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Украинская команда NAVI стала чемпионом BLAST Premier: World Final 2021 по Counter-Strike
Украинская киберспортивная команда NAVI по CS:GO завершила год, получив еще одну победу. В финале турнира BLAST Premier: World Final 2021 украинцы обыграли команду Gambit Esports со счетом 2:1 и заработали призовые в размере $500 тысяч.
В составе Gambit играли: nafany, sh1ro, interz, Ax1le, Hobbit. В составе NAVI: S1mple, B1t, Boombl4, Electronic, Perfecto.
Турнир BLAST Premier: World Final 2021 проходил с 14 по 19 декабря в Копенгагене (Дания). В первом матче чемпионата NAVI проиграли команде Team Liquid со счетом 1:2. Тогда украинская команда переместились в нижнюю сетку.
Но дальше украинская киберспортивная команда начала получать победу за победой. Сначала NAVI обыграла Heroic со счетом 2:0. Затем украинцы выиграли у G2 Esports. В последний день BLAST Premier: World Final 2021 команда NAVI сначала одержала победу над Team Vitality, а в конце стала чемпионом соревнования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Александр "s1mple" Костылев из украинской киберспортивной команды NAVI стал лучшим киберспортивным игроком года по версии премии The Game Awards, которую считают аналогом "Оскара" в игровой индустрии.
Кроме того, NAVI победила на престижном турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда победитель получит один миллион долларов.
В целом за 2021 год NAVI выиграла восемь больших титулов, заработав 4 миллиона долларов.