Скільки коштує книга, яку ви тримаєте в руках, якщо розкласти її на роботу людей? Хто з усього ланцюга, від автора до книгарні, отримує найменше, і чи вистачає цих грошей, щоб жити з перекладу? А якщо переклад текстів за гроші дедалі частіше віддають алгоритмам, то що це означає для тих, хто досі працює вручну? Редакція Dilo з'ясовує, скільки коштує переклад книги в Україні: від ціни за сторінку та за 1000 знаків до суми за цілий текст і того, як формується бюджет видавництва. Окремо дивимося, що змінює штучний інтелект і скільки реально заробляє перекладач книг.

Скільки коштує переклад книги в Україні

Скільки перекладачі беруть за одну сторінку тексту

Стандартна умовна сторінка перекладу в Україні становить 1800 друкованих знаків із пробілами. На цій одиниці й будується весь ринок, але ціни для різних замовників відрізняються принципово.

У комерційному сегменті ставки прозорі. За публічним прайсом бюро Pereklad.ua, літературний та економічний переклад коштують від 170 грн за 1000 знаків, юридичний теж від 170 грн, технічний від 200 грн, медичний від 230 грн. Отже, сторінка літературного тексту обійдеться замовникові щонайменше у 306 грн. Це ціна для клієнта, а не гонорар виконавця: частину суми забирають бюро, редактор і менеджмент проєкту.

У книжковому перекладі логіка інша. Постанова Кабміну №72 встановлює мінімальну ставку винагороди за переклад художньої прози у 2026 році на рівні 311,29 грн за умовну сторінку. У перерахунку на 1000 знаків це близько 173 грн.

Проте реальність помітно відстає від норми. За опитуванням ініціативи «Перекладачі в Дії» 2026 року, середня ставка за переклад художньої прози становила 254,5 грн за сторінку, медіанна 235,5 грн. Це приблизно на 18% та 24% нижче від мінімуму. Показово, що 93% опитаних отримували менше за встановлений поріг. Частина респондентів назвала гонорари від 20 до 90 грн за сторінку, тобто в рази нижчі за мінімум.

Скільки коштує перекласти цілу книгу

Вартість залежить від обсягу в знаках, а не від кількості сторінок у друкованому виданні. Один авторський аркуш дорівнює 40 000 знаків. Нижче наведено редакційні розрахунки для трьох типових обсягів за мінімальним бюро-тарифом і за мінімальною ставкою роялті:

Обсяг тексту Сторінок перекладу Авторських аркушів За 170 грн/1000 знаків За 240,36 грн/сторінка 200 000 знаків ≈111 5 34 000 грн ≈26 700 грн 400 000 знаків ≈222 10 68 000 грн ≈53 400 грн 600 000 знаків ≈333 15 102 000 грн ≈80 100 грн

Тим, хто питає, як перекласти книгу з англійської на українську, важливо знати послідовність дій, особливо коли йдеться про переклад текстів за гроші:

спершу з'ясувати, хто є правовласником, і придбати права на перекладї;

обрати перекладача за тестовим фрагментом, щоб оцінити стиль і tone of voice;

передати текст у Word, а не в PDF, так можна зекономити на підготовці;

закласти редактуру й коректуру, бо після перекладу текст перевіряють редактор і коректор.

Якщо замовник – не видавництво, а приватна особа чи компанія, варто окремо домовитися про авторські права на переклад.

Від чого залежить вартість перекладу

Щоб зрозуміти різницю в цінах, спершу варто розібратися, що таке літературний переклад. Це не буквальна передача слів, а відтворення змісту й стилю так, ніби книжку одразу написали цією мовою.

Тому до кожного проєкту підбирають окремого фахівця: для бізнес-літератури потрібне знання термінології, для художньої прози важливіше відчуття стилю. Далі працюють чотири чинники:

мовна пара,

складність тексту,

обсяг,

і терміновість.

Якщо текст перекладають іноземною мовою, особливо художній, «Профпереклад» радить залучати носія.

Адаптація гумору й прикладів потребує окремої домовленості, а контроль якості передбачає редактора, коректора та спеціалізоване програмне забезпечення. Кожна з цих ланок додає до рахунку, і саме вони пояснюють, чому переклад текстів за гроші рідко буває дешевим, якщо йдеться про якість.

Як формується бюджет на переклад книги у видавництві

Скільки видавництва платять перекладачам

Переклад становить 15–20% собівартості книжки. Так оцінює його частку CEO Vivat Юлія Орлова у колонці для Forbes Ukraine, називаючи цю ділянку однією з найпроблемніших у книговиданні. Причина – дефіцит фахівців, особливо для складного нонфікшну. Під час відкритого набору Vivat отримало близько 500 заявок, але, за прогнозом Орлової, відбір мали пройти лише 1–2% кандидатів.

Тривалість робіт також обмежує видавців. За оцінкою Орлової, середня книжка перекладається до шести місяців, а великі видання можуть потребувати понад рік. Водночас рівень оплати залишається невисоким.

Так, за результатами опитування ініціативи «Перекладачі в Дії» у 2026 році середня ставка за переклад художньої прози становила 254,5 грн за умовну сторінку, медіанна – 235,5 грн. Ці показники відображають відповіді учасників опитування, а не єдину ставку для всіх видавництв.

Про проблему низької оплати книжкових перекладів пише й Goethe-Institut. У матеріалі про ситуацію в галузі після початку повномасштабної війни авторка наводить випадки, коли видавець, не погод

Які додаткові витрати виникають під час підготовки перекладної книги

Проте переклад — це лише частина бюджету. Орлова наводить декілька складових собівартості тиражу в 3000 примірників.

Ліцензія: до повномасштабного вторгнення бестселер можна було придбати за $800–1000, зараз середня вартість – $2500, а для хітів – від $5000 до $20 000.

Роялті автору: у середньому 5–7% від ціни продажу.

Редактура, коректура, верстка й дизайн: 7–12%.

Друк: близько 40% собівартості.

Видавництву від кінцевої ціни залишається в середньому 13–15%.

Разом права й роялті становлять близько третини собівартості ще до того, як книжку переклали. Оскільки угоди укладають у доларах чи євро, зростання курсу підвищує вартість для видавців. Через це, як зазначає Орлова, ціни на книжки зростають.

Хто оплачує переклад книги: видавництво чи автор?

Хто платить за переклад, залежить від того, хто його замовляє, і від цього залежить, наскільки дорогим він обійдеться. Якщо книжка виходить у видавництві, витрати зазвичай бере на себе видавець. Він купує права на видання твору, оплачує роботу перекладача, редакторів і друкарні, а автор оригіналу або правовласник отримує роялті за ліцензійним договором. Тобто переклад для видавця є частиною великого інвестиційного проєкту, де кожна стаття витрат має окупитися накладом.

Інша логіка в приватних замовників і компаній. Вони платять безпосередньо або до бюро перекладів, або напряму перекладачу. Тут немає ні ліцензій, ні роялті, а вартість переклад текстів за гроші визначають обсяг, складність і терміновість, тож рахунок виставляють за конкретну роботу.

Частину видавничих витрат можна переадресувати грантам. За умовами програми House of Europe 2025 року грант на переклад міг покрити до 70% витрат на видавничий проєкт. Максимальна сума фінансування становила 5000 євро. Для видавця це реальна можливість зменшити ризик, особливо коли йдеться про непопулярну в комерційному сенсі літературу.

Окремий напрям підтримує Український інститут книги. Його програма Translate Ukraine фінансує переклад української літератури іншими мовами для видання за кордоном. У 2026 році максимальна сума відшкодування становила 8000 євро. Програма покриває права, переклад, редакційне опрацювання й підготовку видання, але не друк і маркетинг. Таким чином, держава допомагає вивести українські тексти на зовнішній ринок, а от друк і просування залишаються на видавцеві.

Як штучний інтелект впливає на вартість перекладу книг

Чи можуть ШІ-інструменти замінити літературних перекладачів

Штучний інтелект змінює ринок перекладів, але до книговидання ця зміна поки що не дійшла. Про повну заміну людини алгоритмом у літературному перекладі говорити зарано, адже книжковий текст потребує перекладача, який здатен передати авторський стиль, а після нього ще буде робота редактора й коректора. Для художніх проєктів іноземними мовами потрібен ще й носій мови. У ланцюзі, де цінується голос автора, машина поки що відіграє лише допоміжну роль.

Головний ризик для видавців не технологічний, а репутаційний. Читач уважно стежить за якістю перекладної літератури й помічає те, що пропускає редактор. Нещодавній випадок із книжкою Vivat «Енциклопедія фей» це показав. Там користувачі Threads знайшли в тексті фразу, схожу на відповідь чат-бота. Видавництво заперечило використання ШІ й пояснило, що коментар редактора опублікували помилково. Незалежно від того, що саме сталося, аудиторія готова публічно ловити видавця на підозрі в автоматизації, а ціна помилки вимірюється довірою до бренду.

Чи стає переклад книги дешевшим завдяки штучному інтелекту

Публічних досліджень про те, наскільки використання ШІ здешевлює книжковий переклад в Україні, поки немає. Оцінити потенційну економію можна за структурою собівартості, яку наводить CEO Vivat Юлія Орлова. За її словами, на переклад припадає 15–20% витрат на книжку, редактуру, коректуру, верстку та дизайн — ще 7–12%. Права й роялті становлять близько третини, а друк — приблизно 40%.

Отже, навіть якби ШІ повністю замінив оплачувану роботу перекладача, теоретична економія не перевищила б 15–20% собівартості. Проте це верхня межа, а не прогноз реального здешевлення. Видавництвам однаково доведеться витрачатися на редакторську перевірку, контроль якості та підготовку книжки до друку. Водночас витрати на ліцензії, роялті й поліграфію безпосередньо від автоматизації перекладу не залежать.

Скільки заробляють перекладачі книг в Україні

Від чого залежить дохід літературного перекладача

Дохід літературного перекладача складається з трьох величин: ставки за сторінку, обсягу проєкту й швидкості роботи. Але формула працює лише на папері. На практиці її коригують складність тексту, регулярність замовлень і готовність видавництва платити вчасно. Саме остання змінна часто виявляється найслабшою. Вже відомі випадки, коли видавець виплачував менше домовленого, а перекладач змушений був вимагати свої гроші кількома листами.

За такої нестабільності книжковий переклад рідко буває єдиним джерелом доходу. Фахівці поєднують його з усним і письмовим перекладом, субтитрами чи викладанням, а переклад текстів за гроші в комерційному сегменті стає фінансовою подушкою, яка дозволяє дозволити собі роботу над книжкою. Дехто не витримує й залишає професію остаточно.

Водночас ринок не порожній. Видавництво Vivat повідомляє, що графік багатьох перекладачів заповнений на рік-два наперед. Це означає, що попит на досвідчених фахівців є, а проблема не в браку роботи, а в її ціні та умовах. Парадокс у тому, що ті, кого найбільше шукають, змушені підстраховуватися іншими заробітками.

Чи вигідно працювати літературним перекладачем в Україні

Для приблизної оцінки візьмемо книжку обсягом 300 000 знаків із пробілами — це близько 167 умовних сторінок перекладу. За мінімальною ставкою роялті, наведеною в матеріалі Goethe-Institut за 2022 рік (240,36 грн за сторінку), гонорар за такий обсяг становив би приблизно 40 000 грн, або 6700 грн на місяць, якщо розподілити роботу на пів року.

За найнижчими показниками опитування перекладачів 2022 року (20–30 грн за сторінку) той самий обсяг приніс би лише 3300–5000 грн. Це історичні нижні значення, а не середні ринкові ставки.

За мінімальною ставкою 311,29 грн за сторінку винагорода за таку книжку склала б близько 51 900 грн. Розтягнута на шість місяців роботи, це 8650 грн на місяць, і спланувати на таку суму стабільне життя непросто навіть за ідеального сценарію. Реальність менш сприятлива. Там 93% респондентів опитування Translators in Action 2026 року отримували менше за мінімальну ставку, тож гонорар визначає не норма, а домовленість із видавництвом.

Через це багато перекладачів не обмежуються книжками й беруть проєкти в інших напрямах. Спеціалізовані тексти, зокрема технічні та медичні, коштують для замовника дорожче, ніж художня проза, хоча ця різниця не дорівнює доходу виконавця, бо частину суми забирає посередник.