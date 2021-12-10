Группа Kazka запускает собственную криптовалюту

Группа Kazka стала одним из первых музыкальных проектов в мире, представивших собственную цифровую валюту с использованием технологии блокчейн, которая будет использоваться при расчетах в метавселенной Kazka Svit.

Выход Kazka Coin анонсировал на Ukrainian Private Equity & Venture Capital Summit продюсер коллектива, основатель и руководитель компании Mamamusic Юрий Никитин.

За такую валюту фанаты группы, которые откроют свой виртуальный кошелек, смогут вскоре покупать пластинки, мерч, книги и другие эксклюзивные продукты Kazka.

"Мы хотим предложить новую стратегию коммуникации с фанами. Теперь, взаимодействуя с любым из продуктов Kazka Svit, наши поклонники будут зарабатывать на этом: каждый сможет получать монеты на свой персональный счет и покупать именно то, что захочет", — отметил Никитин.

Первые Kazka Coins появятся в доступе 1 марта 2022 года - в день 5-летия группы. Но тем, кто сейчас зарегистрируется на сайте Kazka Svit, начислят в подарок 100 монет.

Напомним также, что в апреле Kazka выставила на продажу песню "М'ята" в формате NFT-токена. Тогда сообщалось, что за несколько дней цена лота выросла до 90 тысяч долларов.

Вскоре к тренду подключилась украинская рэперша Alyona Alyona, продавшая на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту в эквиваленте около 8 тысяч долларов.