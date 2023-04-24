12 років позбавлення волі – оголошено вирок за розкрадання “Укрхімтрансаміак”

Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок у справі щодо незаконного заволодіння 43,5 млн грн коштів УДП “Укрхімтрансаміак”. Про це пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написала в Telegram.

ВАКС засудив директора приватного акціонерного товариства з позбавленням волі на 12 років і забороною обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, строком на 3 роки з конфіскацією всього майна.

Обвинувачений має перебувати під вартою до набрання вироком законної сили. Таким чином суд змінив запобіжний захід - раніше це була застава. Кошти, внесені під заставу - 1,58 млн грн, конфіскуються в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Згідно з судових засідань ВАКС, прокурори звинувачують в корупційній схемі колишніх заступника директора ДП "Укрхімтрансаміак" Дмитра Глазунова і Ігоря Ігнатова, їх підозрювали в відмиванні десятків мільйонів гривень з держбюджету.

Кримінальне провадження стосується періоду 2013-2014 років.

Нагадаємо, також в серпні 2022 року колишньому директору держпідприємства "Укрхімтрансаміак" повідомили про підозру у службовій недбалості.

"За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід", – йдеться у повідомленні.

Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду, діючого на той час, тарифу за надання послуг.

"Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату – винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення $1,5 млн збитків з ДП "Укрхімтрансаміак" на користь російського підприємства, яке було реально виконано", – кажуть в ОГП.

Зазначимо, "Укрхімтрансаміак" потрапив до списку великих підприємств, які зазнали руйнувань через війну.