Скільки заробляють музиканти на Apple Music: ціна одного прослуховування

Мільйон прослуховувань може звучати як неабиякий успіх. Але скільки платять за 1 млн прослуховувань і яка частина цієї суми справді дістається артисту? У випадку з Apple Music відповідь не така очевидна, адже заявлена середня ставка не гарантує аналогічного доходу, а сума у звіті може суттєво відрізнятися від очікувань. Редакція Dilo розбирається, скільки платить Apple Music, чому заявлена середня ставка й реальний рахунок українського артиста відрізняються в рази і від чого залежить ціна одного прослуховування.

Скільки Apple Music платить за одне прослуховування

Яка середня вартість одного прослуховування в Apple Music

Якщо говорити про те, скільки Apple Music платить за прослуховування то за оцінкою Palai Media, Apple Music платить приблизно $7–10 за 1000 прослуховувань, тобто менше цента за стрім. Хоча це середній орієнтир до вирахування комісій і податків, а не офіційний тариф і не гарантована виплата. Для порівняння, джерело наводить такі оцінки:

Платформа Орієнтир Palai Media за 1000 прослуховувань Apple Music $7–10 Spotify $2–4 YouTube (музичний контент) $0,5–2

Водночас, Apple Music відрізняється від Spotify чи YouTube. Сервіс не має безкоштовного тарифу з рекламою, тож виплати формуються передусім із доходів від підписок.

Є ще офіційний, хоча і дещо застарілий орієнтир. У 2020 році Apple повідомляла про середню виплату $0,01 за прослуховування для індивідуальних платних підписок, причому ця сума включала гроші правовласникам записів і видавцям, а не лише виконавцям. Але сприймати її як ставку 2026 року не варто.

Apple також заявляла, що застосовує однакову базову ставку роялті у 52% для всіх лейблів, незалежно від їхнього розміру. Окремо компанія декларує однаковий підхід до виплат видавцям і ліцензіарам у межах кожної країни чи регіону.

Однак ці умови стосуються розрахунків із правовласниками, а не гарантують, що артист отримає 52% доходу від підписок. Тобто його частка залежить від договору з лейблом або дистриб'ютором.

Вартість прослуховування, за словами компанії, залежить від країни та тарифного плану. На Apple Music роялті конкретного артиста, за оцінками джерел, впливають:

географія аудиторії, бо ціна підписки й доходи різняться за країнами;

частка артиста в загальному обсязі прослуховувань за період;

комісія дистриб'ютора чи лейбла, яка залежить від договору.

Palai Media називає орієнтиром 10–30% комісії, але це не універсальна норма. Умови можуть бути й іншими, зокрема з фіксованими платежами. Саме посередник і договір визначають, яка частина дійде до виконавця.

Скільки Apple Music платить артистам в Україні

На розмір роялті впливає географія слухачів. Умовно, у Великій Британії 1000 прослуховувань приносять близько €8,18, а в Польщі — приблизно €3,07, тобто 37,5% від британського показника. Для досягнення €1000 доходу українському артисту відповідно, потрібно 460 829 стримів, а британському — 122 249. Це відповідає приблизно €2,17 за 1000 прослуховувань у першому випадку.

Водночас цей показник не варто сприймати як офіційну ставку Apple Music для України. Просто методологія розрахунку Palai Media не дає змоги однозначно встановити, чи йдеться про місце проживання виконавця, чи про країну слухачів.

А от іншу оцінку наводить Dynamoi. За даними сервісу, з 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026-го Apple Music приносив правовласникам в Україні в середньому $3,26 за 1000 прослуховувань.

Розрахунок тут базується на агрегованих анонімізованих звітах про роялті за релізами, які поширює платформа. Ці дані також не є офіційним тарифом Apple, але демонструють, наскільки результати можуть відрізнятися залежно від джерела та методології.

Як не крути, але вирішальне значення має не громадянство виконавця, а географія аудиторії. Так, прослуховування з країн із вищою вартістю підписки можуть приносити більше роялті, ніж така сама кількість стримів з інших ринків.

Скільки можна заробити на Apple Music залежно від кількості прослуховувань

Щоб зрозуміти, скільки заробляють артисти на Apple Music, розглянемо два сценарії: міжнародний орієнтир ($7–10 за 1000) і розрахункова оцінка (приблизно €2,17 за 1000). Варто зазначити, що це не рівнозначні середні, а дві різні оцінки, обидві до вирахування комісії та податків.

Скільки Apple Music платить за 1 000 прослуховувань

Відповідь на питання, скільки Apple Music платить за 1000 прослуховувань, залежить від джерела: за міжнародним орієнтиром це $7–10, а за розрахунковою оцінкою приблизно €2. Тобто в такому випадку 1000 стрімів дає суму, якої вистачить хіба що на каву.

Скільки можна отримати за 10 000 стримів

За міжнародним орієнтиром така кількість прослуховувань обіцяє $70–100. Якщо візьмемо розрахункову оцінку, то це буде близько €22. Це все ще символічні гроші, особливо після комісії посередника.

Скільки приносить 100 000 прослуховувань

За міжнародним орієнтиром $700–1000, за розрахунковою оцінкою — близько €217. Тут видно, як однакова кількість стрімів може перетворюватися на різні гроші.

Скільки заробляє артист із 1 млн прослуховувань

За міжнародним орієнтиром це може бути $7000–10 000, за розрахунковою оцінкою близько €2170. І якщо посередник бере 10–30%, лишиться приблизно €1520–1950. Хоча фактична комісія залежить від договору, а на руках можуть бути ще податки й інші відрахування.

Але якщо розглянути реальні приклади, то картина виглядає скромніше. Так, Palai Media наводить анонімну українську виконавицю, яка отримала $1140 за 700 тисяч прослуховувань на Apple Music, тобто приблизно $1,63 за 1000. За цією ж логікою мільйон прослуховувань дав би близько $1630. Для порівняння, на Spotify мільйон прослуховувань часто приносить близько $700, а іноді й менше.

Скільки потрібно стримів, щоб заробити $1 000 або €1 000

За орієнтовними розрахунками, €1000 можна заробити за 460 829 прослуховувань для українського артиста й 122 249 для британського. Для $1000 за міжнародним орієнтиром потрібно приблизно 100 000 стрімів за ставки $10 і близько 142 857 за $7. При цьому наголошуємо, що це різні валюти, тож порівнювати ці цифри треба лише як орієнтири.

Як артисту почати заробляти на Apple Music

Взагалі єдиних покрокових інструкцій для заробітку саме на Apple Music немає. Але якщо спиратися на досвід українських артистів і те, як працює сама платформа, можна виокремити декілька моментів:

Враховувати географію слухачів, оскільки вона істотно впливає на дохід. Уважно читати договір із дистриб'ютором чи лейблом: комісія, фіксовані платежі й умови виплат різняться. Не покладатися на одну платформу, адже той самий YouTube додатково монетизує Shorts, донати, спонсорство й Content ID, який нараховує дохід, коли чужі відео використовують музику автора. Врахувати час на виплати.

Тож на Apple Music виплати артистам залежать не лише від кількості стрімів, а й від того, звідки слухають і на яких умовах працює посередник. І сума €2,17 — це лише ілюстрація того, наскільки географія може змінювати результат, а не норма ринку. При тому, що український артист із західною аудиторією може отримувати вищі виплати за однакової кількості прослуховувань, ніж той, чиї слухачі живуть в Україні.