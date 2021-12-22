Mastercard покупает у McDonald’s помогающий с выбором заказа стартап

Американская корпорация McDonald’s продает компании Mastercard стартап Dynamic Yield — это технология персонализации и логики принятия решений. В частности, искусственный интеллект вместо клиента может выбрать блюда из меню в зависимости от времени суток, погоды или загруженности ресторана.

Об этом сообщает Businesswire, уточняя, что McDonald’s купил Dynamic Yield в 2019 году, не раскрывая сумму сделки.

Технологию применяли в киосках McDonald’s для обслуживания клиентов и заказов на нескольких рынках по всему миру. В компании считают, сделка с Mastercard позволит Dynamic Yield распространить свою технологию на другие компании.

"Благодаря опыту Dynamic Yield, нашим масштабам и отношениям мы сможем вывести связи между конечным потребителем и нашими клиентами на новый уровень" — прокомментировал сделку президент отдела данных и услуг Mastercard Радж Сешадри.

McDonald’s продолжит работу с Mastercard и Dynamic Yield, чтобы продолжать масштабировать технологию в своей сети. Предварительно известно, что сделку закроют в течение первых шести месяцев 2022 года.

После сообщений о предстоящей сделке акции McDonald’s подорожали менее чем на 1% 21 декабря, а вот акции Mastercard выросли почти на 2%.

Украинцы также могут приобрести акции McDonald’s. В октябре Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины. Решение комиссии дает старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке акций ряда всемирно известных компаний, в том числе и McDonald’s.

Но самостоятельно приобрести акции Apple, Google или другой иностранной компании не получится, для этого нужно обратиться к лицензированным брокерам или инвестиционным компаниям.