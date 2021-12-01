Twitter решил удалять изображения людей, опубликованные без их согласия

Соцсеть Twitter 30 ноября обновила свои правила, согласно которым теперь будет удалять фотографии и видеоролики, публикуемые без согласия изображенных на них лиц, в случае поступления соответствующих жалоб. Об этом говорится в официальном блоге компании.

"Хотя наши действующие правила охватывают явные случаи оскорбительного поведения, это обновление позволит нам принимать меры в отношении медиафайлов, которые передаются без явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица", — сказано в сообщении.

Twitter отмечает, что такие меры направлены на приведение политики безопасности соцсети в соответствие со стандартами прав человека и будут отныне применяться ею по всему миру.

"Растут опасения по поводу неправомерного использования медиафайлов и информации, недоступной где-либо в интернете, в качестве инструмента для преследования, запугивания и раскрытия личности людей. Распространение личных медиафайлов, таких как изображения или видео, может потенциально нарушить конфиденциальность человека и может привести к эмоциональному или физическому ущербу", — указывают в компании.

Отмечается, что в случае публикации таких файлов должна будет поступить жалоба от непосредственно изображенного на них лица или его уполномоченного представителя об отсутствии согласия на публикацию, и тогда соцсеть примет меры.

В то же время эта политика не будет применяться к изображениям, на которых фигурируют те или иные общественные деятели, или же если сопроводительный текст к твиту "используется в общественных интересах или повышает ценность общественного обсуждения".

Однако если Twitter решил, что публикация ставит целью преследование или запугивание, он сможет удалить контент в соответствии с политикой компании, направленной на борьбу с оскорбительным поведением в сети.

К личным откровенным фото и видео известных людей будет по-прежнему применяться политика, действующая в отношении публикаций обнаженной натуры без согласия изображенных лиц.

"Мы всегда будем пытаться оценить контекст, в котором распространяется контент, и в таких случаях можем оставить изображение или видео. Например, мы должны принять во внимание, является ли изображение общедоступным и/или освещается ли оно в основных/традиционных СМИ (газеты, телеканалы, новостные сайты), или если конкретное изображение и сопровождающий его текст поощряют публичный дискурс или используются в общественных интересах", — отмечают в Twitter.

До этого соцсеть также запрещала публиковать домашние адреса или информацию о местонахождении людей, личные документы, непубличные телефонные номера или адреса электронной почты, данные банковских счетов и карт, а также прочую личную информацию, включая биометрические данные или медицинские записи. Все эти ограничения в правилах соцсети сохраняются.

Более того, запрещены также угрозы публичного разглашения чьей-либо личной информации; обмен информацией, которая позволит взломать или получить доступ к чьим-либо личным данным; предложение оплаты в обмен на публикацию личной информации или же отказ от такой публикации (то есть шантаж).

Напомним, что 30 ноября в Twitter также поменялось руководство: вместо основателя соцсети Джека Дорси, руководившего ею последние шесть лет, этот пост занял Параг Агравал.