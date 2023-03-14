12 років за ґратами проведе кілер, який готував замах на Резнікова і Буданова (ФОТО)

До 12 років тюрми з конфіскацією майна засуджено ворожого агента, який служив в "ЛНР" та планував вбивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ. Зловмисник готувався до ліквідації міністра оборони України Олексія Резнікова та керівника воєнної розвідки Кирила Буданова.

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Про це повідомили пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури.

За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у 2014 році підтримав збройну агресію РФ проти України. У складі терористичної організації "ЛНР" бойовик воював на сході України на боці окупантів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Від своїх "кураторів" обвинувачений отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів.

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. Фото: СБУ

Це мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств України - міністра оборони Резнікова та очільника ГУР Буданова.

За ліквідацію кожного з них російські "куратори" обіцяли зловмиснику від 100 до 150 тисяч доларів.

Контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали кілера на території Волинської області у серпні 2022 року.

Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину. Печерський районний суд Києва визнав фігуранта винним за такими статтями КК України:

державна зрада (ст. 111);

готування до вчинення вбивства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);



участь у непередбачених законом збройних формуваннях (ст. 260);



участь у терористичній організації (ст. 258-3).



Нагадаємо, напередодні до 15 років ув'язнення засудили російського агента, який в умовах війни проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Зокрема, він збирав інформацію про воїнів ЗСУ, які лікувалися у госпіталях Київщини, а також шукав потенційних "жертв" для подальшого вербування ФСБ.