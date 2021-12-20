Украинская команда NAVI стала чемпионом BLAST Premier: World Final 2021 по Counter-Strike

Украинская киберспортивная команда NAVI по CS:GO завершила год, получив еще одну победу. В финале турнира BLAST Premier: World Final 2021 украинцы обыграли команду Gambit Esports со счетом 2:1 и заработали призовые в размере $500 тысяч.

В составе Gambit играли: nafany, sh1ro, interz, Ax1le, Hobbit. В составе NAVI: S1mple, B1t, Boombl4, Electronic, Perfecto.

Турнир BLAST Premier: World Final 2021 проходил с 14 по 19 декабря в Копенгагене (Дания). В первом матче чемпионата NAVI проиграли команде Team Liquid со счетом 1:2. Тогда украинская команда переместились в нижнюю сетку.

Но дальше украинская киберспортивная команда начала получать победу за победой. Сначала NAVI обыграла Heroic со счетом 2:0. Затем украинцы выиграли у G2 Esports. В последний день BLAST Premier: World Final 2021 команда NAVI сначала одержала победу над Team Vitality, а в конце стала чемпионом соревнования.

Кроме того, Александр "s1mple" Костылев из украинской киберспортивной команды NAVI стал лучшим киберспортивным игроком года по версии премии The Game Awards, которую считают аналогом "Оскара" в игровой индустрии.

Кроме того, NAVI победила на престижном турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда победитель получит один миллион долларов.

В целом за 2021 год NAVI выиграла восемь больших титулов, заработав 4 миллиона долларов.