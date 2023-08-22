12 років тюрми загрожує підприємцю, який поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ викрила на Закарпатті схему масштабного розкрадання державних грошей під час придбання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що за бюджетні кошти організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів.

"Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах. Тим самим фігуранти зірвали виконання відповідного оборонного замовлення на майже 6 млн грн. Всю партію неякісної продукції вилучено і направлено компанії-виробнику для усунення недоліків", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої комерційної структури.

"Встановлено, що підприємець підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів. При цьому їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що на підставі зібраних доказів директору підприємству-постачальнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми", - повідомили в СБУ.

У відомстві наголосили, що насамперед перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, який замовив військову продукцію.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше, військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Мова йде про виконання оборонного контракту на загальну суму майже 270 млн грн. Підприємцям, які поставили для ЗСУ браковані артилерійські міни, загрожує до 8 років тюрми.