10 років за ґратами проведе рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини

Доказова база, зібрана Службою безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного пособника російських окупантів, який співпрацював з ворогом у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини.

На період окупації населеного пункту він погодився стати "помічником" російського коменданта і допомагав рашистам мародерити будівлі місцевих жителів.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Чугуївського району.

"За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для "розквартирування" загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів. Також орієнтував окупантів на місцевості і "наводив" їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно. У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою "на місці" або ув’язненням до місцевої російської катівні", - зауважують в СБУ.

Крім того, окупанти дозволили зловмиснику забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив йому 10 років тюрми.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, а саме, мешканця Вовчанська Харківської області Дмитра Чигринова, відомого у кримінальних колах за прізвиськом Чиж, який очолив місто під час російської окупації та працював на ФСБ і російську приватну військову компанію "Вагнер".