13 500 доларів за втечу з України: правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону

Житель Чернівців налагодив незакону схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Чоловіку повідомлено про підозру.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік організував незаконне переправлення двох військовозобов’язаних до Республіки Молдова. За свої "послуги" хотів 13 500 доларів.

Організатора затримано після одержання обумовлених коштів. Третіх осіб, яких він залучив до протиправної діяльності, слідство наразі встановлює.

Фото: Офіс Генпрокурора України

Фото: Офіс Генпрокурора України

Затриманому оголошено про підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Досудовим розслідуванням займається поліція Чернівецької області за оперативного супроводу співробітників Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Зауважимо, за спробу перетину кордону з підробленими документами передбачений штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб. Натомість, якщо є факт ухилення від призову за мобілізацією - це стаття 336 Кримінального кодексу України, а вона передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що під час найближчої Ставки верховного головнокомандувача буде обговорено питання дозволу на виїзд чоловіків-артистів за кордон.