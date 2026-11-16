Як завантажити музику на Spotify та Apple Music: реліз і дистрибуція

Записати пісню — лише половина справи. Щоб її почули не тільки друзі, а й мільйони користувачів стрімингів, як-то Spotify, Apple Music і YouTube Music, трек потрібно правильно підготувати та доставити на стримінгові платформи. Саме для цього існує цифрова дистрибуція музики. Команда Dilo розібрала, як пройти шлях від готового мастер-файлу до публічного релізу й перших виплат роялті. Матеріал має ознайомчий характер. Умови співпраці й тарифи дистриб'юторів можуть змінюватися, тому перед оплатою варто перевірити актуальну інформацію на офіційних сайтах сервісів.

Як випустити пісню на стримінгах

Річ у тому, що музикант не може завантажити трек у Spotify чи Apple Music напряму. Між артистом і платформою стоїть дистриб'ютор. Він доставляє реліз на сервіси, передає метадані та отримує звіти про прослуховування, а потім нараховує й виплачує роялті. Тож як випустити трек на музичних платформах? Шлях складається з кількох кроків.

Підготуйте трек

Перш ніж відправляти пісню на стримінги, подбайте про її звучання. Запис має пройти зведення та мастеринг, а фінальний файл — відповідати вимогам дистриб'ютора.

Найчастіше використовують формат WAV. Перед завантаженням прослухайте композицію повністю, щоб переконатися, що в ній немає сторонніх шумів, випадкових обривів чи зайвої тиші.

Створіть обкладинку

Візуальне оформлення допомагає слухачам упізнавати реліз, тому не варто ставитися до нього як до формальності. Зазвичай потрібне квадратне зображення розміром близько 3000 × 3000 пікселів.

Не додавайте рекламних написів, посилань, контактів і логотипів стримінгів. Також переконайтеся, що маєте право використовувати всі фотографії, ілюстрації та шрифти.

Заповніть метадані

Це інформація про пісню, за якою платформи визначають її назву, виконавців, авторів і правовласників. Вкажіть назву релізу, ім'я артиста, авторів музики й тексту, жанр, мову та позначку Explicit, якщо композиція містить відвертий зміст.

Оберіть дистриб'ютора й завантажте музику

Саме через нього пісня потрапить на Spotify, Apple Music та інші стримінгові платформи. Після реєстрації завантажте аудіофайл, обкладинку, заповніть дані про реліз і виберіть майданчики для публікації. Більшість дистриб'юторів дозволяє поширювати музику одразу на десятки сервісів.

Визначте дату виходу

Не варто подавати трек за день-два до прем'єри. Краще закласти три-чотири тижні між завантаженням матеріалів і релізом. Це по суті, практичний запас часу на перевірку, виправлення помилок і підготовку просування. Для першої пісні він особливо важливий, адже потрібно також налаштувати профіль артиста.

Налаштуйте профілі й підготуйте просування

Spotify for Artists та Apple Music for Artists дозволяють керувати сторінкою виконавця й переглядати статистику прослуховувань. У Spotify також можна подати майбутній трек редакторам плейлистів — щонайменше за сім днів до релізу.

Перевірте реліз після виходу

У день прем'єри переконайтеся, що пісня з'явилася на всіх вибраних платформах. Перевірте назву, обкладинку, імена виконавців і авторів, а також прив'язку до потрібного профілю. Якщо композиція потрапила на чужу сторінку або утворився дублікат, зверніться до дистриб'ютора для виправлення.

На яких стримінгових платформах можна випустити пісню

Як опублікувати музику на Spotify

Щоб пісня з'явилася на Spotify, її потрібно передати через музичного дистриб'ютора. Саме так працює цифрова дистрибуція музики для більшості незалежних артистів. Платформа рекомендує аудіофайли FLAC або WAV у найвищій якості майстра (стерео, 24 біти, від 44,1 кГц, допускається й 16 біт). Обкладинка має бути у форматі JPG, PNG або TIFF, розміром від 640 × 640 до 10 000 × 10 000 пікселів.

Після передачі реліз з'явиться в розділі Music → Upcoming у Spotify for Artists. Там основний виконавець може запропонувати одну пісню редакторам плейлистів, щонайменше за сім днів до релізу. Це також дає змогу потрапити до Release Radar підписників. Однак редакційне розміщення не гарантоване, а купити місце в таких добірках неможливо.

Як випустити пісню на Apple Music

Як і Spotify, Apple Music приймає музику від більшості незалежних артистів через схвалених дистриб'юторів. Після публікації реліз стає доступним також в iTunes Store та Shazam. Для цього знадобляться аудіофайл без втрат якості, обкладинка розміром від 3000 × 3000 пікселів і повні метадані.

Профіль виконавця можна підтвердити в Apple Music for Artists, де доступна статистика прослуховувань. Якщо музикант хоче потрапити до редакційних плейлистів, реліз варто подати за 2–4 тижні до виходу. А от остаточне рішення залишається за кураторами.

Як завантажити музику на YouTube Music

На YouTube Music є два способи додати музику, але їх важливо не плутати. Особисте завантаження у власну бібліотеку бачить лише користувач, причому воно роялті не приносить, та й офіційним релізом не виступає.

Для офіційної публікації потрібен знов-таки, дистриб'ютор. Платформа підтримує WAV і FLAC, а трек має бути повністю замастерений. Обкладинка повинна бути квадратною, у високій роздільній здатності, без логотипів і посилань.

Також варто перевірити підтримку Content ID. Ця система розпізнає вашу музику у відео інших користувачів і дає змогу монетизувати її або блокувати такі відео.

Що таке музичний дистриб'ютор і як його вибрати

Це компанія, яка перетворює готову пісню на повноцінний реліз у стримінгах. Від того, кого ви оберете, залежить, наскільки гладко пройде цифрова дистрибуція музики: від першої доставки до виплат і вирішення проблем.

Як працює цифрова дистрибуція музики

Цифрова дистрибуція музики — це по суті, передавання аудіозапису, обкладинки та інформації про реліз на стримінгові платформи. Дистриб'ютор перевіряє матеріали, доставляє їх у потрібному технічному форматі й після виходу отримує звіти. Він обробляє фінансові дані, утримує передбачені договором комісії та виплачує дохід правовласнику. Але є момент, коли терміни перетинаються, і може виникнути плутанина, тож розглянемо основні терміни.

Агрегатор зазвичай працює як автоматизований сервіс. Артист сам завантажує файли, заповнює дані та відповідає за помилки.

Дистриб'ютор може надавати більше супроводу, себто ручну перевірку релізів, допомогу з профілями, звітами чи перенесенням каталогу.

Лейбл працює ширше. Він може фінансувати запис, просувати артиста, займатися контентом і менеджментом. Натомість часто отримує частину доходу, певні права або ексклюзивність на визначений строк.

Тож два сервіси, які формально доставляють музику на Spotify й Apple Music, можуть пропонувати зовсім різний рівень роботи.

Які сервіси допомагають незалежним артистам випускати музику

Коли артист думає, як завантажити музику на стримінги, він фактично обирає між кількома моделями співпраці. І тут є кілька найвідоміших сервісів.

DistroKid : річна підписка, необмежена кількість релізів і 100% роялті виконавцю. Є сторінка пресейву HyperFollow і розподіл виплат між співавторами. Після відправки Spotify зазвичай публікує реліз за 2–5 днів, хоча це лише орієнтир. Є одне “але”: без продовження підписки релізи можуть зняти зі стримінгів, хіба що ви підключили Leave a Legacy.

TuneCore : тут діють підписки різних рівнів. Ще є видавниче адміністрування (publishing administration), проте це інша послуга, її не варто плутати зі звичайною дистрибуцією.

CD Baby : тут платять один раз за реліз і без щорічної абонплати. Натомість сервіс забирає 9% роялті.

Ditto Music : одна з найдешевших підписок, понад 150 платформ і 100% доходу автору. У базовий тариф входять аналітика, автоматичний розподіл виплат між співавторами та інструменти просування.

Amuse : тут діє платна річна підписка, тому безкоштовного тарифу вже немає. Зате якщо підписку припинити, музика може залишитися на платформах, хоча сервіс почне утримувати 25% роялті.

RouteNote : є безкоштовний тариф, за яким отримуєте 85% доходу, і платний Premium зі 100% доходу від стримінгу й завантажень.

Обираючи партнера, не поспішайте орієнтуватися на кількість платформ чи гучну цифру на головній сторінці. Майже всі дистриб'ютори доставляють музику на одні й ті самі основні сервіси. Справжня різниця ховається в договорі, звітах і підтримці. Тож перед початком співпраці з'ясуйте декілька головних деталей:

Чи є договір ексклюзивним і на який строк його укладають. Як вийти з угоди і що тоді станеться з вашим каталогом. Яку комісію бере партнер і від якої суми її рахують. Чи є мінімальна сума, з якої можна вивести гроші. Чи видно у звітах період, трек, платформу та історію виплат. Хто вам допоможе, якщо реліз потрапить на чужий профіль.

Як бачимо, швидко завантажити пісню на стримінг можуть майже всі. А от куди важливіше, що відбудеться, коли щось піде не так.

Скільки коштує випустити пісню на стримінгах

Сам Spotify за розміщення нічого не бере. Платити доводиться дистриб'ютору. Загалом, в цифровій дистрибуції музики є три основні моделі: річна підписка, разова оплата за реліз і відсоток із роялті. Іноді їх поєднують із платою за додаткові послуги.

Чи можна випустити пісню на стримінгах безкоштовно

Так, але з застереженням. Безкоштовний тариф є, наприклад, у RouteNote, але за це сервіс утримує 15% роялті. Загалом те, що на старті здається безкоштовним, зазвичай оплачується комісією з майбутніх прибутків. Початківцю таке підійде, а ось для каталогу зі стабільним доходом від стримінгу цей відсоток з часом стає помітним.

Окремо придивіться до формулювання «100% роялті». Воно не завжди означає, що ви отримаєте весь дохід, який платформи нарахували за стримінг. Дистриб'ютор може не брати власну комісію, але працювати через міжнародного партнера, який свою частку вже забрав. Крім того, з виплат можуть вирахувати податки, банківські витрати чи плату за виведення коштів.

Скільки коштують послуги музичних дистриб'юторів

Різні дистриб'ютори беруть гроші по-різному: хтось щороку, хтось за кожен реліз, а хтось відсотком із доходу від стримінгу. Орієнтовні ціни станом на листопад 2026 року виглядают так:

Ditto Music: річна підписка, від $19 на рік.

Amuse: річна підписка, від $23,99 на рік.

DistroKid: річна підписка, від $24,99 на рік (є плани за $44,99 і $89,99).

TuneCore: річна підписка, від $24,99 на рік.

CD Baby: одноразова оплата за реліз, $9,99 за сингл і $14,99 за альбом, плюс 9% комісії.

RouteNote: безкоштовний тариф із комісією 15%. Платний Premium оплачується окремо: для синглу це $10 на старті та $9,99 щороку за реліз.

Ціни можуть відрізнятися залежно від країни, податків і додаткових послуг. Якщо музикант випускає кілька треків на рік, вигідніше може бути підписка. А якщо у виконавця умовно один сингл раз на кілька років, дешевшою може виявитися оплата за реліз.

Які права потрібні для публікації пісні

Цифрова дистрибуція не замінює юридичного оформлення, тож перед релізом варто переконатися, що всі права на пісню справді належать виконавцю. Далі — особливо треба перевірити наступні моменти.

Мастер-запис: публікувати можна лише ті треки, на звукозапис яких ви маєте права.

Семпли: чужі фрагменти потребують схвалення правовласника.

Кавери: потрібні відповідні дозволи або ліцензія.

Обкладинка: лише зображення, шрифти й графіка, на які у вас є права.

Співавтори: домовтеся про частки доходу від звукозапису заздалегідь. Дистриб'ютор може автоматично ділити виплати, але авторські та видавничі права на музику й текст це не вирішує.

Коди ISRC і UPC: перший ідентифікує запис, другий реліз. Зазвичай їх генерує дистриб'ютор.

Що стосується договору, то дистрибуція не має означати, що музикант передає право власності на свою музику. Якщо партнер отримує додаткові права чи ексклюзивність, це має бути прямо прописано в угоді.

Тож випустити пісню означає не лише завантажити файл. Успіх на стримінгу залежить від підготовленого треку, вдалого дистриб'ютора, чистих метаданих і правильно оформлених прав.