Як потрапити на Spotify: що потрібно знати музиканту перед релізом

Майже 800 млн людей щомісяця слухають Spotify. Для музиканта потрапити на платформу — це великий шанс знайти свою аудиторію. Але є нюанс, де завантажити пісню безпосередньо на Spotify не вийде. Як тоді випустити власний трек, що для цього потрібно і скільки коштує реліз? Команда Dilo розібрала весь шлях — від підготовки музики до її появи на платформі. Спершу розберімося з поширеною плутаниною. Якщо ви шукаєте, як скачати пісню в Спотіфай для прослуховування офлайн, йдеться про функцію для слухачів із підпискою Premium. А «Локальні файли» дозволяють відтворювати власні аудіозаписи у своїй бібліотеці, але не публікувати їх для інших. Далі поговоримо саме про музичний реліз, а саме — як зробити так, щоб ваш трек з'явився у Spotify. Матеріал має ознайомчий характер, оскільки тарифи дистриб'юторів часто змінюються, тому перед оплатою їх варто перевірити на сайтах сервісів.

Як музиканту потрапити на Spotify: покрокова інструкція

Річ у тому, що музикант не може залити трек на платформу напряму. Між артистом і Spotify стоїть дистриб'ютор, цифровий посередник, який доставляє релізи в стримінгові сервіси й займається виплатою роялті. Тож відповідь на питання як завантажити музику в Спотіфай складається з п'яти кроків.

Підготуйте пісню до релізу

Це найважливіший етап, бо його помилки не виправить жоден дистриб'ютор. Трек має бути записаний, зведений і замастерений. Spotify вирівнює гучність, тож «просто голосніше» не працює, а ось чистий звук — навіть дуже. Що стосується технічних вимог, то їх тут декілька.

Аудіо. Spotify рекомендує передавати FLAC або WAV у найвищій якості оригінального майстер-файлу. Оптимально — стерео, 24 біти та частота дискретизації від 44,1 кГц. Якщо майстер існує лише у 16 бітах, можна використовувати й цей варіант. Не варто заздалегідь стискати запис у MP3, якщо є оригінальний файл без втрат.

Обкладинка. Квадратне зображення у форматі JPG, PNG або TIFF. Spotify приймає розміри від 640 × 640 до 10 000 × 10 000 пікселів, але 3000 × 3000 є зручним поширеним орієнтиром. Вимоги до логотипів, написів, посилань і сторонніх зображень варто окремо перевірити в правилах обраного дистриб'ютора, тому що вони можуть бути суворішими за базові технічні вимоги Спотіфай.

Імена. Щоб реліз не опинився на чужому профілі, пишіть ім'я артиста однаково в усіх метаданих і відповідно до реального виконавця.

Ще до відправки визначте співавторів і домовтеся про частки доходу від звукозапису. Деякі дистриб'ютори автоматично розподіляють такі виплати між учасниками релізу. Водночас цей механізм не замінює окремого врегулювання авторських і видавничих прав на музику та текст.

Оберіть музичного дистриб'ютора

Тут є чотири критерії відбору: ціна, модель оплати, швидкість доставки й додаткові функції. Хтось бере щорічну підписку з необмеженою кількістю релізів, хтось платить один раз за кожен сингл.

Для артиста, який випускає музику регулярно, підписка може бути більш вигідним варіантом. А для того, хто планує один-два релізи, дешевшою може виявитися одноразова оплата. Усе залежить від кількості релізів, комісій і додаткових послуг.

Завантажте трек і заповніть дані про реліз

Після реєстрації ви завантажуєте аудіо й обкладинку та заповнюєте метадані:

назву,

ім'я виконавця,

жанр,

мову,

позначку про відвертий зміст,

авторів і виконавців,

коди ISRC і UPC зазвичай генерує сам дистриб'ютор.

На цьому кроці рекомендують зробити дві речі. Перше: перевірити написання кожного імені, адже помилка в метаданих потім «живе» в профілі. Друге — якщо у вас уже є профіль на Spotify або є тезка серед виконавців, вкажіть URL свого профілю, щоб реліз потрапив на потрібну сторінку.

Також потрібно обрати платформи доставки, оскільки окрім Спотіфай, більшість сервісів одним кліком відправляє музику ще на десятки майданчиків, зокрема Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal і TikTok.

Визначте дату виходу пісні

Дата виходу має бути не «будь-яка завтра». Дистриб'ютору потрібен час на доставку, а Spotify вимагає запасу, якщо хочете, щоб пісню розглянули редактори. Тому орієнтири тут приблизно наступні.

7 днів до релізу: офіційний мінімум для пітчингу. Якщо подати невипущену пісню редакторам щонайменше за сім днів, її буде додано до Release Radar ваших підписників. Це не означає, що редактори обов'язково оберуть її для тематичного плейлиста;

3–4 тижні : але це скоріш практична порада, а не вимога Spotify. Такий запас дає дистриб'ютору час на доставку релізу, а вам на підготовку промо.

Окремо про гроші. Тут ніхто не може заплатити за включення до редакційних плейлистів Spotify, тож якщо хтось обіцяє гарантовано розмістити трек за плату — варто насторожитися.

Дочекайтеся появи релізу на Spotify

Після схвалення дистриб'ютором пісня з'являється на платформі в обрану дату. Щойно невипущений трек надійде на Spotify від дистриб'ютора, він з'явиться в розділі Music → Upcoming у Spotify for Artists (безкоштовному інструменті для виконавців).

Там можна подати пітч, тобто одну пісню за раз і тільки від основного виконавця. Треки, де артист зазначений лише як запрошений, для пітчингу не підходять.

Одразу після релізу варто підтвердити профіль у Spotify for Artists. Там потрібно додати фото, біографію й посилання, запросити в команду менеджера чи колег і стежити за статистикою слухачів. За відповідності критеріям доступний і Discovery Mode. Це інструмент просування музики в окремих рекомендаційних контекстах.

Для доступу через Spotify for Artists артисту потрібно мати щонайменше три придатні треки та 25 тис. щомісячних слухачів. За прослуховування в контекстах Discovery Mode Spotify утримує 30% роялті за звукозапис. До решти прослуховувань ця комісія не застосовується.

Гроші ж, своєю чергою, надходять через дистриб'ютора, а не від Спотіфай напряму. Але потрібно мати на увазі, що з квітня 2024 року трек має набрати щонайменше 1000 прослуховувань за попередні 12 місяців. Плюс ще відповідати додатковій вимозі щодо кількості унікальних слухачів, щоб потрапити до розрахунку роялті за звукозапис. А от мінімальну кількість слухачів Spotify не розкриває.

Які дистриб'ютори допомагають завантажити музику на Spotify

Ринок поділяється на кілька моделей. Розглянемо найвідоміші сервіси.

DistroKid

Річна підписка, необмежена кількість релізів, 100% роялті артисту, сторінка пресейву HyperFollow і розподіл виплат між співавторами. Після перевірки й відправлення релізу Spotify зазвичай потрібно ще 2–5 днів, щоб опублікувати його, але це орієнтир, а не гарантований строк.

Мінуси тут також є. Наприклад, якщо не продовжити підписку, релізи можуть зняти зі стримінгових сервісів (виняток становлять релізи з додатковою послугою Leave a Legacy).

TuneCore

Тут є підписки різного рівня. Сервіс також пропонує окремі послуги видавничого адміністрування (publishing administration), які не слід плутати зі звичайною дистрибуцією звукозаписів.

CD Baby

Оплата один раз за реліз і відсутність щорічної абонплати за підтримку релізу. Натомість сервіс утримує 9% роялті.

Ditto Music

Одна з найдешевших річних підписок, понад 150 платформ. Сервіс не утримує комісію зі стримінгових роялті, тож виконавець отримує 100% доходу.

До базового тарифу також входять аналітика прослуховувань, автоматичний розподіл виплат між співавторами та інструменти для просування релізів

Amuse

Тут є річна підписка. Безкоштовного тарифу на дистрибуцію вже, щоправда, немає, а після припинення підписки музика може лишатися на платформах, але сервіс утримує 25% роялті.

RouteNote

А тут якраз є і безкоштовний тариф, за яким артист отримує 85% доходу. Є й платний Premium, за яким артист залишає собі 100% доходу від стримінгу й завантажень.

Premium, до речі, оплачується окремо. Наприклад, для синглу початкова вартість становить $10, а з наступного року стягується $9,99 щорічно за реліз.

Скільки коштує завантажити пісню на Spotify

Сам Spotify за розміщення нічого не бере, адже плата йде дистриб'ютору. Орієнтовні тарифи станом на листопад 2026 виглядають наступним чином:

Сервіс Модель Орієнтовна ціна DistroKid Річна підписка від $24,99 на рік (є плани за $44,99 і $89,99) TuneCore Річна підписка від $24,99 на рік CD Baby Разова оплата $9,99 за сингл, $14,99 за альбом + 9% комісії Ditto Music Річна підписка від $19 на рік Amuse Річна підписка від $23,99 на рік RouteNote Безкоштовний тариф $0, комісія 15%

Ціни можуть відрізнятися залежно від країни, податків і додаткових послуг. Різниця між моделями в тому, що якщо ви випускаєте кілька треків на рік, підписка може виявитися вигіднішою. Якщо один сингл раз на кілька років, дешевшою може бути оплата за реліз. А те, що здається безкоштовним на початку, зазвичай оплачується комісією з майбутніх прибутків.

Тож, додати свою пісню на Спотіфай — ще не означає просто завантажити її на платформу. Успіх релізу залежить від підготовки треку, вибору дистриб'ютора та завчасного планування. І якщо почати за 3–4 тижні до виходу, то цілком вистачить часу перевірити метадані, доставити музику на платформи й підготувати пітч для редакторів Spotify.