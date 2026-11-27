Ми знаємо що зірки Голлівуду отримують мало не космічні гонорари за свої роботи у відомих стрічках. Як і те, що маловідомий актор (і вітчизняний, і зарубіжний) може жити на копійки. Так, заробітки акторів можуть відрізнятися в сотні й навіть тисячі разів. Тому команда Dilo розбирається, скільки заробляють актори у кіно та серіалах, які гонорари отримують найвідоміші зірки Голлівуду та яка зарплата акторів в Україні. Маємо одразу зазначити, що єдиного тарифу для акторської професії немає. Одні отримують оплату за зміну або епізод, інші домовляються про фіксований гонорар за весь фільм. Тому зарплата актора — це не завжди щомісячний дохід, а часто оплата конкретного проєкту.

Скільки заробляють актори за зйомки у фільмах

Середні гонорари акторів у кіноіндустрії

У світовій кіноіндустрії заробітки акторів залежать насамперед від масштабу виробництва та умов контракту. Так, у Голлівуді для професійних акторів, які працюють за профспілковими угодами SAG-AFTRA, діють мінімальні ставки.

Однак це лише нижня межа оплати. Насправді агенти можуть домовлятися про значно більші суми, якщо виконавець має досвід, популярність або особливу цінність для проєкту.

Зазвичай акторам платять за знімальний день, тиждень роботи або весь період участі у фільмі. Якщо зйомки тривають кілька місяців, загальний гонорар може бути значно більшим за денну ставку. Водночас сама кількість днів на майданчику не завжди визначає кінцеву суму, оскільки у контрактах можуть бути передбачені додаткові виплати та бонуси.

Скільки отримують актори-початківці та актори другого плану

Початківці зазвичай не можуть розраховувати на мільйонні контракти. Їхня оплата залежить від кількості знімальних днів, досвіду, типу ролі та бюджету фільму. Для багатьох новачків в акторській справі перші проєкти виявляються хорошою можливістю отримати професійне портфоліо й закріпитися в індустрії. Тому це точно не гарантоване джерело стабільного доходу.

Актори другого плану можуть заробляти більше, особливо якщо мають досвід і впізнаване обличчя. Важливо, що другорядна роль не обов'язково означає невеликий гонорар. Між іншим, характерний персонаж із великою кількістю сцен іноді потребує не менше роботи, ніж головний герой.

Скільки платять за головні ролі у великих кінопроєктах

Великі студії готові платити десятки мільйонів доларів акторам, чиє ім'я допомагає залучити глядачів. Наприклад, за оцінкою Forbes, Скарлетт Йоганссон отримала близько $20 млн авансом за головну роль у фільмі «Світ Юрського періоду: Відродження» 2025 року, а також могла розраховувати на частку прибутку.

Інша модель так би мовити, зарплати актора — менший початковий гонорар в обмін на відсоток від касових зборів. Зазвичай так працюють контракти окремих голлівудських зірок. Тобто, якщо фільм стає успішним, актор може заробити значно більше, ніж передбачала початкова сума.

Скільки заробляють найвідоміші голлівудські актори

Найбільш високооплачувані актори світу

Щороку Forbes складає рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. За підсумками 2025 року двадцятка лідерів заробила загалом $590 млн. Це приблизно на 20% менше, ніж роком раніше. Водночас навіть на тлі скорочення сукупних доходів окремі зірки отримували десятки мільйонів доларів.

Першу позицію посів Адам Сендлер із доходом 48 млн. Далі йдуть:

Том Круз (46 млн),

Марк Волберг (44 млн),

Скарлетт Йоганссон (43 млн),

і Бред Пітт ($41 млн).

До десятки також потрапили Дензел Вашингтон, Джек Блек, Джейсон Момоа, Деніел Крейг і Міллі Боббі Браун.

Доречі, рейтинг Forbes відображає не лише акторські гонорари. До розрахунку включено доходи від акторської роботи, продюсування та режисури, але не рекламні контракти й сторонній бізнес. Тому ці цифри не можна вважати оплатою за один фільм.

Скільки отримують відомі актори за один фільм

Гонорари голлівудських зірок за окремі проєкти можуть сягати $20–30 млн і більше. Наприклад, та сама Скарлетт Йоганссон отримала близько $20 млн авансом за «Світ Юрського періоду: Відродження». Марк Волберг заробив орієнтовно $25 млн за фільм «Брудна гра» (Play Dirty) для Prime Video. А Дензел Вашингтон і Деніел Крейг отримували значні виплати за стримінгові проєкти.

Окрему модель використовують Netflix та інші платформи. Вони можуть укладати з акторами контракти на кілька фільмів або довгострокову співпрацю. У такому разі виконавець отримує гарантовану винагороду, навіть якщо комерційний результат окремої стрічки виявиться слабшим за очікування.

Найбільші гонорари в історії Голлівуду

Рекордні заробітки акторів часто пов'язані не з початковим гонораром, а з участю в прибутках фільму. Найвідоміший приклад — Брюс Вілліс і стрічка «Шосте чуття». За даними Celebrity Net Worth, актор отримав близько $14 млн гарантованої оплати, але завдяки частці від прибутків і продажів домашнього відео його загальна винагорода сягнула приблизно $114 млн.

Серед інших рекордних “зарплат актора” за проєкт можна виділити

понад $100 млн Тома Круза за «Топ Ґан: Меверік»,

близько $100 млн Вілла Сміта за «Людей у чорному 3»,

та щонайменше $70 млн Сандри Буллок за «Гравітацію».

Ці приклади показують, наскільки сильно може відрізнятися початкова зарплата актора від остаточного заробітку. Відсоток від касових зборів або прибутку здатен перетворити звичайний багатомільйонний контракт на історичну виплату. Водночас такі умови доступні передусім зіркам із великою переговорною силою.

Актор Фільм / проєкт Гонорар Брюс Вілліс «Шосте чуття» $114 млн Том Круз «Топ Ґан: Меверік» понад $100 млн Вілл Сміт «Люди в чорному 3» близько $100 млн Роберт Дауні-молодший «Месники: Завершення» близько $75 млн Сандра Буллок «Гравітація» від $70 млн

При цьому такі оцінки загальної винагороди враховують оплату за проєкт, включно з бонусами та часткою від прибутку, а не лише початкові гонорари.

Скільки платять акторам за зйомки в серіалах

Гонорари акторів популярних серіалів за один епізод

У телевізійній індустрії поширена оплата за кожен епізод. Сума залежить від популярності серіалу, ролі та умов контракту. Для головних героїв успішних багатосезонних проєктів такі виплати можуть становити сотні тисяч або навіть мільйони доларів.

Один із найвідоміших прикладів — серіал «Друзі». Шестеро головних акторів домовилися вести переговори про оплату разом. У дев'ятому та десятому сезонах кожен із них отримував по $1 млн за епізод. Це стало одним із найвідоміших прикладів колективних переговорів акторського ансамблю.

Подібні гонорари отримували й виконавці головних ролей у «Теорії великого вибуху». За даними Forbes, п'ятеро провідних акторів серіалу ( а це Джим Парсонс, Джонні Галекі, Кейлі Куоко, Саймон Гелберг і Кунал Найяр) заробляли по $1 млн за епізод.

Скільки заробляють головні герої та актори другого плану

Різниця в оплаті між головними героями й акторами другого плану помітна навіть у межах одного серіалу. Наприклад, у «Теорії великого вибуху» виконавці головних ролей отримували по $1 млн за епізод, тоді як Мейм Бялік і Мелісса Рауш, які приєдналися до проєкту пізніше, спочатку мали близько $200 тис. за серію.

Згодом питання нерівності гонорарів стало предметом переговорів. П'ятеро провідних акторів погодилися зменшити власну оплату на $100 тис. за епізод, щоб підвищити винагороду колегам. За повідомленнями американських медіа, це дозволило збільшити їхні гонорари приблизно до $450 тис. за серію.

Як бачимо, навіть у популярному серіалі статус персонажа, тривалість участі в проєкті та умови контракту суттєво впливають на те, яка зарплата у акторів.

Найдорожчі телевізійні контракти акторів

У 2026 році стримінгові серіали встановлюють нові орієнтири оплати. За даними Variety, які наводить TVLine у листопаді 2026 року, Дженніфер Еністон і Різ Візерспун за «Ранкове шоу», а також Сильвестр Сталлоне за «Короля Талси» отримують орієнтовно по $2 млн за епізод. Таку саму ставку має Кріс Пратт за серіал «Список смертників» (The Terminal List).

До клубу акторів із мільйонними гонорарами за серію також належать Зендея («Ейфорія»), Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт («Убивства в одній будівлі»). Їхні виплати оцінюють приблизно в $1 млн за епізод.

Водночас такі суми не завжди є виключно акторською оплатою, адже контракти можуть включати продюсерські виплати й бонуси. Крім того, стримінгові серіали часто мають лише 8–10 епізодів за сезон, тому навіть мільйонний гонорар за серію не можна механічно порівнювати з оплатою в багатосерійному телевізійному шоу.

Від чого залежить зарплата актора

Популярність, досвід і впізнаваність актора

Популярність — один із головних чинників, що визначають гонорар або зарплату актора. Відоме ім'я допомагає залучити аудиторію, привернути увагу медіа та зацікавити інвесторів. Тому продюсери готові платити більше виконавцям, які вже мають успішні проєкти за плечима.

Водночас важить не лише популярність. Досвід, професійна репутація, акторський діапазон і здатність працювати в різних жанрах також впливають на переговори. Актор із меншою впізнаваністю, але потрібними для конкретного персонажа навичками може отримати вигідніший контракт, аніж відоміший колега.

Бюджет фільму та масштаб кінопроєкту

Бюджет визначає, скільки продюсери можуть витратити на акторський склад. У великобюджетних фільмах є можливість залучати міжнародних зірок і пропонувати їм багатомільйонні контракти. Натомість незалежні стрічки та невеликі виробництва зазвичай мають обмежені фінансові ресурси.

Важить і те, хто фінансує проєкт. Великі голлівудські студії та міжнародні стримінгові платформи мають інші можливості, ніж невеликі локальні продакшни. Окрему роль відіграє комерційний потенціал фільму. Так, якщо продюсери очікують високих касових зборів, вони можуть погоджуватися на бонуси й відсотки від прибутку для провідних акторів.

Головна роль чи роль другого плану

Головні ролі зазвичай оплачуються краще, оскільки актор проводить більше часу на майданчику, бере участь у просуванні стрічки та безпосередньо впливає на її впізнаваність. Хоча це не універсальне правило.

Відомий актор другого плану може взагалі отримувати більше за менш популярного виконавця головної ролі. Так само епізодична поява зірки іноді коштує продюсерам дорожче, ніж тривала робота менш відомого актора.

Тож, скільки заробляють актори, визначає поєднання їхньої ринкової вартості, умов контракту та бюджету конкретного виробництва.

Скільки заробляють українські актори

Гонорари українських акторів у кіно та серіалах

Тим часом український ринок акторської праці значно скромніший за голлівудський, але й тут є помітна різниця між початківцями, акторами другого плану та зірками кіно.

За словами режисера й продюсера Олексія Комаровського, які наводить OBOZ.UA у квітні 2026 року, гонорари акторів другорядних і головних ролей можуть становити від 10 до 40 тис. грн за знімальний день. Для приблизно десяти найбільш затребуваних виконавців в Україні ставка може сягати $2000 за зміну.

Інший орієнтир дають самі актори. У серпні 2026 року Павло Текучев розповів для «Главком», що гонорари за знімальний день можуть становити $200–300, тоді як $500–700 — це вже верхній рівень, доступний небагатьом. За його словами, суми понад цей діапазон отримують лише одиниці.

Утім, такі оцінки не суперечать одна одній, адже вони описують різні категорії виконавців і різні рівні оплати. Тож скільки заробляють українські актори, залежить передусім від їхнього місця на ринку та конкретного проєкту.

Скільки отримують актори за зйомки в українських телепроєктах

Для українських серіалів і телевізійних проєктів немає єдиної відкритої тарифної сітки. Оплата може визначатися за знімальний день, кількість змін або весь період роботи над проєктом. Тому гонорар виконавця головної ролі в багатосерійному виробництві може суттєво відрізнятися від виплат актору, який з'являється лише в кількох епізодах.

Водночас телевізійні проєкти можуть забезпечувати більш регулярну зайнятість, ніж окремі повнометражні фільми. Якщо актор бере участь у кількох сезонах серіалу, співпраця з продакшном стає тривалішою, хоча це не обов'язково означає фіксовану щомісячну зарплату актора.

Окремо варто враховувати рекламні ролики, озвучення, театральні вистави та участь у розважальних шоу. Для багатьох українських акторів це додаткові джерела доходу, які допомагають компенсувати нерегулярність кінозйомок.

Від чого залежать доходи акторів в Україні

На відміну від великих голлівудських ринків, в Україні немає достатньої відкритої статистики, щоб точно визначити середній гонорар за головну чи другорядну роль. Один із небагатьох доступних орієнтирів — дані Work.ua.

За інформацією сервісу, у листопаді 2026 року медіанна зарплата за вакансіями з назвою Actor в Україні становила 26 тис. грн. Розрахунок базувався на 41 вакансії та суміжних назвах посад, зокрема «актор», «артист» і «кіноактор». Це на 16% більше, ніж роком раніше. Для Києва сервіс показував 27,5 тис. грн.

Проте ці цифри не відображають повністю доходів кіноакторів. Work.ua рахує зарплати за вакансіями. Водночас, як значна частина акторів працює за цивільно-правовими договорами або отримує оплату за окремі знімальні дні. Тому зарплата акторів в Україні за вакансіями та реальні гонорари на знімальному майданчику — це насправді різні показники.

Таким чином, на доходи українських акторів впливають:

популярність і кількість успішних кінопроєктів;

головна, другорядна чи епізодична роль;

кількість знімальних днів;

бюджет фільму або серіалу;

досвід і професійна репутація;

можливість паралельно працювати в театрі, рекламі, дубляжі та озвученні.

Категорія Рівень оплати Актори-початківці Єдиної підтвердженої ставки немає Актори другого плану в Україні 10–40 тис. грн за зміну за оцінкою режисера Олексія Комаровського Виконавці головних ролей в Україні 10–40 тис. грн за зміну; для окремих зірок — близько $2000 Голлівудські зірки $20–30 млн і більше за окремі кінопроєкти

Загалом акторська професія не гарантує стабільного доходу навіть за наявності досвіду й популярності. У Голлівуді найбільші гроші зосереджені навколо зірок, які можуть впливати на комерційний успіх фільму. В Україні ж гонорари значно скромніші, а заробіток багатьох виконавців залежить від кількості проєктів і можливості поєднувати різні види роботи.

Тож питання, скільки заробляють актори, не має однієї відповіді. Між оплатою початківця, досвідченого виконавця та міжнародної кінозірки лежить цілий ринок із різними бюджетами, контрактами й моделями винагороди.