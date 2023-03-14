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12 років за ґратами проведе кілер, який готував замах на Резнікова і Буданова (ФОТО)
До 12 років тюрми з конфіскацією майна засуджено ворожого агента, який служив в "ЛНР" та планував вбивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ. Зловмисник готувався до ліквідації міністра оборони України Олексія Резнікова та керівника воєнної розвідки Кирила Буданова.
Про це повідомили пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури.
За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у 2014 році підтримав збройну агресію РФ проти України. У складі терористичної організації "ЛНР" бойовик воював на сході України на боці окупантів.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Від своїх "кураторів" обвинувачений отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Це мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств України - міністра оборони Резнікова та очільника ГУР Буданова.
За ліквідацію кожного з них російські "куратори" обіцяли зловмиснику від 100 до 150 тисяч доларів.
Контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали кілера на території Волинської області у серпні 2022 року.
Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину. Печерський районний суд Києва визнав фігуранта винним за такими статтями КК України:
- державна зрада (ст. 111);
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готування до вчинення вбивства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);
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участь у непередбачених законом збройних формуваннях (ст. 260);
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участь у терористичній організації (ст. 258-3).
Нагадаємо, напередодні до 15 років ув'язнення засудили російського агента, який в умовах війни проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Зокрема, він збирав інформацію про воїнів ЗСУ, які лікувалися у госпіталях Київщини, а також шукав потенційних "жертв" для подальшого вербування ФСБ.