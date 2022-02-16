Украинцы создали стартап Remo — индивидуальные офисы для удаленной работы: первые локации откроют в Киеве (ФОТО)

Украинцы Ярослав Прыгара (CEO) и Дэн Пасько создали специальный проект для людей, которые работают удаленно, — Remo. Идея стартапа в том, чтобы создать сеть индивидуальных офисов для бескомпромиссной дистанционной работы по всему миру.

Прыгара на своей странице в Facebook сообщил, что первую локацию Remo обустроят в Киеве уже в феврале. В настоящее время компания занимается погрузкой первых модулей индивидуальных офисов в грузовики.

В стартап уже инвестировал совладелец компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк, а также основатель маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федоров. В целом проект привлек более 1,5 миллиона долларов инвестиций в рамках pre-seed раунда.

"Представьте, что вы берете угловой кабинет топ-менеджера из небоскреба и переносите его прямо на берег океана! Технически Remo это стеклянный зеркальный куб площадью до 20 метров, состоящий из двух зон: концентрации (эргономичный стол, стул, книжные полки) + релаксации (минибар, кофемашина, кресло-мешок)", — рассказал Федоров, объясняя, как будет работать идея Remo.

Деятельность компании будет тесно связана с отелями. Как выяснилось, пользователи (клиенты) смогут бронировать отель через приложение Remo.club и получать два ключа: от номера и от кабинета.

"Ваши коллеги будут видеть, что вы общаетесь с ними онлайн из стильного офиса. А вы будете видеть океан. Или горы. Или национальный парк. Или панораму города с крыши. Предполагается, что тариф с Remo не будет отличаться от стандартных цен отеля", — отметил Федоров.

Кроме того, Remo решает проблему, с которой сталкиваются все при работе удаленно, — отсутствие хорошего интернета. В индивидуальном офисе предусмотрели Wi-Fi, что гарантирует стабильный интернет-сигнал.

Remo начинает с Киева, а во втором квартале 2022 года проект запустят в Тулуме (Мексика). Приоритетные рынки для Remo Мексика и США.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий стартап с украинской командой инженеров в Киеве HeyCharge разрабатывает расширенный доступ к зарядкам для электромобилей.

Раунд начального финансирования возглавляют компании BMW и Ventures, подразделение венчурного капитала BMW Group. Проект привлек 4,7 миллиона долларов венчурных инвестиций.