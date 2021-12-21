Украинская студия RinGames присоединяется к Nordcurrent — крупнейшему литовскому разработчику и издателю игр

Украинская студия RinGames, занимающаяся созданием мобильных игр, присоединяется к международной компании Nordcurrent. 28 разработчиков, работающих под крышей игровой студии в Днепре, станут ценным дополнением к команде Nordcurrent в уже втором украинском офисе компании — Nordcurrent Dnipro.

Об этом сообщает пресс-служба Nordcurrent.

Отмечается, что компании тесно сотрудничают более 8 лет. RinGames принимала участие в создании графики для таких мировых хитов Nordcurrent, как Cooking Fever, Sniper Arena, Murder in the Alps и других.

Сейчас RinGames и Nordcurrent работают над новой тайм-менеджмент игрой Happy Clinic, которая находится на последних стадиях разработки: уже сейчас игру можно попробовать в нескольких странах, а мировой релиз назначен на январь 2022 года.

RinGames, компания с более чем 10-летним опытом, состоит в основном из художников и графических дизайнеров.

"Мы очень рады, что наши надежные долгосрочные партнеры в Днепре стали полноправными членами семьи Nordcurrent, — говорит Виктория Трофимова, генеральный директор Nordcurrent. — У нас схожие ценности, поэтому мы отлично сочетаемся с точки зрения культуры, энергии и отношения к работе. Это очень важно для непрерывного роста успешного издателя игр".

RinGames стала второй украинской игровой студией, заключившей контракт с Nordcurrent. В 2018 году Nordcurrent приобрела другую украинскую компанию разработчиков игр — Blam! Games Studio в Одессе со штатом более 60 человек.

"После присоединения к Nordcurrent мы сможем расширить наши компетенции и использовать их для создания игр мирового класса, — говорит Татьяна Марголина, управляющий директор RinGames, теперь Nordcurrent Dnipro. — Присоединение к Nordcurrent Group открывает возможности для гораздо более быстрого роста. У нас общее видение разработки игр, поэтому я уверена, что интеграция будет плавной и взаимовыгодной".

В настоящее время Nordcurrent Dnipro активно расширяет и укрепляет свою команду новыми талантами. В следующем году планируется увеличение студии в Днепре до 100 сотрудников: сейчас руководство компании занято поиском и наймом новых сотрудников, по-настоящему увлеченных играми и их созданием.

СПРАВКА:

Nordcurrent — крупнейшая компания в странах Балтии, занимающаяся издательством и разработкой мобильных игр. Компания известна благодаря таким играм, как Cooking Fever, Murder in the Alps, Airplane Chefs и Sniper Arena. С 2002 года специалисты Nordcurrent разработали и издали более 50 игр для различных платформ — iOS, Android, Sony PlayStation, Steam и другие. В основном это бесплатные и казуальные игры, в которые играют более полумиллиарда игроков по всему миру.

Напомним, украинские геймеры назвали компьютерные игры, где, по их мнению, они могут чему-то научиться. В список вошли World of Tanks, GTA V и Minecraft.