланцюжка, а ринок аудіокниг будується навколо них.

Далі до справи беруться виробники. Частина видавництв випускає аудіоверсії самостійно.«Наш Формат», наприклад, робить по дві-три нові аудіокнижки щомісяця. Інші залучають зовнішні студії або мають власні команди. Окремо розвивається IT-продукт і власна цифрова платформа.

Щоб зрозуміти, як заробляють на аудіокнигах, достатньо подивитися, хто й що отримує на кожному етапі:

автори та інші правовласники надають ліцензії на використання твору й отримують роялті;

видавництва та продакшн-команди організовують виробництво;

диктори, актори, режисери й звукорежисери отримують гонорар за виконану роботу;

платформи забезпечують дистрибуцію, заробляють на разових продажах або передплаті й діляться виручкою з правовласниками та партнерами.

Водночас, ставлення до формату за кілька років змінилося докорінно. Ще недавно багато видавництв не вірили в аудіокнижки як у перспективний напрям, а частина правовласників не поспішала передавати права платформам. Сьогодні вони самі пропонують співпрацю, активніше купують аудіоправа й запускають власне виробництво.

Роль дикторів, акторів озвучування та звукорежисерів

Голос для аудіокниги підбирають під конкретний текст, і дедалі частіше це голос відомого актора. До запису залучають акторів театру, кіно, озвучення та дубляжу, а іноді книжку читає сам автор. Тому записи Сергія Жадана в його власному виконанні належать до найпопулярніших. До того, ж знайоме ім'я працює ще й як додатковий аргумент у просуванні книжки.

Робота диктора складніша, ніж просто читання вголос. Спершу готують текст, потім начитують його сесіями по 2-4 години, після чого запис іде на монтаж. За орієнтовними оцінками, на одну годину чистого звуку припадає три-п'ять годин роботи. Звукорежисер прибирає дихання й помилки, а редактор перевіряє текст і наголоси. З цієї невидимої праці й складається якість, за яку слухач готовий платити, а аудіокниги українською стають повноцінним професійним продуктом.

Де продають і поширюють аудіокниги: платформи та застосунки

На сьогодні слухачеві є з чого обирати. Основні майданчики, де аудіокниги купують і слухають — це:

«Абук»;

Megogo Audio;

Yakaboo;

застосунок «Нашого Формату».

Окремо працює Радіо Культура, яке щодня о 20:30 виводить аудіокнижку в етер.

Скоро до цього переліку може додатися ще один гравець. До кінця 2026 року Spotify планує запустити аудіокниги в Україні, а ціни й умови залежатимуть від країни. Якщо запуск відбудеться, продаж аудіокниг здійснюватиме платформа з міжнародною аудиторією.

Як заробляють на аудіокнигах?

Продаж окремих аудіокниг

Найпростіша модель заробітку на аудіокнигах – платіж за конкретний твір. Слухач купує книжку окремо, а перед покупкою може безкоштовно прослухати уривок і зрозуміти, чи підходить йому голос. Така модель добре працює: аудіобібліотека забезпечує близько 80% продажів одного з провідних сервісів, а це приблизно 20 млн грн.

У випадку окремого продажу багато залежить від популярності автора й якості запису. Навіть давно знайома книжка може здобути друге життя, якщо її переозвучити іншим диктором. Нова версія стає окремим продуктом з окремою виручкою, тож як заробляють на аудіокнигах, залежить не лише від нових назв, а й від уміння по-новому подати класику.

Підписки на аудіокнижкові платформи

Підписка змінює саму логіку заробітку. Тобто слухач платить не за одну книжку, а за доступ до всього каталогу. В «Абуку» для цього працює сервіс «абук+» з оплатою на місяць, три місяці або рік і автоматичним поновленням. Окремі книжки там можна купувати й без підписки, але частина контенту доступна лише в її межах.

Тим часом, окремий продаж дає виторг одразу за кожну книжку, а передплата перетворює дохід на регулярні платежі, які потім доводиться ділити між правовласниками. Тому підписка вигідна платформі своєю передбачуваністю. Проте є й обмеження, адже не всі договори дозволяють поширювати книжку через передплатні сервіси. Тому як заробляють на аудіокнигах, визначає не лише вибір між покупкою й підпискою, а й те, що саме дозволили правовласники.

Безкоштовні аудіокниги та реклама

Монетизація аудіокниг через рекламу в Україні залишається малодослідженою. Так, у відкритих джерелах практично немає даних про рекламні доходи платформ. Безкоштовний контент може виконувати функцію залучення аудиторії. Наприклад, «Абук» пропонує безплатні уривки перед покупкою, а Радіо Культура поширює літературні записи в радіоефірі.

Окремий випадок — піратство. За даними Суспільного, незаконні записи з'являються на YouTube та в Telegram, що позбавляє правовласників частини потенційних доходів. Водночас поступово змінюється й ставлення аудиторії до цифрового контенту. Користувачі дедалі більше усвідомлюють, що за легальний доступ до аудіокнижок потрібно платити.

Власне виробництво та продаж аудіокниг

Економіка власного виробництва тримається на правах і на тому, хто платить за запис. Якщо компанія сама інвестує в аудіокнигу й володіє потрібними правами, основний дохід від продажів лишається в неї, і з нього вона покриває витрати на виробництво та інші платежі.

«Абук», наприклад, створює власні аудіокнижки й продає їх ексклюзивно через свій застосунок. Водночас приблизно 40% контенту платформи робить хтось інший: сторонні студії та видавництва. Тож як заробляють на аудіокнигах, залежить від того, скільки в цьому ланцюжку власного виробництва, а скільки чужого.

Скільки коштує створення аудіокниги?

Витрати на запис та озвучування

Скільки коштує озвучування книги, залежить від формату та складності виробництва. За даними Forbes Ukraine, у 2025 році створення однієї аудіокниги в «Абуку» обходилося в середньому в $1500-2000, а багатоголосий запис коштував уже $10 000-15 000. Водночас строки зросли, і якщо раніше на книжку йшло два-три місяці, то тепер чотири-шість.

Найбільші статті бюджету, за оцінкою Forbes, це голос і технічна робота. На диктора припадає до 35% витрат, ще 30-40% забирають звукорежисура, студія та монтаж. Ці цифри стосуються однієї компанії, тож у невеликих студіях і на фрилансі вони можуть відрізнятися.

Дорогу й довгу роботу людей дедалі частіше намагаються замінити синтезом голосу. Він коштує лічені центи за тисячу символів: від $0,04 до $0,08 у ElevenLabs залежно від моделі, а старіша модель OpenAI обходиться приблизно в $3 за 200 тисяч символів. Але цю модель уже виводять з експлуатації, тож технології, на які сьогодні роблять ставку, змінюються швидше, ніж встигає складатися ринок.

Скільки коштують монтаж, обробка звуку та постпродакшн

Монтаж і звук – одна з найбільших статей. За даними Forbes Ukraine, структура собівартості аудіокниги в «Абуку» така:

30–35% – оплата праці диктора;

30–40% – звукорежисерська робота, оренда студії, монтаж;

25–30% – редактор і адміністративні витрати;

решта – організаційна робота.

Як бачимо, постпродакшн коштує не менше, ніж сама начитка. Це підтверджує й логіка профільного матеріалу про диктора, де монтаж займає кілька годин на кожну годину аудіо. Навіть синтезований голос, як зазначають автори матеріалу про ШІ-озвучення, потребує контролю якості та обробки звуку, наприклад вирівнювання гучності й зменшення шуму.

Авторські права та ліцензії

Права в аудіокниги – це окрема, і часто найнепередбачуваніша стаття витрат. До прикладу, роялті правовласникам залежно від ексклюзивності та умов співпраці можуть становити від 15% до 70%. Тож дві книжки з однаковою собівартістю здатні принести зовсім різний прибуток. Усе вирішує те, на яких умовах платформа отримала право їх продавати. Саме тут і ховається відповідь на питання, як заробляють на аудіокнигах.

Є й юридичні пастки. Договір може дозволяти озвучення лише одним голосом або забороняти поширення через підписку, і тоді навіть готовий запис не потрапить до слухача так, як планував видавець. А використання клону чужого голосу без згоди власника може обернутися судовими проблемами. Тож у цьому бізнесі помилка в договорі коштує дорожче, ніж помилка в студії.

Скільки можна заробити на аудіокнигах?

Скільки отримують автори та правовласники

Скільки отримує автор аудіокниги українською, публічно ніде не рахують. Єдиний відкритий орієнтир дає все той самий Forbes Ukraine: за словами власника «Абуку», роялті правовласникам становить від 15% до 70%. Це виплати правовласникам, а не завжди безпосередньо авторам, і остаточна сума залежить від договору, ексклюзивності прав та моделі дистрибуції.

Тому в тому, як заробляють на аудіокнигах, важить не лише кількість продажів, а й частка, яка дістається правовласнику. Висока ставка за ексклюзив не гарантує більшого доходу, ніж нижча за широкого розповсюдження. Тут усе вирішують фактичні продажі та база, від якої рахують винагороду. Масштаб цих виплат видно на прикладі «Абуку», де за підсумками 2025 року компанія мала виплатити правовласникам 15 млн грн роялті.

Скільки заробляють диктори й актори озвучування

Скільки заробляє диктор аудіокниг, залежить від досвіду, складності тексту та умов договору. Його дають пропозиції на фриланс-ринку: для озвучення української бізнес-книжки обсягом близько 200 сторінок виконавці просять від 9 до 50 тис. грн. При цьому розмір суми залежить від досвіду диктора, обсягу роботи та того, чи входять у послугу монтаж і обробка звуку.

На заробіток впливають:

досвід і впізнаваність голосу;

обсяг і складність тексту;

формат озвучення: одним голосом чи кількома;

спосіб оплати: за годину готового аудіо, сторінку чи весь проєкт;

додаткова робота: монтаж, редагування, правки й повторний запис.

Водночас попит на аудіокниги українською зростає, а видавництва дедалі активніше беруться за їхнє виробництво, тож робота для дикторів з'являється частіше.

Скільки заробляють платформи на продажах і підписках

Цікаво, що виторг «Абуку» за 2020-2024 роки зріс у вісім разів і сягнув 24,9 млн грн. Ще за підсумками 2023 року компанія мала 14,2 млн грн і потрапила до списку Forbes Next 250. Ці цифри стосуються різних періодів, тому не суперечать одна одній. Саме так сьогодні виглядає ринок аудіокниг, який росте, і зростання вже видно в грошах.

На економіку платформи впливають чотири статті витрат:

виплати правовласникам;

власне виробництво аудіокнижок;

IT-підтримка застосунку;

маркетинг.

Зростанню допомогли й зміни в асортименті, де українські автори почали частіше потрапляти до рейтингів застосунку. Аудиторія теж змінилася, і якщо до повномасштабного вторгнення за кордоном жило лише 7% користувачів, то у 2024 році це вже 23-25%.

Загалом дохід у цьому ланцюжку ділять правовласники, виробники й платформи, і для кожного ключове питання своє. Видавцям і студіям важливо, чи окупиться запис, а платформам — чи вдасться перетворити зростання аудиторії на стабільний прибуток.